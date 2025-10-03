Carlo Ancelotti dejó, otra vez, afuera a Neymar de Brasil y ya nadie pregunta por él

CARLOANCELOTTIDEJOOTRAVEZAFUERAANEYMARDEBRASILYYANADIEPREGUNTAPORELFOTO2 Carlo Ancelotti presentó la lista de convocados de Brasil para los amistosos FIFA pero, otra vez, dejó afuera a Neymar y ya no sorprende su ausencia.

Entre las novedades de la lista, reapareció Vinicius Jr, ausente en las últimas dos fechas de Eliminatorias. En cambio, Brasil sufrirá bajas importantes como Raphinha, Marquinhos y Alisson, todos lesionados.

Dónde y cuándo juega Brasil

La delegación se presentará el lunes en Seúl, donde enfrentará a Corea del Sur el 10 de octubre. Luego viajará a Tokio para medirse con Japón el 14 de octubre, en el cierre de la gira asiática.

Así fue el último partido que Neymar jugó con la Selección de Brasil

Neymar disputó su último partido con Brasil el 17 de octubre de 2023, cuando la Canarinha visitó el estadio Centenario de Montevideo para medirse a Uruguay por la cuarta fecha de las Eliminatorias 2026.

En ese partido, Ney se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y rápidamente saltaron las alarmas. Fue sustituido por Richarlison y abandonó el estadio con muletas.

Embed - Neymar INJURY vs Uruguay (17/10/2023) HD 1080i

Neymar se lució ante los ‘veedores’ de Carlo Ancelotti y lo picanteó para volver a Brasil

Neymar fue el gran protagonista de la victoria del Santos ante Juventude 3-1 por el partido que correspondió a la décimo octava fecha del Brasileirao que lucha por salvar la categoría y le envío un muy fuerte mensaje a Carlo Ancelotti para que lo convoque a la Selección de Brasil.

En la previa a la doble última fecha de Eliminatorias Sudamericanas, el ex-Barcelona sobresalió en la liga local y cortó una racha de tres partidos sin ganar de Santos, que lo acercaba de a poco a la zona de descenso.

El fuerte mensaje de Neymar a Carlo Ancelotti

En el final del encuentro, Neymar fue consultado en dos oportunidades por la presencia de los enviados especiales del técnico de la “Scratch”, a lo que respondió de manera tajante: “No necesito demostrarle nada a nadie”.

Anteriormente, se puso a disposición de la Selección: “Todos conocen mi estilo de juego y lo que puedo hacer”.

La barra del Santos amenazó a Neymar tras pelearse con un hincha: “Te va a ir mal”

Neymar, otra vez, quedó en el foco del escándalo luego de ser amenazado por la barra del Santos tras pelearse con un hincha luego de la caída del “Peixe” ante Inter de Porto Alegre 2-1 en Vila Belmiro por el partido que correspondió a la 16ª fecha del Brasileirao 2025.

Esa situación, más el pedido de disculpas del hincha en cuestión, molestó a la torcida del Santos que emitió un extenso y fuerte comunicado advirtiendo a “Ney”.

La fuerte advertencia de la barra del Santos a Neymar

“Torcida Jovem” no dejó pasar la situación y, más allá de darle la razón a Neymar frente a los insultos del hincha, que habría tratado al capitán de “mercenario”, también lo advierte: “Nadie está por encima de Santos”.

“Nos dirigimos, primero, a nuestro ídolo Neymar. Ídolo, sí. Es innegable la grandeza de tu legado deportivo y mediático con el Santos, especialmente en un momento tan oscuro de nuestra historia. Pero el colectivo de hinchas del Santos no puede, ni debe, dejar pasar por alto una situación tan humillante como la de anoche”, resalta el primer párrafo.

En la continuidad, aclararon: “Dijiste haberte sentido ofendido por escuchar a un hincha gritarte que vos y tu familia son mercenarios, entre otros insultos. y vos respondiste, que podrías estar ganando mucha más plata en otro lado, lo sabemos”.

Luego de invitarlo a ponerse del “lado del hincha” frente al momento institucional del “Peixe”, la Torcida volvió a remarcar: “Tu reacción no fue ‘en caliente’”. Esa postura tuya más preocupada por el show y el acting es algo recurrente. En Limeira está bien, gol olímpico, todo es show. Pero hacerle gestos a un hincha de Mirassol diciéndole que es chico, comerse 3 a 0 sin tocar la pelota, solo te disminuye a vos y al Santos”.

“No te lo tomes a mal, todos los que escribieron la historia del Santos tienen nuestro respeto, pero si vas en contra del Santos, te va a ir mal”, le advirtieron.

Y le recalcan: “Y recordá, te pedimos una revisión de postura, porque eso marca la actitud general de todos los que están en el Santos. En tu texto de ‘disculpas’, insinuar que pensás en irte del club es liviano, y le tirás la responsabilidad a la hinchada. Que quede claro: vos volviste a tu casa, sin sentirte dueño de ella, siendo una parte tan importante como nosotros”.

“Y entre nos, la única vez que aparece la palabra disculpas en tu texto es para justificar tu comportamiento errático, y eso no representa ni a quien sos ni a lo que representás”, añaden.

La barra del Santos explotó contra los directivos y los periodistas

En medio de las advertencias a “Ney”, la Torcida Jovem también se acordó de “los máximos responsables” del presente del “Peixe”.

“A los dirigentes del club, les pedimos mano firme. Esa frase de que nadie está por encima del club también va para ustedes. Tengan el coraje de decir lo que hay que decir y hacer lo que hay que hacer. Encuentren un rumbo urgente para este club, porque ustedes son tan culpables como los jugadores por los resultados”, señalan.

A los medios, le piden que “repiensen su periodismo en vez de buscar likes y caer en el sensacionalismo”.

Neymar se peleó con un hincha del Santos

Neymar protagonizó un nuevo escándalo en la noche del miércoles 23/07 tras pelearse con un hincha del Santos luego de la caída ante Inter de Porto Alegre 2-1.

El encuentro había sido caliente desde el arranque, y el delantero ya había tenido un primer roce verbal con un simpatizante ubicado cerca del campo de juego. Pero el momento más tenso se dio al finalizar el encuentro, cuando “Ney” se dirigió a la tribuna para continuar el intercambio. La situación se tornó tan incómoda que el arquero João Paulo tuvo que intervenir y alejarlo para evitar mayores consecuencias.

El mal reinicio de Neymar en Brasil

En el inicio de la actual temporada, Neymar no mejoraba en lo individual. Desde que había comenzado el torneo, apenas había jugado dos encuentros debido a las recurrentes lesiones que arrastraba. Su nivel físico deja muchas dudas: lento en los desplazamientos, sin peso ofensivo y visiblemente falto de ritmo, aunque su técnica sigue intacta.

Además, su exclusión de la lista de convocados de Brasil sumó más sombras a su actualidad. Carlo Ancelotti, entrenador del seleccionado, había explicado que el delantero no estaba en condiciones físicas óptimas y había preferido optar por jugadores más activos. “Conversé con él y estuvo de acuerdo. Brasil cuenta con él, pero necesita ponerse bien”, sostuvo el DT.

