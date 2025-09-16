El secreto bancario también desvela a Chile y Gabriel Boric insiste en levantarlo

"Lo que pasa es que esto tiene mucho eslogan. Yo estoy de acuerdo con levantar el secreto bancario, siempre y cuando tenga las restricciones para que no se transforme en una fórmula de chantajear a distintas autoridades", remarcó Ossandón.

"Si esto funciona, pero se hace no con el eslogan como lo están haciendo hoy día, sino con los resguardos suficientes para proteger a las personas normales y a los que no son delincuentes, yo no tengo ningún problema. Pero esto de decir que por levantar el secreto bancario se arregle el problema, eso es falso", añadió.

Por su parte, según el sitio chileno 'emol', el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, comentó que la policía requiere "todo elemento que permita agilizar la obtención de información, no solamente este en particular".

"En muchas áreas del quehacer, se requiere, a lo mejor, mayor agilidad en algunos procesos, y cualquiera que vaya en esa línea, obviamente, es necesario", agregó.

Las intenciones de Yamandú Orsi

image Yamandú Orsi junto a su ministro de Economía, Gabriel Oddone.

Tal como publicó Urgente24 la semana pasada, en Uruguay la medida fue incluida en el proyecto de ley de Presupuesto del presidente uruguayo Yamandú Orsi y ante objeciones de la oposición, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, salió a explicar que lo que se busca es seguir sugerencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

"Muchachos: o cumplen la normativa o dejan de ser un país ampliamente cumplidor", dijo Oddone sobre la recomendación de la organización.

Y si Uruguay no cumple con la recomendación, podría pasar a ser un país "parcialmente cumplidor", lo que tendría efectos en su reputación. Y dijo como ejemplo que uno de los requisitos para lograr acuerdos con la Unión Europea es ser "ampliamente cumplidor".

Y si bien reconoció que la decisión supone una "resignación de soberanía", aseguró también que el gobierno de Orsi está dispuesto a asumirla porque tendría un "costo-beneficio" que "vale la pena".

