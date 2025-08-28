Ante los rumores de una profunda interna entre el capitán de Racing, Gabriel Arias, y su DT, Gustavo Costas, La Academia los subió al ring buscó aclarar que no hay tal crisis. Desde la institución celeste y blanca se encargaron de responderle a Doble Amarilla Radio, que había vociferado, mediante Hernán Feler, que la relación estaba rota.
INTERNA COSTAS-ARIAS
Racing le contestó a Doble Amarilla Radio por los dichos de Hernán Feler
La cuenta oficial de Racing en X realizó una polémica publicación en el marco de los rumores que indican un quiebre entre Gustavo Costas y Gabriel Arias.
El conflicto se originó en el partido revancha de Copa Libertadores entre el cuadro de Avellaneda y Peñarol, el pasado martes 19 de agosto en el Cilindro de Avellaneda.
Arias salió en el minuto 90 del partido ante el Manya por Facundo Cambeses, en una maniobra de Costas tuvo que ver con una hipotética tanda de penales que finalmente no se dio por el tanto agónico de Franco Pardo en el 94' que clasificó a Racing a los cuartos de final sin tener que atravesar más sufrimiento del que ya venía pasando.
La reacción visible del capitán al salir del campo habría dejado en claro que no había sido consultado previamente por la modificación. La justificación del enojo tiene que ver con su capitanía, con que es referente del plantel y con que había salvado en varias ocasiones a su equipo en la serie ante el Carbonero.
Aún hay más...
El arquero fue titular el pasado domingo (24/8) en la goleada 1-4 a manos de Argentinos Juniors, y, a diferencia de otros encuentros, se lo vio poco participativo en cancha.
Es muy común ver a Arias acercarse al banco de suplentes para hablar con Costas o algún otro integrante del cuerpo técnico sobre algo que observa desde el arco para corregir, pero en La Paternal no sucedió nada por el estilo.
Además, fue claro responsable en el empate transitorio del Bicho. En el 1-1, marcado por Hernán López Muñoz, el guardameta salió mal a cortar el centro y quedó en el centro de la escena nuevamente.
En el tanto de David Terans de Peñarol, en la ida ante La Academia, al chileno le sucedió lo mismo, por lo que está en el ojo crítico del hincha.
La respuesta de Racing a Doble Amarilla Radio por lo que dijo Hernán Feler
Desde la cuenta oficial del club salieron a responderle a Doble Amarilla Radio por la información que había aportado el periodista y relator Hernán Feler, quién aseguró que el portero no estaba al tanto de la modificación táctica que lo dejaría afuera de una tanda de penales (que jamás ocurrió porque Racing le ganó a Peñarol en tiempo regular), contradiciendo lo expresado públicamente por Gustavo Costas.
Según esa versión, el capitán no solo desconocía la decisión, sino que además mostró su descontento en los días posteriores, mostrando un malestar anímico, al punto de pedir no atajar en el compromiso frente a Argentinos Juniors.
Ante este panorma, el elenco de Avellaneda publicó una foto de Arias y Costas con los guantes de boxeo chocando calzados y chocando los puños, junto con la siguiente descripción: "La única pelea verdadera es la que vamos a dar en todos los frentes. Todos juntos, más que nunca".
Ambos lucen sonrientes, distendidos y preparados para lo que se le viene a Racing, luego de varios días en los que la tensión se apoderó de La Academia por este presunto conflicto.
Hay quienes consideran que la institución no debería haberse expresado en el tema, alegando el famoso refrán "no aclares que oscurece".
Más de Golazo24
Papelón histórico: Manchester United eliminado de la Copa por un equipo de 4º División
Inter Miami 3 - Orlando City 1: un doblete de Messi dio vuelta el partido y a la final
Andrés Fassi en modo Ángel Di María: Se la pudrió a Boca y River