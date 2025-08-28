Racing le contestó a Doble Amarilla Radio por los dichos de Hernán Feler

Aún hay más...

El arquero fue titular el pasado domingo (24/8) en la goleada 1-4 a manos de Argentinos Juniors, y, a diferencia de otros encuentros, se lo vio poco participativo en cancha.

Es muy común ver a Arias acercarse al banco de suplentes para hablar con Costas o algún otro integrante del cuerpo técnico sobre algo que observa desde el arco para corregir, pero en La Paternal no sucedió nada por el estilo.

Además, fue claro responsable en el empate transitorio del Bicho. En el 1-1, marcado por Hernán López Muñoz, el guardameta salió mal a cortar el centro y quedó en el centro de la escena nuevamente.

En el tanto de David Terans de Peñarol, en la ida ante La Academia, al chileno le sucedió lo mismo, por lo que está en el ojo crítico del hincha.

image Argentinos Juniors arrolló a Racing por el Torneo Clausura y los hinchas se la volvieron a agarrar con Gabriel Arias.

La respuesta de Racing a Doble Amarilla Radio por lo que dijo Hernán Feler

Desde la cuenta oficial del club salieron a responderle a Doble Amarilla Radio por la información que había aportado el periodista y relator Hernán Feler, quién aseguró que el portero no estaba al tanto de la modificación táctica que lo dejaría afuera de una tanda de penales (que jamás ocurrió porque Racing le ganó a Peñarol en tiempo regular), contradiciendo lo expresado públicamente por Gustavo Costas.

Según esa versión, el capitán no solo desconocía la decisión, sino que además mostró su descontento en los días posteriores, mostrando un malestar anímico, al punto de pedir no atajar en el compromiso frente a Argentinos Juniors.

Ante este panorma, el elenco de Avellaneda publicó una foto de Arias y Costas con los guantes de boxeo chocando calzados y chocando los puños, junto con la siguiente descripción: "La única pelea verdadera es la que vamos a dar en todos los frentes. Todos juntos, más que nunca".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1960832279305183275?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1960832279305183275%7Ctwgr%5Ecb0f415cf7c0b53ef3c9970c57551fb585bcfddc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdobleamarilla-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.dobleamarilla.com.ar%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BTGEgw7puaWNhIHBlbGVhIHZlcmRhZGVyYSBlcyBsYSBxdWUgdmFtb3MgYSBkYXIgZW4gdG9kb3MgbG9zIGZyZW50ZXMuIDxicj48YnI2BVG9kb3MganVudG9zLCBtw6FzIHF1ZSBudW5jYSDwn6m18J2BkjSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVHd6bjdWUklObSI2BcGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1R3em43VlJJTm08L2E2BPC9wPiZtZGFzaDsgUmFjaW5nIENsdWIgKEBSYWNpbmdDbHViKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JhY2luZ0NsdWIvc3RhdHVzLzE5NjA4MzIyNzkzMDUxODMyNzU2FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BQXVndXN0IDI3LCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3Dc506fc4aa79ed4e387e8a5b9db0293b1s%3De02184c553ca6ff23f72bd9eee3fac3b&partner=&hide_thread=false La única pelea verdadera es la que vamos a dar en todos los frentes.



Todos juntos, más que nunca pic.twitter.com/Twzn7VRINm — Racing Club (@RacingClub) August 27, 2025

Ambos lucen sonrientes, distendidos y preparados para lo que se le viene a Racing, luego de varios días en los que la tensión se apoderó de La Academia por este presunto conflicto.

Hay quienes consideran que la institución no debería haberse expresado en el tema, alegando el famoso refrán "no aclares que oscurece".

