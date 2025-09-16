Se pudrió todo por Ángel Di María: Jorgelina Cardoso vs ESPN y Gustavo López

Jorgelina Cardoso, pareja de Ángel Di María, se ha caracterizado por confrontar con el periodismo. Esta vez, tras el partido entre Rosario Central y Boca Juniors, apuntó contra ESPN y el programa de Gustavo López por el gol que convirtió Fideo ante el Xeneize.
El partido entre dos de los animadores de la tabla anual finalizó 1 a 1 y el ex jugador del Real Madrid fue polémica horas después por su tanto convertido a Leandro Brey.
Los lunes suelen ser días de análisis de la fecha para los diferentes canales deportivos.
En el caso de Equipo F, programa conducido por Gustavo López, no fue la excepción.
Uno de los partidos del fin de semana, fue el que disputaron Rosario Central y Boca por la fecha número 8 del Torneo Clausura y en el programa de ESPN hablaron al respecto.
El partido terminó igualado en 1, con goles de Rodrigo Battaglia para el Xeneize y Ángel Di María para el Canalla.
El tanto del Fideo fue olímpico (con cierta complicidad de Leandro Brey) pero en el programa de López, hablaron sobre la posición de la pelota en la ejecución del campeón del mundo con la Selección Argentina.
La cuenta de ESPN Argentina, publicó el fragmento donde se debatió esto con el pie: "ATENCIÓN A ESTO: ¿Dónde estaba la pelota al momento del gol olímpio de Di María?", lo cual generó el repudio de muchos simpatizantes de la Academia.
Con la llegada de Ángel Di María a Rosario Central, Jorgelina Cardoso (pareja del Fideo) se convirtió en una de las principales hinchas del equipo rosarino.
El fragmento de ESPN, fue subido a X e Instagram, y Cardoso respondió sin tapujos: "Dejen de llorar!!!! Antes ´le regalaban los penales´, después ´Chiqui lo ayudaba´, ahora ´la pelota mal ubicada´, que van a inventar después? Que la pelota la maneja alguien de afuera con un jockstick?"
Desde que volvió Di María al fútbol argentino, hay suspicacias para con Rosario Central, que ya venían por las declaraciones de Gonzalo Belloso luego de ganar la Copa de la Liga en 2023.
Por el momento, el Canalla recibió dos penales en las primeras dos jornadas y luego no hubo muchas más polémicas con el club rosarino.
Muchos reclamaron un penal que debían darle a Sarmiento de Junín por infracción de Carlos Quintana, obviando que previo a eso había off side de un jugador del Verde.
Otras de las cosas que se llegaron a cuestionar, fueron que la Academia jugaba solo los días sábados (desestimado en el encuentro ante Boca) y que es el único en llevar público visitante (llevó únicamente con Lanús y Atlético Tucumán).
Lo cierto es que en los hinchas del club de Rosario hay malestar para con el "periodismo porteño" y el intento de instalar que se favorce al equipo que dirige Ariel Holan. La respuesta de Jorgelina Cardoso, fue el fiel reflejo de aquello
