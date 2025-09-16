CÓRDOBA. El tránsito de La Libertad Avanza en Córdoba hacia octubre sufrió los golpes de la turbulencia que provocó la derrota del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires. Con la figura de Javier Milei, principal tractor de la campaña, sumido en una espiral crítica, los libertarios cordobeses encabezados por Gabriel Bornoroni comenzaron a presionar por respuestas.
COMPLEJO
En Córdoba reclaman que llegue Javier Milei para empujar la lista que armó Bornoroni
La Libertad Avanza Córdoba considera que sin Javier Milei en persona no hay campaña posible. Gabriel Bornoroni y su lista “pura”.
Según entienden dentro de la sucursal libertaria en Córdoba, el éxito o fracaso de La Libertad Avanza de cara a octubre próximo depende casi exclusivamente de la figura del presidente Milei. Eso surge del armado de listas empujado por Bornoroni, que se centró en el factor de la “pureza” de sus candidatos rechazando aliados con mayor tracción pública.
Su presencia en la provincia sería un factor clave a comprometer para asegurar la competitividad de la lista que está encabezada por el empresario Gonzalo Roca, de nula trayectoria política en el círculo cordobés y de reducida exposición pública a nivel provincial. Algo que en política casi siempre supone una desventaja difícil de romper.
Es por ello que tanto Bornoroni como Roca y el resto de los aliados locales empezaron a empujar el compromiso de al menos dos visitas presidenciales al circuito, que promete ser clave de cara a los resultados de las legislativas. Además del presidente, los libertarios cordobeses buscaron comprometer a altos funcionarios para ir repletando la agenda de visitas de apoyo, todo ello en medio de las complicaciones políticas que atraviesa de hecho el Gobierno nacional.
Javier Milei en Córdoba
Al menos una de esas visitas fue confirmada por el círculo presidencial. Se trata de un nuevo arribo de Javier Milei a la Bolsa de Comercio de Córdoba, prevista para el próximo viernes 19 de septiembre.
Además, Bornoroni y Roca buscarían cerrar al menos una segunda asistencia rumbo a octubre. En ese segundo caso, la intención es que la visita sea directamente de campaña, con un acto específico para la visita presidencial y lo más cercano posible a la fecha de votación, para mantener “caliente” a la lista del oficialismo.
Casualidad o no, los hilos de esa presión para la llegada del presidente fueron tomados inicialmente por Luis Juez. El senador cordobés es aliado de campaña de La Libertad Avanza y luego del ataque que sufrió en manos del “Gordo Dan” en redes sociales, tomó un lugar central para el armado libertario cordobés que buscó contenerlo tras el fuego amigo.
En ese sentido, Juez fue quien reclamó la presencia del presidente Milei en Córdoba para acelerar la campaña de la lista encabezada por Roca. “Si tu apuesta electoral es fortalecer la marca, el titular tiene que caminar y recorrer”, señaló el senador durante el fin de semana.
Juan Schiaretti, el objetivo
Mientras tanto, el discurso del oficialismo nacional en Córdoba se tornó decididamente opositor al Gobierno provincial, que estará representado por la lista encabezada por Juan Schiaretti. Con críticas abiertas a la gestión de Martín Llaryora, los libertarios cordobeses se posicionaron para nacionalizar la discusión y llevarla a un terreno más cómodo.
Esta decisión no es casual ya que tanto Schiaretti como Roca competirán por electores similares. Se trata de votantes alejados de las opciones del peronismo bonaerense, que no tiene representación fuerte en Córdoba, pero que demandan cambios severos en el rumbo de la gestión nacional actual.
Con esa misma canasta en disputa, ambos espacios aspiran a proyectar un primer lugar captando la mayor cantidad de votos “blandos” posibles.
