Defensa floja: Presupuesto 2026, otro año complejo para las Fuerzas Armadas

Defensa baja y año complejo para las Fuerzas Armadas

Bajo ese escenario, es sencillo deducir que las posibilidades de mejorar las capacidades de cada una de las fuerzas queda lejos desde lo económico. Todo ello en un contexto donde tanto las naciones vecinas como el resto del mundo han expandido el gasto en material bélico ante el estallido de simultáneos focos de conflicto en Europa, Asia y Medio Oriente.

El Presupuesto 2026 contempla además distintas partidas para cada una de las fuerzas. Para el Ejército, rama terrestre que más personal perdió en los últimos años (más de 10.000), el monto proyectado por el Gobierno nacional es de 1.758.630 millones de pesos, dinero con el cual se deberá afrontar el pago de salarios, la realización de ejercicios y campañas y la incorporación de material.

En el caso de la Armada, el monto destinado será de 888.215 millones de pesos. Ese dinero será destinado a salarios, además del costeo de más de 200 días de navegación y más de 2.700 horas de vuelo.

Una de las demandas principales de la Armada es la recuperación de la capacidad submarina. Algo que no sucederá en 2026 según el presupuesto proyectado.

Por último, el monto destinado a la Fuerza Aérea será de 729.939 millones de pesos. La cifra se usará para el pago de salarios y para afrontar más de 150.000 horas de vuelo.

Fuerza Aérea Argentina P.jpg El Ministerio de Defensa estará limitado para incorporar nuevo material.

El material y el FONDEF

Dentro del proyecto presupuestario del Gobierno nacional, se introduce una modificación sustancial respecto al uso del Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF), originalmente pensado para la financiación de mejoras materiales. El cambio indica que el Ministerio de Defensa podría echar mano a esos recursos en hasta un 5% para solventar gastos corrientes, desviando su objetivo inicial.

