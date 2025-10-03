Impacto en Boca (Leandro Paredes) por lo que se dice de Paulo Dybala

En el mes de agosto en OLGA, el delantero de 31 años declaró: "Tengo contrato acá, así que por ahora sigo comiendo asado acá en Roma", descartando la posibilidad de jugar en el Xeneize en el corto plazo.

En las últimas horas, el medio italiano Corriere dello Sport, casi que terminó de hundir el sueño del club de la Ribera de contar con el campeón del mundo con la Selección Argentina.

Para tener una idea de lo que piensan allí sobre el argentino, dicha plataforma afirma: "Paulo es el número uno que la Roma no ha tenido desde la época de Totti".

En esta sintonía, este diario de Italia afirma: "Dybala es consciente de que una renovación con la cifra actual (8 millones de euros netos) es ciencia ficción y ya ha expresado su disposición a aceptar un salario más bajo, con la posibilidad de una extensión de tres o cuatro años hasta que su próximo contrato se convierta en una especie de contrato vitalicio".

Si esto se diera, se acabaría la esperanza de Boca Juniors.

Continuidad de Boca Juniors

Boca Juniors buscará mejorar su versión mostrada ante Defensa y Justicia el próximo domingo 5 de octubre desde las 19 horas en la Bombonera cuando enfrente a Newell´s Old Boys de Rosario.

Aún sin la certeza de si podrá estar Miguel Ángel Russo (no estuvo en ninguna práctica de la semana), el Xeneize sabe que se juega buena parte de la clasificación a la Copa Libertadores de la tabla anual en cada partido que dispute.

El posible equipo para recibir a la Lepra es:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel

