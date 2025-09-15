El presidente, Javier Milei, anunció por cadena nacional el envío del proyecto de Presupuesto Nacional 2026 al Congreso. Como premisa, destacó la importancia de mantener el equilibrio fiscal y anunció aumentos en educación, salud y jubilaciones, pero podría no compensar las caídas en las asignaciones de este año.
MUCHA POLÉMICA
Final de Javier Milei Emperador: "El 85% del Presupuesto irá a educación, salud y jubilados"
Javier Milei intentó recuperar imagen prometiendo mayor gasto público para educación, salud y jubilados. Libertarios enojados pero opositores también.
Anuncios del presupuesto 2026
Dentro de los anuncios, se destacan para el 2026 un envío de $4,8 billones fijo a universidades nacionales, un aumento de 5% en jubilaciones, en salud 17% y 8% en educación, las tres por encima de la inflación. Al mismo tiempo, anunció que "habiendo realizado las auditorias pertinentes", se realizará un aumento del 5% del monto percibido por personas con capacidad, también por encima de la inflación.
Y concluyó que esto fue lo que siempre quiso el gobierno:
También remarcó que si los números no cierran, por ejemplo si la recaudación no llega a cubrir los gastos, se podrá ajustar el presupuesto para mantener el equilibrio fiscal.
Esto llevaría a una base de crecimineto del 5% anual, según las estimaciones mencionadas por el presidente, que podría trasnformarse en 7% si se "llevan a cabo las reformas necesarias".
El presidente destacó lo que ya es su mayor bandera, el orden fiscal:
Focalizó en lo que percibe como logros de su mandato y, en una muestra de contacto con la realidad, reconoció que muchas personas no disfrutan de ese éxito que notan en el gobierno:
Repercusiones de la cadena nacional en las redes sociales
Algunos referentes plantearon sus opiniones en X:
Esta cadena nacional era muy esperada ya que presenta el presupuesto 2026, luego de dos años en los que el país no tuviera un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, y en medio del veto a leyes de gasto en educación, jubilaciones, asistencia en discapacidad y ATNs.
