Inesperado cabaret en Brasil: Neymar se la pudrió a Carlo Ancelotti

Después del 0 a 0, el astro de brasileño aseguró: "Me dejaron fuera por razones técnicas, no tiene nada que ver con la condición física".

Además, dijo: “Fue un edema muscular, pero nada grave. Si no, no hubiese jugado hoy ni contra Bahía el otro día.".

Inesperada interna en la Selección de Brasil entre el entrenador y uno de los jugadores más importantes en conjunto con Vinicius Júnior.

image

Selección de Brasil

El 1-4 contra la Selección Argentina en el Monumental, fue el golpe final para el ciclo de Dorival Júnior que para aquel entonces, ya parecía estar cumplido.

Luego de eso, llegó Carlo Ancelotti a la Canarinha como para acomodar los tantos. Jugó apenas dos partidos y sacó 4/6 contra dos rivales complicados.

Empató en Ecuador contra el duro equipo de Sebastián Beccacece y le ganó a la difícil Paraguay de Gustavo Alfaro.

Con la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026 en el bolsillo, el equipo de Carletto tiene dos encuentros para cerrar las Eliminatorias Conmebol.

Primero, jugarán ante Chile (ya eliminado) el próximo jueves 4 de septiembre y luego, irán a Bolivia para jugar ante ese seleccionado el 9 de septiembre.

En cuanto a Neymar, entendiendo que vuelve de un "edema muscular", tiene sentido que no sea citado, más teniendo en cuenta que la segunda jornada es en la altura boliviana.

Embed

En el mes de octubre, los de Ancelotti jugarán ante Corea del Sur y Japón para continuar con su preparación en vistas a la cita mundialista del año próximo.

Son dos mundiales seguidos en los que la Canarinha no puede pasar los cuartos de final y en 2026 buscarán romper con esa racha de la mano de Carlo Ancelotti.

+ EN GOLAZO 24

Vélez de Guillermo Barros Schelotto sigue exponiendo a River de Marcelo Gallardo

Aburrido empate entre San Lorenzo y Huracán (0-0)

Insólita lesión de Marchesín: quiso amagar un defensor, le tiró y pidió el cambio

River 2 - San Martín (SJ) 0: al Millonario no le fluyó el juego, pero fue efectivo en el área

Inter Miami 0 - Seattle Sounders 3: Las Garzas sufrieron una paliza en la final