Boca superó a Aldosivi por 2 a 0 en la fecha 7 del Torneo Clausura. En un partido jugado bajo la lluvia, el Xeneize se impuso al Tiburón en Mar del Plata y cosechó su tercera victoria al hilo. La mala noticia fue Agustín Marchesín, que debió ser reemplazado sobre el cierre del encuentro.
VIDEO
Insólita lesión de Marchesín: quiso amagar un defensor, le tiró y pidió el cambio
En la victoria de Boca ante Aldosivi por la fecha 7 del Torneo Clausura, Agustín Marchesín debió ser reemplazado sobre el final por una jugada riesgosa.
Boca se llevó un triunfo muy valioso de la costa atlántica. Le ganó a un muy débil Aldosivi, es cierto, pero dentro de su presente cualquier victoria es maná en el desierto. Hasta ahora, lleva tres al hilo: Independiente Rivadavia, Banfield y ahora el Tiburón.
Tres rivales menores, pero que para un Xeneize en construcción y muy golpeado anímicamente resultan desafíos de otra escala. Lautaro Di Lollo (a los 47´) y Rodrigo Battaglia (a los 80´), convirtieron los goles.
A pesar de la victoria, el equipo de Miguel Ángel Russo no jugó bien. Retrocedió algunos casilleros respecto los avances que había dado ante la Lepra y ante el Taladro. Con un Paredes menos lucido pero igual de determinante, Boca volvió a sufrir su falta de recursos para sobreponerse al rival. Esta vez, un rival que se animó a ejercer presión sobre el campeón del Mundo para coartarle su principal vía de funcionamiento.
Marchesín: molestia en el sóleo de la pierna derecha
La actuación de Agustín Marchesín no fue mala, pero queda el sabor amargo de lo ocurrido al final del encuentro. Cuando las cosas ya estaban 2 a 0 en favor del Xeneize y el encuentro se moría, Marchesín quiso salir jugando con un amague al delantero de Aldosivi y le costó muy caro.
No porque haya perdido la pelota. De hecho, lo pudo superar muy bien, no sin una buena dosis de suspenso de un arquero que tiene excesos de confianza con los pies.
Faltaban unos cuatro minutos para la finalización del partido, y Marchesín se sacó de encima a Facundo De la Vega, el número 22 del Tiburón. Una jugada riesgosa y a partir de la cual casi pierde la pelota. Pero salió airoso y tocó con un compañero. Inmediatamente sintió un tirón en la pierna.
El arquero de Boca no pudo seguir. Pidió el cambio, a pesar de que faltaran apenas un puñado de minutos. Su lugar lo ocupó Leandro Brey.
Aunque no hay un parte médico oficial, sí está confirmado dónde sufrió la molestia: el sóleo. Marchesín tiene por ahora una dolencia en el sóleo de la pierna derecha, y mañana lunes le harán estudios para determinar el grado.