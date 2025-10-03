La jugada de Taylor Swift con "Showgirl": Música, cine y un plan que hace historia

Embed

Un detalle clave: no hay temas viejos ni bonus tracks. Todo el disco está pensado como un bloque sólido, un mensaje claro de que Swift quiere que la experiencia sea completa, más que generar un hit aislado para el streaming. Para darle vida al álbum, la artista mostró un nivel multitasking que no todos pueden sostener, grabándolo en Europa y Estados Unidos entre recitales de la Eras Tour.

El plan con el que vuelve a arrasar en octubre

Por si fuera poco, el estreno de Showgirl viene acompañado con su propia película: Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, disponible en cines solo del 3 al 5 de octubre. El largometraje incluye estrenos de videoclips, material detrás de escena y reflexiones personales de la cantante y, según Variety y Deadline, se proyecta que podría recaudar entre 35 y 40 millones de dólares solo en territorio estadounidense.

La estrategia clara es reforzar el lanzamiento del disco y mantener a sus fanáticos enganchados sin saturar el mercado.

image La película Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl incluye videoclips, material detrás de escena y reflexiones de Swift, proyectando recaudar unos 40 millones de dólares a nivel local. Su estrategia demuestra el poder de su marca y control creativo.

A diferencia de la gigante Eras Tour, Showgirl es un evento más íntimo, con entradas económicas ($12 más impuestos en AMC) y sin tráilers antes de la función. Que un estreno tan limitado pueda liderar la taquilla dice mucho del poder de la marca Taylor Swift, que logra convertir casi cualquier lanzamiento en un fenómeno explosivo.

Y que el estreno sea en octubre, como varios de sus discos históricos, no es casualidad. Si bien es un período generalmente más tranquilo para las películas, solo la cantante logra crear una tracción comercial fuerte en esa época del año.

Swift demuestra, una vez más, que domina la música y controla cómo sus fans viven cada lanzamiento, desde el streaming o desde la experiencia en cine, y sigue imponiendo sus reglas en la industria de la música.

