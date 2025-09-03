Vuelan los dardos en Brasil y la “Verdeamarela” está en crisis. Primero fue Neymar que hizo algunas declaraciones polémicas apuntando a que el entrenador Carlo Ancelotti no lo quiso citar, o sea que no era por lesión ni nada de eso. Ahora el italiano le respondió en conferencia de prensa y la tranquilidad no es parte de la actualidad de Brasil.
POLÉMICA
¿Crisis en Brasil?, Carlo Ancelotti le responde a Neymar
Luego de las polémicas declaraciones de Neymar sobre porque no había sido citado, Carlo Ancelotti le respondió en conferencia de prensa.
Neymar y Ancelotti intercambian dardos
A Neymar no le cayó bien que Carlo Ancelotti no lo citara para esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, entendió las ausencias anteriores, pero no está y lo hizo saber en sus declaraciones luego de que saliera la lista de citados para Brasil.
“Creo que me dejaron fuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto. Tenía una inflamación en el aductor. Era molesto, pero nada grave. Incluso jugué hoy. Contra Bahía, no iba a jugar porque estaba suspendido".
Eso fue lo que lanzó Neymar, dejando en claro que físicamente estaba bien y que solo era una cuestión táctica del entrenador la razón por la cual no lo convocó. A estas declaraciones y ante las consultas de los periodistas el DT italiano no esquivó el bulto y se hizo cargo, y redobló la apuesta.
"Neymar no está. Tuvo un pequeño problema la semana pasada. No es un futbolista al que necesitemos probar. Neymar tiene que llegar en buenas condiciones físicas para ayudar a la selección a rendir al máximo en el Mundial”.
Así arrancó Carlo Ancelotti dejando bien en claro que porque se llame Neymar no estará asegurada su presencia en el Mundial 2026. Pero luego siguió y fue más directo.
"Yo creo que es la verdad, no cite a Neymar por una decisión técnica que se basa sobre muchas cosas como lo que un jugador está haciendo, lo que ha hecho. Y también el problema que ha tenido, cuando yo hablo de un criterio físico, es algo que toda comisión considera muy importante”.
Con estas declaraciones le dio la razón a Neymar, algo que no le gustará al futbolista del Santos, y le marcó la cancha, como diciendo que él manda porque él es el seleccionador.
Lo cierto es que esto no le hace bien a Brasil, Neymar sinceramente hoy no está en condiciones futbolísticas para vestir la camiseta de Brasil, debería ver algún video de Maradona en su preparación previa al Mundial 94 entrenándose solo para ponerse a punto para la cita mundialista porque quería estar, no se sentó a llorar y a querer estar por su nombre, algo que Neymar sí está haciendo.
