Insólita lesión de Marchesín: quiso amagar un defensor, le tiró y pidió el cambio

Marchesín: molestia en el sóleo de la pierna derecha

La actuación de Agustín Marchesín no fue mala, pero queda el sabor amargo de lo ocurrido al final del encuentro. Cuando las cosas ya estaban 2 a 0 en favor del Xeneize y el encuentro se moría, Marchesín quiso salir jugando con un amague al delantero de Aldosivi y le costó muy caro.

No porque haya perdido la pelota. De hecho, lo pudo superar muy bien, no sin una buena dosis de suspenso de un arquero que tiene excesos de confianza con los pies.

2025_08_250831826-scaled Con Marchesín probablemente afuera, Russo deberá evaluar alternativas FOTO NA: Jose Scalzo

Faltaban unos cuatro minutos para la finalización del partido, y Marchesín se sacó de encima a Facundo De la Vega, el número 22 del Tiburón. Una jugada riesgosa y a partir de la cual casi pierde la pelota. Pero salió airoso y tocó con un compañero. Inmediatamente sintió un tirón en la pierna.

El arquero de Boca no pudo seguir. Pidió el cambio, a pesar de que faltaran apenas un puñado de minutos. Su lugar lo ocupó Leandro Brey.

Aunque no hay un parte médico oficial, sí está confirmado dónde sufrió la molestia: el sóleo. Marchesín tiene por ahora una dolencia en el sóleo de la pierna derecha, y mañana lunes le harán estudios para determinar el grado.

VIDEO: así fue la jugada que dejó a Marchesín fuera de partido ante Aldosivi

