¿Crisis en Brasil?, Carlo Ancelotti le responde a Neymar

Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti le contestó a Neymar por sus declaraciones.

"Neymar no está. Tuvo un pequeño problema la semana pasada. No es un futbolista al que necesitemos probar. Neymar tiene que llegar en buenas condiciones físicas para ayudar a la selección a rendir al máximo en el Mundial”.

Así arrancó Carlo Ancelotti dejando bien en claro que porque se llame Neymar no estará asegurada su presencia en el Mundial 2026. Pero luego siguió y fue más directo.

"Yo creo que es la verdad, no cite a Neymar por una decisión técnica que se basa sobre muchas cosas como lo que un jugador está haciendo, lo que ha hecho. Y también el problema que ha tenido, cuando yo hablo de un criterio físico, es algo que toda comisión considera muy importante”.

Con estas declaraciones le dio la razón a Neymar, algo que no le gustará al futbolista del Santos, y le marcó la cancha, como diciendo que él manda porque él es el seleccionador.

Lo cierto es que esto no le hace bien a Brasil, Neymar sinceramente hoy no está en condiciones futbolísticas para vestir la camiseta de Brasil, debería ver algún video de Maradona en su preparación previa al Mundial 94 entrenándose solo para ponerse a punto para la cita mundialista porque quería estar, no se sentó a llorar y a querer estar por su nombre, algo que Neymar sí está haciendo.

+ de Golazo24

Apareció el periodista que hizo emocionar a Lionel Scaloni: "Necesitaba decírselo"

Selección Argentina: Los 11 de Lionel Scaloni para enfrentar a Venezuela

Copa Sudamericana: Independiente sería eliminado, la "U" a cuartos