Luigi Mangione está acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thomson, en 2024. Pero 2 cargos de terrorismo de Estado contra el acusado en el tiroteo fatal fueron desestimados por el Tribunal, incluido uno que lo acusaba de asesinato en 1er. grado. El juez a cargo del caso, Gregory Carro, declaró que las pruebas que sustentaban los cargos eran «legalmente insuficientes».
SORPRESIVO CAMBIO EN LA CARÁTULA
Luigi Mangione no cometió terrorismo de Estado: "Pruebas insuficientes"
El juez que supervisa el caso contra Luigi Mangione dijo que la evidencia es "legalmente insuficiente" y no es terrorismo de Estado, al menos en Nueva York.
En este expediente, Mangione, de 27 años, sigue acusado de asesinato en segundo grado.
Mangione enfrenta cargos en 2 estados y 3 tribunales. Además de los cargos del estado de Manhattan, también enfrenta cargos en un tribunal federal, incluyendo una acusación por la cual la fiscalía puede solicitar la pena de muerte . También enfrenta cargos en Pensilvania, donde fue capturado.
La decisión del juez Carro supone un duro golpe para la fiscalía de Manhattan, dirigida por Alvin L. Bragg. Los fiscales argumentaron que se justificaba un cargo de terrorismo porque Mangione había atacado a un ejecutivo de la mayor aseguradora de salud de USA,frente al hotel donde la compañía iba a celebrar su conferencia anual de inversores en Midtown Manhattan, ciudad que, según ellos, era ampliamente reconocida como la capital mundial de los medios de comunicación.
Bragg afirmó que el acto fue “un asesinato aterrador, bien planificado y selectivo, cuyo objetivo era causar conmoción, atención e intimidación”.
Tras el asesinato a tiros de Thompson, la persecución se extendió por varios estados y el arresto de Mangione captó la atención nacional. Su caso desató la indignación contra el sistema de salud privatizado vigente en USA, y sus comparecencias ante el tribunal han atraído a cientos de simpatizantes, algunos abarrotando los pasillos y otros protestando en las afueras.
Ha recibido una gran cantidad de correspondencia en la cárcel federal de Brooklyn donde se encuentra recluido, y sus abogados han creado un sitio web para proporcionar información sobre su caso. Una página web de recaudación de fondos, creada para su defensa legal, registra donaciones que ascienden a aproximadamente US$ 1,5 millón hasta el martes 16/09.
