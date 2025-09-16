En Boca lloran por el gol olímpico de Ángel Di María: dicen que debió ser anulado

Boca llora por el gol olímpico de Ángel Di María: ¿debió ser anulado?

En las últimas horas, comenzó a viralizarse una fotografía que muestra que la pelota no estaba correctamente ubicada al momento de la ejecución de Di María, lo que convierte a la acción en antirreglamentaria y, en consecuencia, el tanto debería haber sido anulado. La imagen difundida por ESPN deja en claro que el balón se encontraba fuera del cuarto de círculo destinado a los tiros de esquina.

El ángulo de la toma, desde la espalda del propio Fideo, muestra con precisión que ninguna parte de la pelota pisaba la línea, principio fundamental que exige el reglamento para validar la acción. Pese a la evidencia, ni el árbitro asistente Juan Pablo Belatti, que estaba muy cerca de la jugada, ni el VAR detectaron la irregularidad, y el gol terminó subiendo al marcador.

Embed ATENCIÓN A ESTO: ¿Dónde estaba la pelota al momento del gol olímpio de Di María?



Mirá #ESPNEquipoF en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/AOJbSGGb9Y — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 15, 2025

Y encima, el propio Fideo explicó después la receta de su conquista: "Sabíamos que el chico (Brey) no venía atajando, que podíamos tener alguna chance de pelota parada y jugarle ahí medio cerrado, y se terminó dando el gol".

Un dato reglamentario: el VAR, por protocolo, no revisa las reanudaciones de juego. Es el mismo concepto de cuando Racing le metió un gol a Boca en Avellaneda, en el Apertura: un saque lateral realizado a mucha mayor distancia de donde había salido la pelota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LucasBeltramo/status/1967938386271859051&partner=&hide_thread=false El córner que termina en el gol olímpico de Di María fue ejecutado de forma lícita.



La IFAB en su reglamento 2025/26 dice que el balón debe estar “colocado en el cuadrante de esquina” sin aclarar de qué manera (explicación que a esta altura ya debería incluir, dicho sea de… pic.twitter.com/Gisgwn5bAS — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) September 16, 2025

