La Región Centro busca ponerle un freno a la violencia de género

Violencia de género sin fronteras

Al respecto, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Alicia Tate, precisó que la firma tiene que ver con que "la violencia contra las mujeres no reconoce límites ni fronteras administrativas".

"Es muy importante esta solidaridad entre provincias, en momentos en que en el país crecen la crueldad y la deshumanización. No se trata solo de lograr equilibrios fiscales, que la Provincia alcanzó, sino también un equilibrio social, que no nos deshumanicemos, que tengamos la solidaridad como norte". "Es muy importante esta solidaridad entre provincias, en momentos en que en el país crecen la crueldad y la deshumanización. No se trata solo de lograr equilibrios fiscales, que la Provincia alcanzó, sino también un equilibrio social, que no nos deshumanicemos, que tengamos la solidaridad como norte".

Posteriormente brindó detalles sobre el protocolo que se va a implementar. "En Santa Fe tenemos 16 casas de protección. Esas casas alojan a mujeres que están en grave riesgo de violencia y que no pueden quedarse en su domicilio con sus hijos e hijas. En Entre Ríos y Córdoba existen dispositivos similares. Por eso estamos favoreciendo que, en casos extremos, donde por necesidades de ocupación o porque es necesario alejar a las víctimas, las podamos alojar en esos dispositivos que cada provincia posee".

A su vez, explicó que de las 16 casa "una es propia de la Provincia, dos están conveniadas con organizaciones de la sociedad civil y el resto con municipios y comunas".

Trabajo en equipo

Por su parte, la subsecretaria de la Región Centro, Claudia Giaccone, remarcó que "Son pasos muy valiosos que se están dando regionalmente".

"Esta área específica de género ya viene trabajando con muchas actividades, porque en la región trabajamos de forma interdisciplinaria y, a veces, es difícil concretar acciones que redunden en mejoras concretas para la vida de nuestros ciudadanos", agregó.

En ese sentido, manifestó: "Estamos dando un paso importante, que es darle consistencia a la integración, porque hay una decisión política de nuestros gobernadores, y nuestros equipos tienen que trabajar sobre acciones comunes que generen procesos como estos protocolos, que van a continuar más allá de las gestiones y que nos hacen mucho más fuertes y, sobre todo, más eficaces, porque no superponemos esfuerzos: nos complementamos".

También estuvieron presentes en el encuentro la directora regional de Mujeres de Entre Ríos, Joaquina Brondi; la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe, Melisa Mazino; y el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, Jorge Chemes.

image La iniciativa busca consolidar una red regional que permita garantizar protección inmediata y alojamiento seguro a quienes atraviesan estas situaciones, en línea con la Ley Nacional N° 26.485, la Convención de Belém do Pará y normativas vigentes.

