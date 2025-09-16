En Córdoba reclaman que llegue Javier Milei para empujar la lista que armó Bornoroni

Javier Milei en Córdoba

Al menos una de esas visitas fue confirmada por el círculo presidencial. Se trata de un nuevo arribo de Javier Milei a la Bolsa de Comercio de Córdoba, prevista para el próximo viernes 19 de septiembre.

Además, Bornoroni y Roca buscarían cerrar al menos una segunda asistencia rumbo a octubre. En ese segundo caso, la intención es que la visita sea directamente de campaña, con un acto específico para la visita presidencial y lo más cercano posible a la fecha de votación, para mantener “caliente” a la lista del oficialismo.

Casualidad o no, los hilos de esa presión para la llegada del presidente fueron tomados inicialmente por Luis Juez. El senador cordobés es aliado de campaña de La Libertad Avanza y luego del ataque que sufrió en manos del “Gordo Dan” en redes sociales, tomó un lugar central para el armado libertario cordobés que buscó contenerlo tras el fuego amigo.

En ese sentido, Juez fue quien reclamó la presencia del presidente Milei en Córdoba para acelerar la campaña de la lista encabezada por Roca. “Si tu apuesta electoral es fortalecer la marca, el titular tiene que caminar y recorrer”, señaló el senador durante el fin de semana.

Juan Schiaretti, el objetivo

Mientras tanto, el discurso del oficialismo nacional en Córdoba se tornó decididamente opositor al Gobierno provincial, que estará representado por la lista encabezada por Juan Schiaretti. Con críticas abiertas a la gestión de Martín Llaryora, los libertarios cordobeses se posicionaron para nacionalizar la discusión y llevarla a un terreno más cómodo.

Esta decisión no es casual ya que tanto Schiaretti como Roca competirán por electores similares. Se trata de votantes alejados de las opciones del peronismo bonaerense, que no tiene representación fuerte en Córdoba, pero que demandan cambios severos en el rumbo de la gestión nacional actual.

Con esa misma canasta en disputa, ambos espacios aspiran a proyectar un primer lugar captando la mayor cantidad de votos “blandos” posibles.

