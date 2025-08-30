San Lorenzo y Huracán desilusionaron, el clásico se los comió, se hundieron en el “barro” de los clásicos, fue de esos partidos que cumplen con las características de los clásicos, trabado, aburrido, friccionado sin emoción ni llegada a las áreas. Fue 0 a 0 en el Nuevo Gasómetro, 1 punto que no le sirve a ninguno.
Aburrido empate entre San Lorenzo y Huracán (0-0)
En un partido para el olvido San Lorenzo y Huracán igualaron sin goles en un empate que no le sirve a ninguno.
El partido
Primer tiempo para el olvido en el clásico de barrio más grande del mundo. San Lorenzo y Huracán cumplieron con lo esperado si vemos los pocos goles que venían convirtiendo en los partidos anteriores, pocos, muy pocos, y por eso el primer tiempo se fue sin emociones, ni un disparo al arco.
San Lorenzo se encontró a los 26 minutos de juego con un jugador más por la explosión de Luciano Giménez tras un golpe de puño a un futbolista de San Lorenzo. A pesar de eso el local no pudo sacar ventajas, es más, ni siquiera pudo patear una vez al arco. Se esperaba más hasta ese momento de ambos.
El complemento fue una copia del primer tiempo, y el clásico de barrio más grande del mundo se diluyó sin muchas emociones, ambos desilusionaron, porque si bien no habían convertido tantos goles, su juego prometía más. A ambos se los como el clásico.
Nos ilusionamos cuando cobraron penal para San Lorenzo porque pensábamos que se abría el marcador y ahí sí iban a cambiar las cosas, incluida la actitud de Huracán. Pero el fuera de juego por VAR nos dejó con el grito en la garganta.
Ahora el empate no le sirvió mucho a ninguno de los dos, ya que luego de finalizada la 7º fecha y en la previa del parate por eliminatorias, ambos perderán posiciones.
Con este empate hasta el momento San Lorenzo igualó la línea de River y es líder, pero al tener un partido más hay 5 equipos que lo pueden superar, o sea podría quedar 7º, al borde de quedar afuera de los clasificados, un punto que costó mucho.
Por el lado de Huracán las cosas son peores, ya que si bien se mantiene 3º hasta ahora, la realidad que al final de la fecha podría ser pasado por 7 equipos quedando 11º. Sin palabras lo del Globo. Para ambos no fue negocio el empate.
