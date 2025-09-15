Final de Javier Milei Emperador: "El 85% del Presupuesto irá a educación, salud y jubilados"

Esto llevaría a una base de crecimineto del 5% anual, según las estimaciones mencionadas por el presidente, que podría trasnformarse en 7% si se "llevan a cabo las reformas necesarias".

El presidente destacó lo que ya es su mayor bandera, el orden fiscal:

El equilibrio fiscal es un principio no negociable. El equilibrio fiscal es un principio no negociable.

Focalizó en lo que percibe como logros de su mandato y, en una muestra de contacto con la realidad, reconoció que muchas personas no disfrutan de ese éxito que notan en el gobierno:

Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la porbreza y de los impuestos. Sin embargo, entendemos que muchos no lo perciban en su bienestar personal. Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la porbreza y de los impuestos. Sin embargo, entendemos que muchos no lo perciban en su bienestar personal.

Repercusiones de la cadena nacional en las redes sociales

Algunos referentes plantearon sus opiniones en X:

Proyectar los aumentos en términos reales está muy bien, igualmente tenemos que ver que el aumento para el año 2026 no compensará lo perdido en el 2024/2025.- — Christian Buteler (@cbuteler) September 16, 2025

El mismo discurso de siempre y las promesas vacías de un futuro venturoso. Más esfuerzo para alcanzar un supuesto bienestar futuro. El "lo peor ya pasó" versión 2025#Presupuesto2026 pic.twitter.com/thJCEVqffs — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) September 16, 2025

Esta cadena nacional era muy esperada ya que presenta el presupuesto 2026, luego de dos años en los que el país no tuviera un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, y en medio del veto a leyes de gasto en educación, jubilaciones, asistencia en discapacidad y ATNs.

