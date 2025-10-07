Llega el 26/10: A Luis Caputo se le termina el tiempo

Diálogo telefónico entre Donald Trump y Lula da Silva deja fuera de juego a Bolsonaro
Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva hablaron por teléfono y se reunirán personalmente.
Traducción: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como excelente la conversación telefónica que mantuvo el lunes por la mañana (6) con el presidente Lula (PT) y dijo que podría ir a Brasil en algún momento.
Aliados de Jair Bolsonaro consternados, según una persona cercana a la poderosa familia conservadora, afirmó Bloomberg.
"Los funcionarios brasileños dudan en declarar una victoria prematura. Pero el gobierno de Lula interpretó la ausencia total de Bolsonaro en la discusión como una señal de que Trump podría estar dispuesto a pasar página con su aliado, según otros dos funcionarios, lo que desviaría la atención de las diferencias políticas irresolubles a asuntos económicos en los que hay margen para un acuerdo.
Eso no sólo eliminaría el mayor obstáculo para las negociaciones comerciales entre los países, ya que Trump impuso aranceles explícitamente después de que el máximo tribunal de Brasil se negara a abandonar su juicio contra Bolsonaro.
Esto también le daría a Lula la oportunidad de desatar plenamente el tipo de encanto ofensivo que líderes como la mexicana Claudia Sheinbaum han utilizado para avanzar con Trump, y que ha sido durante mucho tiempo un arma clave en el arsenal político de la brasileña de 79 años."
Durante décadas, Lula ha ostentado la reputación de ser una figura encantadora capaz de conquistar a todos, desde George W. Bush hasta Emmanuel Macron, a pesar de profundas diferencias ideológicas o feroces divisiones políticas .
Trump es notoriamente propenso a los halagos, y si bien Lula es un político demasiado orgulloso como para ceder a las demandas de cualquier líder extranjero, en la llamada del lunes le presentó la oportunidad para reiniciar una alianza de 200 años entre las democracias más grandes del hemisferio occidental.
Bloomberg Economics:
Una distensión en las tensas relaciones comerciales con EE. UU. podría tener un impacto positivo significativo en Brasil, que enfrenta un posible impacto del 1 % en su PIB debido a las actuales medidas arancelarias de Donald Trump. Nuevas señales de acercamiento tras una llamada entre el presidente estadounidense y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el lunes, sugieren que Washington podría estar dispuesto a reducir al menos una parte del impuesto adicional del 40 % que ha impuesto al país latinoamericano, tal como lo solicitó Lula.
Es demasiado pronto para saber si la iniciativa de Lula dará resultado. Sin embargo, los canales de comunicación de alto nivel se han despejado, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se dispone a liderar las negociaciones en curso con el ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, el vicepresidente Geraldo Alckmin y otros funcionarios.
Mientras tanto, Lula y Trump prometieron reunirse en persona pronto. Pero una reunión con Lula es posible tan pronto como se celebre una cumbre de naciones del sudeste asiático en Malasia a finales de octubre.
