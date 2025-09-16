Luigi Mangione no cometió terrorismo de Estado: "Pruebas insuficientes"

Tras el asesinato a tiros de Thompson, la persecución se extendió por varios estados y el arresto de Mangione captó la atención nacional. Su caso desató la indignación contra el sistema de salud privatizado vigente en USA, y sus comparecencias ante el tribunal han atraído a cientos de simpatizantes, algunos abarrotando los pasillos y otros protestando en las afueras.

Ha recibido una gran cantidad de correspondencia en la cárcel federal de Brooklyn donde se encuentra recluido, y sus abogados han creado un sitio web para proporcionar información sobre su caso. Una página web de recaudación de fondos, creada para su defensa legal, registra donaciones que ascienden a aproximadamente US$ 1,5 millón hasta el martes 16/09.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La miniserie de 8 episodios que esconde secretos aterradores

Gustavo Bermúdez aclaró los rumores que lo acusaban de robarle el lugar a Mike Amigorena

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Alerta máxima por esta estafa que se expande sin freno ni control

China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"