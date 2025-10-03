Gabriel Bornoroni en misión casi imposible: Inflar la campaña en Córdoba

Tiene que ser Javier Milei, pero hay poco espacio de agenda

Si bien Milei protagonizó la apertura de campaña en Córdoba, donde se mostró junto a Roca y Bornoroni, la filial libertaria cordobesa mantiene la necesidad de al menos una visita más antes del 26 de octubre. Con la estrategia centrada totalmente en su figura, el armado de los “leones” cordobeses corre el riesgo de quedarse sin espacio en la agenda presidencial, que por el momento está centrada en destrabar la ayuda económica de Estados Unidos y poder alcanzar los comicios sin un nuevo escándalo.

Mientras tanto, Bornoroni deberá conformarse con el desembarco de funcionarios de distinto calibre y así intentar mantener fresca la campaña que sufre la evidente falta de integrantes con mayores niveles de exposición pública. Una cualidad que le habría brindado la inclusión de algún aliado con mayor notoriedad.

En la lista de desembarcos espera, por ejemplo, Patricia Bullrich. La titular del Ministerio de Seguridad tiene en Córdoba una de las provincias más “favorables” en términos de recepción política desde su paso por el PRO.

Más lejos queda el posible desembarco de Luis Caputo. El ministro de Economía se encuentra abocado a contener el incendio cambiario con la ayuda estadounidense, cuestión que lo deja casi fuera de juego de la campaña.

Gabriel Bornoroni 5P Gabriel Bornoroni y Javier Milei.

La crítica crece

Mientras Bornoroni intenta inflar la campaña libertaria en Córdoba, el oficialismo provincial representado en Provincias Unidas va elevando el volumen de las críticas al Gobierno nacional. Se trata de la competencia central para los libertarios que hasta hace algunos meses daban por descontada la victoria electoral en la provincia mediterránea pero que ahora debieron cosechar dudas por los propios bloopers de la Casa Rosada.

En ese sentido, es Juan Schiaretti quien ha apuntado más severamente contra la gestión de Javier Milei, a la que acusó de no conocer por completo la complejidad del interior y de carecer de capacidad de gestión para lograr “un país normal”.

Juan Schiaretti Vigo P Juan Schiaretti.

