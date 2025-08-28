Santos de Neymar ya tiene a Vojvoda como DT y ahora va por Di Césare

SANTOSDENEYMARYATIENEAVOJVODACOMODTYAHORAVAPORDICESAREFOTO2 Santos, que tiene de estrella a Neymar, ya contrató a Juan Pablo Vojvoda como nuevo DT y, ahora, va por la contratación de Marco Di Césare.

El interés del Santos de Neymar por Marco Di Césare

De acuerdo con los rumores, el jugador está más que interesado en ser transferido a Brasil porque entiende que se trata de una oportunidad única para compartir vestuario con Neymar. Además, el entrenador es argentino, debido a que decidieron despedir a Cléber Xavier y contratar a Juan Pablo Vojvoda que se encontraba al mando del Fortaleza. Un técnico que viene de ganar cinco títulos regionales entre las temporadas 2021 y 2024.

Juan Pablo Vojvoda fue elegido para ir al rescate del Santos de Neymar que bordea el descenso

Juan Pablo Vojvoda, de 50 años, fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador del Santos, que tiene como máxima estrella a Neymar, club que atraviesa una etapa crítica de su historia y se encuentra en zona de descenso en el Brasileirao.

El “Peixe”, con Neymar como su principal figura, está a tres puntos de la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana y a sólo dos unidades de la zona de descenso. El club sufrió por primera vez en su historia el descenso en 2023 y ahora confía en el entrenador argentino para recuperar la estabilidad.

Juan Pablo Vojvoda le tira el ‘salvavidas’ al Santos de Neymar

Vojvoda, tras cinco años de resultados positivos al mando de Fortaleza, llega con la misión de devolverle tranquilidad a un grande del fútbol brasileño. Sobre Neymar, declaró que desea que “vuelva a disfrutar del fútbol, porque de esa manera también hará disfrutar a la gente”.

El contrato del técnico argentino será hasta finales del año próximo. Santos recurrió a la reputación de Vojvoda para hacerse cargo del primer equipo en un momento delicado.

Neymar se lució ante los ‘veedores’ de Carlo Ancelotti y lo picanteó para volver a Brasil

Neymar fue el gran protagonista de la victoria del Santos ante Juventude 3-1 por el partido que correspondió a la décimo octava fecha del Brasileirao que lucha por salvar la categoría y le envío un muy fuerte mensaje a Carlo Ancelotti para que lo convoque a la Selección de Brasil.

En la previa a la doble última fecha de Eliminatorias Sudamericanas, que será en septiembre y la Canarinha irá sin presiones debido a que ya está clasificada al Mundial, el ex-Barcelona sobresalió en la liga local y cortó una racha de tres partidos sin ganar de Santos, que lo acercaba de a poco a la zona de descenso.

El fuerte mensaje de Neymar a Carlo Ancelotti

En el final del encuentro, Neymar fue consultado en dos oportunidades por la presencia de los enviados especiales del técnico de la “Scratch”, a lo que respondió de manera tajante: “No necesito demostrarle nada a nadie”.

Anteriormente, se puso a disposición de la Selección: “Todos conocen mi estilo de juego y lo que puedo hacer”.

La barra del Santos amenazó a Neymar tras pelearse con un hincha: “Te va a ir mal”

Neymar, otra vez, quedó en el foco del escándalo y, ahora, fue amenazado por la barra del Santos tras pelearse con un hincha luego de la caída del “Peixe” ante Inter de Porto Alegre 2-1 en Vila Belmiro por el partido que correspondió a la 16ª fecha del Brasileirao 2025.

Esa situación, más el pedido de disculpas del hincha en cuestión, molestó a la torcida del Santos que emitió un extenso y fuerte comunicado advirtiendo a “Ney”.

La fuerte advertencia de la barra del Santos a Neymar

“Torcida Jovem” no dejó pasar la situación y, más allá de darle la razón a Neymar frente a los insultos del hincha, que habría tratado al capitán de “mercenario”, también lo advierte: “Nadie está por encima de Santos”.

“Nos dirigimos, primero, a nuestro ídolo Neymar. Ídolo, sí. Es innegable la grandeza de tu legado deportivo y mediático con el Santos, especialmente en un momento tan oscuro de nuestra historia. Pero el colectivo de hinchas del Santos no puede, ni debe, dejar pasar por alto una situación tan humillante como la de anoche”, resalta el primer párrafo.

En la continuidad, aclararon: “Dijiste haberte sentido ofendido por escuchar a un hincha gritarte que vos y tu familia son mercenarios, entre otros insultos. y vos respondiste, que podrías estar ganando mucha más plata en otro lado, lo sabemos”.

Luego de invitarlo a ponerse del “lado del hincha” frente al momento institucional del “Peixe”, la Torcida volvió a remarcar: “Tu reacción no fue ‘en caliente’”. Esa postura tuya más preocupada por el show y el acting es algo recurrente. En Limeira está bien, gol olímpico, todo es show. Pero hacerle gestos a un hincha de Mirassol diciéndole que es chico, comerse 3 a 0 sin tocar la pelota, solo te disminuye a vos y al Santos”.

“No te lo tomes a mal, todos los que escribieron la historia del Santos tienen nuestro respeto, pero si vas en contra del Santos, te va a ir mal”, le advirtieron.

Y le recalcan: “Y recordá, te pedimos una revisión de postura, porque eso marca la actitud general de todos los que están en el Santos. En tu texto de ‘disculpas’, insinuar que pensás en irte del club es liviano, y le tirás la responsabilidad a la hinchada. Que quede claro: vos volviste a tu casa, sin sentirte dueño de ella, siendo una parte tan importante como nosotros”.

“Y entre nos, la única vez que aparece la palabra disculpas en tu texto es para justificar tu comportamiento errático, y eso no representa ni a quien sos ni a lo que representás”, añaden.

La barra del Santos explotó contra los directivos y los periodistas

En medio de las advertencias a “Ney”, la Torcida Jovem también se acordó de “los máximos responsables” del presente del “Peixe”.

“A los dirigentes del club, les pedimos mano firme. Esa frase de que nadie está por encima del club también va para ustedes. Tengan el coraje de decir lo que hay que decir y hacer lo que hay que hacer. Encuentren un rumbo urgente para este club, porque ustedes son tan culpables como los jugadores por los resultados”, señalan.

A los medios, le piden que “repiensen su periodismo en vez de buscar likes y caer en el sensacionalismo”.

Neymar se peleó con un hincha del Santos

Neymar protagonizó un nuevo escándalo en la noche del miércoles 23/07 tras pelearse con un hincha del Santos luego de la caída ante Inter de Porto Alegre 2-1.

El encuentro había sido caliente desde el arranque, y el delantero ya había tenido un primer roce verbal con un simpatizante ubicado cerca del campo de juego. Pero el momento más tenso se dio al finalizar el encuentro, cuando “Ney” se dirigió a la tribuna para continuar el intercambio. La situación se tornó tan incómoda que el arquero João Paulo tuvo que intervenir y alejarlo para evitar mayores consecuencias.

El mal reinicio de Neymar en Brasil

En el inicio de la actual temporada, Neymar no mejoraba en lo individual. Desde que había comenzado el torneo, apenas había jugado dos encuentros debido a las recurrentes lesiones que arrastraba. Su nivel físico deja muchas dudas: lento en los desplazamientos, sin peso ofensivo y visiblemente falto de ritmo, aunque su técnica sigue intacta.

Además, su exclusión de la lista de convocados de Brasil para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas suma más sombras a su actualidad. Carlo Ancelotti, entrenador del seleccionado, había explicado que el delantero no estaba en condiciones físicas óptimas y había preferido optar por jugadores más activos. “Conversé con él y estuvo de acuerdo. Brasil cuenta con él, pero necesita ponerse bien”, sostuvo el DT.

El actual panorama del Santos en el Brasileirao

Con este triunfo, el “Peixe” saca tres puntos de distancia con respecto a Vasco da Gama y Fortaleza, que con 15 unidades son los rivales directo del conjunto de Neymar y Vitória, que también logró salir de la zona roja.

Una racha de dos victorias consecutivas había ilusionado con la posibilidad de acercarse a la zona de clasificación a torneos internacionales, pero la goleada 6-0 ante Vasco da Gama precipitó la salida del entrenador Cleber Xavier e impulsó la llegada de Vojvoda.

Con su arribo, Juan Pablo Vojvoda se transformará en el cuarto director técnico argentino del Santos en la última década, sumándose a Jorge Sampaoli (dic. 2018–dic. 2019), Ariel Holan (feb. 2021–abr. 2021) y Fabián Bustos (feb. 2022–jul. 2022).

