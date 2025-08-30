Aburrido empate entre San Lorenzo y Huracán (0-0)

San Lorenzo y Huracán desilusionaron, el clásico se los comió , se hundieron en el “barro” de los clásicos, fue de esos partidos que cumplen con las características de los clásicos, trabado, aburrido, friccionado sin emoción ni llegada a las áreas. Fue 0 a 0 en el Nuevo Gasómetro, 1 punto que no le sirve a ninguno .

Primer tiempo para el olvido en el clásico de barrio más grande del mundo. San Lorenzo y Huracán cumplieron con lo esperado si vemos los pocos goles que venían convirtiendo en los partidos anteriores, pocos, muy pocos, y por eso el primer tiempo se fue sin emociones, ni un disparo al arco.

San Lorenzo se encontró a los 26 minutos de juego con un jugador más por la explosión de Luciano Giménez tras un golpe de puño a un futbolista de San Lorenzo. A pesar de eso el local no pudo sacar ventajas, es más, ni siquiera pudo patear una vez al arco. Se esperaba más hasta ese momento de ambos.

El complemento fue una copia del primer tiempo, y el clásico de barrio más grande del mundo se diluyó sin muchas emociones, ambos desilusionaron, porque si bien no habían convertido tantos goles, su juego prometía más. A ambos se los como el clásico.

Nos ilusionamos cuando cobraron penal para San Lorenzo porque pensábamos que se abría el marcador y ahí sí iban a cambiar las cosas, incluida la actitud de Huracán. Pero el fuera de juego por VAR nos dejó con el grito en la garganta.

Ahora el empate no le sirvió mucho a ninguno de los dos, ya que luego de finalizada la 7º fecha y en la previa del parate por eliminatorias, ambos perderán posiciones.

Con este empate hasta el momento San Lorenzo igualó la línea de River y es líder, pero al tener un partido más hay 5 equipos que lo pueden superar, o sea podría quedar 7º, al borde de quedar afuera de los clasificados, un punto que costó mucho.

Por el lado de Huracán las cosas son peores, ya que si bien se mantiene 3º hasta ahora, la realidad que al final de la fecha podría ser pasado por 7 equipos quedando 11º. Sin palabras lo del Globo. Para ambos no fue negocio el empate.

Live Blog Post Amargo empate

Live Blog Post Se volvió a caer Nuevamente el partido cae en una meseta. San Lorenzo tuvo su momento pero no pudo lastimar a Huracán. el Globo ahora sale un poco más pero no crea ni preocupa en ataque. Si las cosas no cambian rápido esto será 0 a 0. Van 29 minutos del complemento.

Live Blog Post Mejor San Lorenzo en el inicio del segundo tiempo El Cuervo está, mejor, inclusive tuvo un penal que luego fue anulado por el VAR por fuera de juego. El Ciclón quiere aprovechar el hombre de más. Huracán resiste la embestida.

Live Blog Post Aranca el segundo tiempo San Lorenzo 0-0 Huracán

Live Blog Post Final del primer tiempo empatan sin goles San Lorenzo no aprovechó hasta el momento el hombre de más que tiene y el partido sigue sin emociones. Partido chato y sin emociones, no llegan a los arcos y los hinchas empiezan a molestarse. Vermos si la segunda pa parte es más emocionante.

Live Blog Post Huracán se queda con uno menos Insólita e infantil expulsión de Luciano Giménez. El delantero no se bancó que lo agarren de la camiseta y le pegó un manotazo al defensor de San Lorenzo y se fue expulsado. Sobre 26 minutos el Globo se queda con uno menos.

Live Blog Post San Lorenzo y Huracán empiezan a aburrir Sobre 25 minutos de juego el partido entró en una meseta previsible ya que en los primeros minutos no se hicieron casi daño, ninguno llegó claramente al arco del otro. Si uno no rompe con un gol el empate sin goles se puede prolongar bastante.

Live Blog Post Los primeros minutos mejor Huracán Partido trabado en la mitad de la cancha pero está mejor Huracán que intenta llegar al arco rival. Se juegan 10 minutos y siguen 0 a 0.

Live Blog Post ARRANCÓ EL CLÁSICO DE BARRIO MAS GRANDE DEL MUNDO San Lorenzo y Huracán ya juegan en el Nuevo Gasometro y empatan 0 a 0.

