Román Iuch explotó contra el partido River-Racing y lo calificó de "morbo"

Maxi Salas arremetió contra Diego Milito tras el triunfo de River ante Racing por Copa Argentina

El delantero de River, Maximiliano Salas, autor del único gol del encuentro, aseguró que la actual Comisión Directiva de Racing, encabezada por Diego Milito, “se portó muy mal” tras el triunfo de este último jueves 02/10 por 1-0 en la Copa Argentina.

Luego de la clasificación del elenco millonario a las semifinales del torneo, donde deberá enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza, el atacante de 27 años oriundo de Curuzú Cuatiá brindó declaraciones televisivas y arremetió contra la dirigencia del conjunto de Avellaneda.

“Se portó muy mal conmigo. A los agradecidos, les deseo que les vaya bien, con respeto siempre”, disparó. Y añadió en muestra de apoyo a Víctor Blanco, ex presidente de la institución albiceleste. “También le agradezco a la dirigencia anterior”, declaró.

A su vez, el surgido en All Boys le dedicó un mensaje a los hinchas de Racing, a pesar del clima caliente que vivió en el estadio Gigante de Arroyito – casa de Rosario Central- producto de su pasado en la institución y tras haber salido de la misma envuelto en polémicas.

“Contento por el triunfo. La verdad, dejamos todo. Ellos juegan muy bien. Siempre con respeto a la gente. Lo que pasó, ya está, ya pasó. Hay que olvidar eso. Agradecido a la gente siempre. Por más que estén enojados conmigo, yo estoy agradecido a ellos, a Gustavo Costas, que siempre me bancó”, exclamó.

Dicho encuentro marcó el primer enfrentamiento de Salas ante la Academia luego de su traspaso rumbo al cuadro dirigido por Marcelo Gallardo. Ante esto, el futbolista no esquivó la pregunta y reveló cuales fueron sus sentimientos al dejar eliminado del certamen a su antiguo equipo.

“Nunca se me fue de las manos y supe manejarlo. Siempre con respeto a la gente de Racing y a los jugadores. La verdad es que siempre me dieron cariño y voy a estar muy agradecido”. Y agregó respecto a su cruce con Agustín Almendra durante el partido: “Siempre queda adentro de la cancha, porque él es así, es jodón. Pero tranquilo”.

Duro Golpe para Marcelo Gallardo: Maxi Salas estará ‘parado’ por 2 fechas tras la roja ante Riestra

Marcelo Gallardo tuvo un ‘soplo de aire fresco’ tras la victoria de River ante Racing 1-0 en los cuartos de final de la Copa Argentina pero sufrirá la baja sensible de Maxi Salas luego de ser suspendido por dos fechas tras ser expulsado en la caída del “Millonario” ante Deportivo Riestra 1-2.

Lo cierto es que el Tribunal de Disciplina de la AFA ratificó la sanción para Salas, quién vio la roja el pasado fin de semana en el Estadio Monumental. El delantero tendrá dos partidos de ausencia como pena luego de recibir la tarjeta roja por parte de Pablo Echavarría.

Marcelo Gallardo se queda sin Maxi Salas y los fundamentos del fallo

River prescindirá del futbolista para dos duelos cruciales en el Torneo Clausura que lo tiene escolta del “Malevo” de Gustavo Benítez. El equipo de Marcelo Gallardo jugará el domingo 5 de octubre a partir de las 21.15 hs. con Rosario Central en el Gigante de Arroyito, y luego recibirá el domingo 12 a las 19.15 a Sarmiento.

En su informe, el Tribunal también detalló la sanción de un partido (o bien una multa de $483.000) para Gastón Alberto Romero, entrenador de arqueros del conjunto de Nueva Pompeya que lidera la Zona B del campeonato liguero luego de doblegar al “Millonario”.

La expulsión de Maxi Salas en la caída de River ante Riestra

Maxi Salas quedó envuelto en una verdadera polémica en la noche de este último domingo 28/09 en el estadio Monumental tras la caída de River ante Deportivo Riestra 1-2 por el partido que correspondió a la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

Todo se desencadenó a falta de 10’ para el final del encuentro, y tras una disputa donde no faltó el contacto con Randazzo, el delantero se descargó con el asistente Pablo Gualtieri, sorprendido por la acalorada reacción del delantero.

“Le dijo la con… de tu madre”, afirmó el árbitro principal, Pablo Echavarría, quien escuchó con claridad el insulto debido a que el asistente tenía el intercomunicador encendido, por lo que no dudó ni un segundo en expulsarlo. De hecho, Gualtieri ni siquiera tuvo que hablar con el juez principal para que este tomara la decisión.

Deportivo Riestra venció 2-1 a River en el Monumental y se afianzó como líder del Grupo B

River Plate cayó 2-1 frente a Deportivo Riestra en el estadio Monumental, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2025.

Tras esta dura caída en Núñez, el “Millonario” se quedó en el segundo puesto del Grupo B, con 18 unidades. Mientras el “Blanquinegro” le sacó la punta del grupo con 4 puntos de diferencia.

Los dos goles del equipo comandado por el director técnico Gustavo Oscar Benítez fueron realizados por Antony Alonso y Pedro David Ramírez. El único tanto del conjunto liderado por Marcelo Gallardo llegó de la mano de Giuliano Galoppo.

River finalizó los últimos minutos del segundo tiempo con un jugador menos. Maximiliano Salas se retiró expulsado por una fuerte protesta al juez de línea.

Embed - RIVER 1 - 2 DEPORTIVO RIESTRA | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

River clasificó a las semifinales y Gallardo respiró aliviado

River le ganó por 1 a 0 a Racing en el Gigante de Arroyito y se metió en las semifinales de la Copa Argentina, en donde se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Con el único tanto de Maximiliano Salas a los cinco minutos del partido, el equipo de Marcelo Gallardo dejó en el camino a un rival complicado, que está enfocado en la Copa Libertadores, y se metió entre los cuatros mejores del certamen.

A los 5’ del partido, Marcos Acuña metió un largo pelotazo por la izquierda para la carrera de Facundo Colidio, quien ni bien pisó el área de Racing, lo vio solo a Maximiliano Salas y lo asistió para que cruzara el remate que decretó el 1 a 0 de River.

Embed - Racing 0 - 1 River | Copa Argentina 2025 | Cuartos de final | EL MILLONARIO CLASIFICÓ A SEMIS

