La llegada de Carlo Ancelotti, en parte acomodó a la Selección de Brasil debido a que el ex entrenador de Real Madrid, clasificó a la Verdeamarela al Mundial de 2026. Ahora bien, preocupación en algunos por lo que dijo Neymar.
FUERTE
Inesperado cabaret en Brasil: Neymar se la pudrió a Carlo Ancelotti
Cuando parecía que todo se acomodaba en la Selección de Brasil, surgió una contradicción importante entre Neymar y Carlo Ancelotti
Se avecina la última doble fecha de Eliminatorias Conmebol y la Canarinha buscará cerrar el proceso de la mejor manera posible. De igual manera, algunos no dejaron pasar las declaraciones del ex FC Barcelona y PSG.
Neymar vs Carlo Ancelotti
Hace algunos días, el entrenador de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, había declarado lo siguiente: “Neymar no está porque tuvo un pequeño problema en la última semana, pero no necesitamos probarlo. Todos los conocemos. Lo necesitamos en el mejor momento físico para que pueda ayudar en la Copa del Mundo”.
Lejos de coincidir con el DT, Neymar dio su punto de vista luego del partido entre Santos y Fluminense por el Brasileirao.
Después del 0 a 0, el astro de brasileño aseguró: "Me dejaron fuera por razones técnicas, no tiene nada que ver con la condición física".
Además, dijo: “Fue un edema muscular, pero nada grave. Si no, no hubiese jugado hoy ni contra Bahía el otro día.".
Inesperada interna en la Selección de Brasil entre el entrenador y uno de los jugadores más importantes en conjunto con Vinicius Júnior.
Selección de Brasil
El 1-4 contra la Selección Argentina en el Monumental, fue el golpe final para el ciclo de Dorival Júnior que para aquel entonces, ya parecía estar cumplido.
Luego de eso, llegó Carlo Ancelotti a la Canarinha como para acomodar los tantos. Jugó apenas dos partidos y sacó 4/6 contra dos rivales complicados.
Empató en Ecuador contra el duro equipo de Sebastián Beccacece y le ganó a la difícil Paraguay de Gustavo Alfaro.
Con la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026 en el bolsillo, el equipo de Carletto tiene dos encuentros para cerrar las Eliminatorias Conmebol.
Primero, jugarán ante Chile (ya eliminado) el próximo jueves 4 de septiembre y luego, irán a Bolivia para jugar ante ese seleccionado el 9 de septiembre.
En cuanto a Neymar, entendiendo que vuelve de un "edema muscular", tiene sentido que no sea citado, más teniendo en cuenta que la segunda jornada es en la altura boliviana.
En el mes de octubre, los de Ancelotti jugarán ante Corea del Sur y Japón para continuar con su preparación en vistas a la cita mundialista del año próximo.
Son dos mundiales seguidos en los que la Canarinha no puede pasar los cuartos de final y en 2026 buscarán romper con esa racha de la mano de Carlo Ancelotti.
