Empezó la opereta en River: Llora Racing por lo que dicen de Marcelo Gallardo

Sosa ha sido líbero y también tuvo sus momentos en donde jugó de número 5 en el equipo de Gustavo Costas y ya empezaron los rumores de que posiblemente vista la Banda a partir de 2026.

“Es muy probable que Santiago Sosa se ponga la camiseta de River a partir del año que viene”, dijo el periodista Franco Dattelis, con complicidad de Renzo Pantich (ambos partidarios del Millonario).

Según aseguraron, ya se habrían contactado con el jugador aunque hay dos principales problemas para su contratación que son la cláusula de rescisión y el contrato (que va a diciembre de 2027).

Otro de los futbolistas que mencionó Pantich como posibilidad, es Franco Ibarra, de Rosario Central.

Todo parece inidicar que Enzo Pérez no seguirá en la institución y esto lleva a buscar números 5.

Más de los de Marcelo Gallardo y Gustavo Costas

Los dos equipos siguen con dos competencias y buscarán no terminar el 2025 con las manos vacías (dicho de manera figurativa porque Racing ya se hizo de la Recopa).

El equipo de Marcelo Gallardo está en semifinales de Copa Argentina y allí se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza (la fecha sería el 22 de octubre).

En cuanto al Torneo Clausura, quedó 4to de su zona y en la tabla anual, luego de la derrota ante Rosario Central, descendió a la tercera posición.

Racing Club tiene como gran objetivo la Copa Libertadores y jugará las semifinales de dicha competición ante el Flamengo el 22 de octubre (en Brasil) y el 29 (en el Cilindro).

Tanto en el Clausura como en la anual, la Academia no está en situación de privilegio. No está en zona de clasificación a los playoffs ni tampoco a ninguna Copa internacional.

