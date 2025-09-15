Lunes de Cacerolazo: Milei le habló al 'círculo rojo', Kicillof 'presidenciable' en LN+

Live Blog Post

Vencen US$8.100 millones hasta enero y "el Tesoro no tiene los fondos"

Solange Rial en Ámbito.com: "Tras la venta de divisas para controlar al dólar en la previa de las elecciones legislativas en terreno bonaerense, el Tesoro se quedó con aproximadamente u$s1.100 millones en las arcas en el Banco Central (BCRA) pero los abultados vencimientos de deuda hasta enero inclusive ascienden a u$s8.100 millones. Esto implica que la administración de Luis Caputo al frente de la cartera de Economía tiene los días contados para conseguir las divisas que le faltan. En efecto, la city ya analiza cuáles son los escenarios posibles, desde el más pesimista, un default de deuda, algo improbable por el momento, como el más optimista: una reducción del riesgo país -a partir de una buena elección en octubre-, que permita el acceso al mercado internacional de crédito.

Según constató Ámbito con Facimex, entre septiembre y enero la administración nacional afronta vencimientos de deuda en dólares con privados y organismos multilaterales por u$s8.100 millones, de los cuales u$s3.800 millones corresponden a los pagos de Globales y Bonares en enero, u$s3.100 millones a organismos multilaterales y u$s1.200 millones a los Bopreal. Pero, si se tiene en cuenta que el Tesoro posee en estos momentos montos cercanos a u$s1.100 millones, le faltarían al menos u$s7.000 millones para poder afrontar sus vencimientos tan solo en los próximos cuatro meses. Cabe preguntarse, entonces, qué opciones tiene para conseguir fondos frescos.

Para Martín Polo, economista y jefe de Estrategia en Cohen Aliados Financieros, en charla con este medio, opinó que 'el mejor escenario es que consigan bajar el riesgo país y salgan a buscar fondeo en el mercado', pero si no lo logran, 'el peor escenario es usar buscar fuentes alternativas, como préstamos del FMI, préstamos Repo o algún puente hasta julio, considerando que no es un monto muy grande'. Lo que no cree que suceda es otra reestructuración de deuda y ve como el escenario menos probable 'un default por tan pocos vencimientos'.

(…) 'El mejor escenario es que el oficialismo gane las elecciones con claridad, eso baje el riesgo país y permita acceder a crédito externo para rollear los compromisos. Pero el peor escenario, sin acceso al crédito externo y con un mercado que no convalida más deuda en pesos, es el default', también coincidió con el análisis Leonardo Anzalone. Cabe remarcar que, en estos momentos, el riesgo país se disparó a un nivel cercano a los 1.200 puntos básicos, y para que Argentina pueda volver a acceder al mercado internacional de crédito, a tasas razonables, este indicador debería bajar al menos hasta los 600 puntos básicos.

'El programa económico necesita que Argentina recupere el acceso al mercado para dejar de pagar vencimientos con reservas. Para eso Argentina necesita un riesgo país en zona de 550pbs (hoy es el doble), algo que hace tiempo esperábamos que suceda hacia fin de año y ahora luce más lejano. La dinámica no será lineal y dependerá crucialmente de la elección de octubre, razón por la cual las próximas 6 semanas serán clave para el programa de los próximos 2 años', le dijo a Ámbito, Tobias Pejkovich Balbiani, economista de Facimex.

El economista Amílcar Collante, también en charla con Ámbito, opinó: 'Con el actual nivel de riesgo país y los dólares que tiene el Tesoro, necesariamente el Gobierno tiene que anunciar un programa de compras de reservas. Esto implica recalibrar el esquema de bandas cambiarias ya que esta cerca del techo la cotización. Entiendo que aun en un escenario que recobra la centralidad y le va bien en las elecciones tiene que anunciar como comprara los dólares necesarios y asi podrá bajar la incertidumbre al mercado'".