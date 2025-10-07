La relación institucional entre River Plate y Racing Club quedó mal luego de lo que fue el traspaso de Maximiliano Salas al Millonario vía pago de su cláusula de rescisión. Ahora, en el periodismo partidario del club de Núñez, dicen que Marcelo Gallardo se quiere llevar otro jugador de la Academia.
¿OTRO MAXI SALAS?
Empezó la opereta en River: Llora Racing por lo que dicen de Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo ya habría empezado a accionar por otro jugador de Racing Club. ¿River y otro Maximiliano Salas?
En el cruce entre ambos clubes por los cuartos de final de la Copa Argentina, fue el propio Salas quien convirtió el gol del triunfo para que los del Muñeco se impongan a los de Gustavo Costas.
¿River se lleva otro jugador de Racing?
El equipo campeón de la Copa Sudamericana de Racing Club, ha tenido varios jugadores determinantes e incluso hay algunos que lo siguen siendo en la clasificación a las semifinales de la Libertadores de este año.
Maximiliano Salas y Maravilla Martínez, por ejemplo, han sido una gran dupla muy importante para la obtención de los diferentes títulos de la Academia.
De igual manera, también hay que destacar la faceta defensiva y uno de los futbolistas que más importante ha sido en este sentido es Santiago Sosa.
Sosa ha sido líbero y también tuvo sus momentos en donde jugó de número 5 en el equipo de Gustavo Costas y ya empezaron los rumores de que posiblemente vista la Banda a partir de 2026.
“Es muy probable que Santiago Sosa se ponga la camiseta de River a partir del año que viene”, dijo el periodista Franco Dattelis, con complicidad de Renzo Pantich (ambos partidarios del Millonario).
Según aseguraron, ya se habrían contactado con el jugador aunque hay dos principales problemas para su contratación que son la cláusula de rescisión y el contrato (que va a diciembre de 2027).
Otro de los futbolistas que mencionó Pantich como posibilidad, es Franco Ibarra, de Rosario Central.
Todo parece inidicar que Enzo Pérez no seguirá en la institución y esto lleva a buscar números 5.
Más de los de Marcelo Gallardo y Gustavo Costas
Los dos equipos siguen con dos competencias y buscarán no terminar el 2025 con las manos vacías (dicho de manera figurativa porque Racing ya se hizo de la Recopa).
El equipo de Marcelo Gallardo está en semifinales de Copa Argentina y allí se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza (la fecha sería el 22 de octubre).
En cuanto al Torneo Clausura, quedó 4to de su zona y en la tabla anual, luego de la derrota ante Rosario Central, descendió a la tercera posición.
Racing Club tiene como gran objetivo la Copa Libertadores y jugará las semifinales de dicha competición ante el Flamengo el 22 de octubre (en Brasil) y el 29 (en el Cilindro).
Tanto en el Clausura como en la anual, la Academia no está en situación de privilegio. No está en zona de clasificación a los playoffs ni tampoco a ninguna Copa internacional.
