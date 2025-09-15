urgente24
Lunes de Cacerolazo: Milei le habló al 'círculo rojo', Kicillof 'presidenciable' en LN+

Cadena nacional de Javier Milei para presentar el Presupuesto 2026 hablando al 'círculo rojo', tras jornada complicada en mercados, y luego Kicillof en LN+.

15 de septiembre de 2025 - 17:18

EN VIVO

El Gobierno libertario se encuentra en un momento difícil, con elecciones decisivas en 6 semanas mientras su administración padece una crisis política y otra económico-financiera. Habrá que esperar para ver si la cadena nacional tiene algún impacto (sobre todo, qué tipo de impacto).

En tanto, el horno no está para bollos y Javier Milei se arriesga a pedidos de juicio político si la Argentina sigue sin Presupuesto Nacional en 2026: los gobernadores advierten que no tolerarán un año más sin Presupuesto, y prevén emplazar al presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, para que presente un cronograma de trabajo en esa comisión, a fin de acelerar su tratamiento.

En tanto, a las 22.00, entrevista de Carlos Pagni (Odisea Argentina, por LN+) a Axel Kicillof, y los libertarios ya comenzaron a criticar el reportaje aún no emitido. El gobernador bonaerense en un canal de línea editorial anti CFK y pro Milei da un paso imprescindible para su confirmación como líder político.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

----------------------------

Kicillof con Pagni: “Milei miente, reivindico YPF y votar sirve”

Carlos Pagni entrevistó a Axel Kicillof, quien desplegó críticas a Milei, defensa de su gestión y llamados a la acción. Desde el inicio, rechazó la retórica presidencial: “El discurso es un disco rayado… Milei viene mintiendo mucho, dijo que iba a gobernar con otras personas y son los mismos de siempre.”

En economía, relativizó el rumbo oficial: “De 190 países, casi todos tienen déficit. Milei cambió de plan porque no dolarizó. Es mentira que esté arreglando el déficit fiscal, no te podés casar con una coyuntura.” Reivindicó un enfoque social: “No podés descuidar el empleo, el salario y la obra pública. Milei agravó la balanza comercial y te endeuda hasta la cabeza.”

Defendió la estatización de YPF: “Con Repsol cayeron la producción y las reservas. Recuperar el 51% fue una decisión muy valiente.” Y sobre el litigio con Burford sentenció: “Un fondo buitre compró la deuda por 15.000 millones. Es ilegal pagarla.”

Advirtió sobre el retroceso social: “Las jubilaciones bajaron 14%, las pensiones 19%. JP Morgan está gobernando y el equipo económico le echa la culpa a Milei.” También cuestionó los recortes: “Debe 2 billones a Buenos Aires. Dejó de transferir fondos de seguridad y docentes. Esto agrava la crisis: hay una carnicería de empresas, toda la metalurgia y el turismo están en jaque. Es un industricidio.”

Con tono político, llamó a votar: “El voto sirve. Hace dos años Milei dice lo mismo y seguimos igual. En su gobierno hay cinco Menem. Veinte veces pedí reunirnos y no aceptó.” Y sobre CFK fue contundente: “Si el juicio fue injusto, hay que liberarla.”

Finalmente, reclamó consensos: “Odiar no lleva a acuerdos. El próximo gobierno tiene que ser de consenso. Hay hombres valiosos de otras extracciones, pero no se puede gobernar diciendo ‘hago lo que quiero’.” Y cerró con un mensaje electoral: “Yo participé del gobierno de CFK y lo reivindico. Me gustó el primer Lula, me gustó Néstor. Todo lo que diga será usado en mi contra. Pero lo importante es ir a votar en octubre.”

Muy ignorante Fantino: Habla de economistas y no sabe quién es Carlos Rodríguez

En su esfuerzo por justificar a su amigo Javier Milei, Alejandro Fantino termina afirmando que es fácil criticar desde afuera pero cuando hay que tomar decisiones es diferente. Doman le dice que los economistas de Milei son malos. Fantino retruca que si Milei hubiese puesto a los economistas libertarios, el país no lo soportaba. Doman le retruca con el caso de Carlos Rodríguez. Fantino dice que no lo conoce y no sabe quién es. Raro porque Rodríguez fue jefe de asesores de Milei durante la campaña electoral. ¿Fantino no estaba tan cerca de Milei durante la campaña? ¿En qué campaña proselitista ponía su foco Fantino durante la campaña?

Doman afirma que Patricia Bullrich no quiere ser la jefa de campaña. Fantino dice que tiene razón, "es como recibir Boca Juniors luego de Carlos Bianchi perdiendo todo".

Pregunta terrible: ¿Cuán cercana es la Suizo Argentina a Mauricio Macri?

Fabián Doman y Jorge Rial coinciden en que la relación entre la Suizo Argentina y Mauricio Macri es mucho más cercana de lo que se supone.

Rial dice que se dice que los Kovalivker aportaron US$ 2,5 millones a la campaña de los Milei, pero se lo entregaron a Mauricio Macri. Agregan que faltó US$ 1 millón, según se dice. Doman agrega que ahí comenzó el enojo de Karina Milei con Macri, se dice.

Rial dice que hay US$ 5 millones como presupuesto para matar el tema ANDIgate en el periodismo y en Comodoro Py (no Sebastián Casanello sino los de Cámara que recibirán la apelación imaginable).

El título que rescataron TN y C5N: "Lo peor ya pasó" (?)

Javier Milei:

  • "Es tal nuestro compromiso con el equilibrio fiscal que este presupuesto presenta el menor nivel de gasto en relación al PBI en los últimos 30 años".
  • "Este presupuesto cuenta con restricciones de financiamiento, le impide al Tesoro que se financie a través del Banco Central porque esto implicaría emisión monetaria y el retorno al infierno inflacionario. También presenta una regla de estabilidad fiscal. Si los ingresos caen o los gastos superan lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal".
  • "Este presupuesto le asigna 4,8 billones a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5%, en Salud un 17% y en Educación un 8%, todas las partidas por encima de la inflación".
  • "Si el presupuesto es el plan del Gobierno y el 85% será destinado a Educación, Salud y Jubilaciones, queda demostrado que la prioridad es el capital humano".
  • "Es el primer presupuesto de la historia en incluir el régimen de extinción de obligaciones recíprocas. Para seguir recomponiendo la relación entre el Estado Nacional y las provincias. Esta es una deuda histórica que nos debemos resolver como país, pero debe ser atendida con un férreo compromiso con el compromiso fiscal. Por eso, contará con un presupuesto específico dentro de la ley de leyes".
  • "El presupuesto no es solo un papel, es la hoja de ruta de hacia donde vamos".
  • "Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos, hagamos que este esfuerzo que hemos hecho valga la pena".
  • "Por eso quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material".
  • "Por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, pero podemos afirmar que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes".
  • "No hay otro camino que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y por ende, el orden cambiario".
  • "Durante más de 100 años fuimos el laboratorio de las teorías más descabelladas porque los políticos decían tener la receta para poder gastar de más sin consecuencias".
  • "El camino del déficit fiscal financiado con deuda, ya se probó, y nos llevó a heredar una deuda pública de 500.000 millones de dólares y una historia que nos ha mostrado como defaulteadores seriales, motivo por el cual los mercados nos castigan, aún siendo uno de los cinco países en el mundo que tienen equilibrio fiscal".
  • "Durante décadas nos dijeron que íbamos a poder salir de la crisis estimulando el consumo, un eufemismo de emitir más dinero. Así pasaron toda clase de políticos. El resultado es que somos el único país que pasó de ser desarrollado a ser subdesarrolado".
  • "La última vez que Argentina tuvo equilibrio fiscal fue hace más de 120 años. Ningún argentino vivo experimentó la Argentina que estamos construyendo. Nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. Esta vez, el esfuerzo vale la pena".
  • "El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política respeten el equilibrio fiscal".
  • "Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa sobre el país".
  • "El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno. Y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión".
  • "Ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado, por eso los políticos en todo el mundo encuentran consensos y acuerdos para sancionar la ley de leyes".
  • "Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho, pero no es ni más ni menos que la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina".

Fantino interpreta a su amigo: "Equilibrio no es superávit"

Según Alejandro Fantino, Javier Milei habló de equilibrio y no superávit fiscal, o sea que hay 2 puntos del PBI a distribuir. "Lo interesante es conocer entre quiénes se va a distribuir".

Sus colegas pasan un discurso de Mauricio Macri, que parece muy similar en sus conceptos al de Javier Milei.

Doman dice que el gobierno de Milei es el 2do. gobierno macrista.

Rial insiste en preguntarse a quién le habló Milei porque, según él, no le habló a la gente.

Fantino dice que sí le habló, en una parte, a la gente.

Rial y Doman coinciden en que le habló al 'círculo rojo'.

Se habla de una gestión final ante Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, en 10 días en Nueva York. Demasiada especulación cuando la coyuntura se hace en el día a día.

21:15: ¿A quién le habla Javier Milei? El Cacerolazo fue intenso

Javier Milei habla por cadena nacional tal como si fuese un discurso ante una convención de empresarios.

Insiste en que "el camino es arduo pero el camino es el correcto".

"No aflojemos y hagamos que todo este esfuerzo valga la pena", remató Milei en un discurso que con certeza no colma las expectativas del 'electorado blando' disconforme con La Libertad Avanza.

Sin embargo, el Cacerolazo conque la gente recibió el discurso fue intenso en varios barrios de Ciudad de Buenos Aires. Muy intenso,

Está hablando Javier Milei enfocado en el equilibrio fiscal

Javier Milei dice que el equilibrio fiscal es "No negociable" y es el eje del proyecto de Presupuesto 2026 que estará enviando esta noche al Congreso de la Nación porque "es la solución definitiva de los problemas que afronta la Argentina desde hace años".

También celebra los éxitos de la política económica. Según él, "pese a las turbulencias coyunturales lo peor ya pasó." Y agradeció a todos por los problemas de los 2 años anteriores.

Milei presenta su rumbo como el único posible. A las 21:06 todavía no dijo algo novedoso. Ni siquiera la crítica a John Maynard Keynes, especialidad del también economista Axel Kicillof, de paso....

Milei festeja la reducción del gasto público y que la Nación tiene un gasto inferior al de provincias.

Según él, el monto para discapacidad aumenta, al igual que el presupuesto para educación, salud y jubilaciones.

También que incluye la extinción de obligaciones recíprocas, que resuelve las obligaciones financieras entre Nación y provincias.

Además, se considera la 'inocencia fiscal', y el Estado no considerará a cualquier contribuyente, 'a priori', como un evasor.

Milei fija como meta un crecimiento anual del 5% del PBI. Con las reformas que pretende, dice, se podria crecer hasta el 7% anual. Reitera las promesas de campaña de una Argentina de economía poderosa en 30 años. Demasiado tiempo para la coyuntura. Como discurso de reactivación de campaña, bastante pobre.

'Efecto Kicillof': Dura crítica de Llaryora a Milei

El peronismo cordobés no le dejará todo el protagonismo al peronismo bonaerense. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, levantó el tono y la profundidad de sus críticas a Javier Milei:

Fantino y Rial discutiendo sobre golpe de Estado y Asamblea Legislativa

Alejandro Fantino, en 'Cónclave' (stream Carnaval) comenzó preguntando a sus compañeros de panel si querían que Javier Milei complete el mandato o no. Luego embistió contra Joaquín Morales Solá. Jorge Rial dijo que el 'círculo rojo' se expresa a través de Morales Solá. Fabián Doman dice que no es el mensaje que el 'círculo rojo' le manda otros mensajes a Milei y por eso él no realiza los cambios necesarios. Si los empresarios están perdiendo dinero, deberían dejar de elogiar en privado a Luis Caputo.

Fantino insiste en que hay un intento de desestabilización de Milei. Doman le dice que hay gente con anhelo pero nadie aún trascendente. Fantino habla de Arturo Illia y Rial dice que el golpe de Estado aquel se lo hizo el 'círculo rojo', no el peronismo (los laboratorios medicinales).

Fantino insiste en que quieren derrocar a Milei si le va mal en las elecciones del 26/10. ¿Qué le pasa a Milei si le va mal en las elecciones? Jorge Rial dice que depende de Milei, "de que escuche la voz de las urnas".

Tienen 30.000 concurrentes a las 20:21. Muy importante para un stream ese seguimiento. Sigue el debate sobre golpe de Estado.

Viviana Canosa dice que a Milei no se le cae una autocrítica, que muchos electores esperan eso.

Fantino dice que él no habló de golpe de Estado a Milei sino de Asamblea Legislativa y esas cuestiones. Y que no acusa al peronismo de algo semejante. Rial insiste en que Milei no escucha a los ciudadanos. Ahora Fantino reconoce que la microeconomía está parada y que hay que hablar con los gobernadores.

En la previa a la cadena nacional: Qué esperan economistas y dirigentes

Varios economistas y dirigentes políticos están expresando en X sus expectativas para el discurso de Javier Milei en cadena nacional. Spoiler alert: pocas expectativas...

Caso Solange Musse: Absolvieron a los 2 funcionarios que impidieron el ingreso de su padre en cuarentena

Un jurado popular absolvió a los dos funcionarios que impidieron el ingreso del padre de Solange Musse a la provincia de Córdoba, cuando su hija se encontraba enferma de cáncer de mama durante la pandemia de coronavirus. Fue uno de los casos más duros que se vivieron en plena cuarentena.

El médico y ex director del Hospital de Huinca Renancó, Eduardo Andrada, y la asistente social Analía Morales llegaron al debate acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hoy, tras casi dos horas de deliberación, los jurados populares y los jueces técnicos de la Cámara Uno del Crimen de Río Cuarto, los absolvieron.

Solange Musse (35) murió en la ciudad de Alta Gracia el 21 de agosto de 2020, en momentos en que estaba en pleno auge el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO).

La mujer transitaba un cuadro terminal de cáncer y su último deseo era abrazar a su padre que partió desde Plottier, Neuquén, con la intención de cumplir su promesa, el 16 de agosto.

Cuando el hombre llegó al retén que se había dispuesto en el ingreso sur a la provincia, en la localidad de Huinca Renancó, por disposición de las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), no pudo ingresar a Córdoba y fue obligado a volver a su ciudad de origen. Días después, la joven falleció.

image
Solange con sus padres, antes del cáncer.

Solange con sus padres, antes del cáncer.

Ramiro Marra al ataque (¿'palito' a los hermanos Milei?): "Es oportunismo"

Ramiro Marra se sumó a la interna libertaria y fue con los tapones de punta contra Ramón 'Nene' Vera (pero fundamentalmente contra Sebastián Pareja, que fue quien lo convocó para el armado territorial) por su pasado peronista. La pregunta es si además, en el mensaje de Marra, hay un tiro por elevación para los hermanos Milei, sobre todo Karina Milei, que en definitiva es 'El Jefe' y quién toma las decisiones políticas...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RAMIROMARRA/status/1967645721768993101&partner=&hide_thread=false

Versión: Patricia Bullrich a cargo de la campaña

Según el periodista Ignacio Ortelli, “la ministra Bullrich se hará cargo de la campaña de cara a octubre” .

Andisgate, semana clave: Levantan secreto de sumario y Spagnuolo podría convertirse en "arrepentido"

La causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra en una nueva fase: esta semana se levantará el secreto de sumario. Este jueves 19/09 concluye el secreto, y las partes podrán saber qué pruebas hay en el expediente, qué posibles acusaciones podría haber en función de las mismas.

En ese marco, hay gran expectativa (y mucho nerviosismo en la Casa Rosada), ya que con el levantamiento del secreto de sumario, Diego Spagnuolo podría decidir convertirse en imputado colaborador, más conocido como “arrepentido.

image

El secreto de sumario permitió a los investigadores avanzar con medidas urgentes, como secuestros de documentación y procedimientos clave. Se destaca el secuestro de papeles, carpetas y dispositivos electrónicos relacionados con la compra de medicamentos, una línea que ahora será objeto de revisión minuciosa.

Javier Milei viaja a Paraguay, donde lo esperan protestas

Tras la grabación del mensaje que será transmitido esta noche por cadena nacional, el Presidente emprenderá un viaje express a Paraguay, donde participará de la convención de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y mantendrá un encuentro con el mandatario Santiago Peña.

Se espera que Milei parta esta misma noche (no se informó el horario) y regresaría el miércoles.

En Paraguay, lo esperan protestas: estudiantes de la pública Universidad Nacional de Asunción (UNA) convocaron a una protesta contra la visita del presidente argentino por los ajustes que afectan a los trabajadores.

"Para nosotros, tanto Milei, como Santiago Peña, están cortados por la misma tijera. Son Gobiernos neoliberales y vienen realizando ajustes a los sectores sociales, educación, salud y en el trabajo. En el caso de Milei, nuestros compañeros argentinos siguen en la lucha por la defensa de la educación pública", afirmó a EFE Juan Leandro Ortiz, uno de los dirigentes estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso) de la UNA.

El líder estudiantil señaló que los universitarios de la Facso han sido convocados a manifestarse este martes cerca del complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), en Asunción, donde Milei tiene previsto participar en un encuentro de jóvenes emprendedores.

En un comunicado, la representación de estudiantes de la Facso expresó su solidaridad con los universitarios y docentes argentinos que reclaman con protestas la financiación de la educación pública en su país. Los estudiantes también exigieron a las autoridades paraguayas "no avalar discursos de ajuste económico disfrazados de innovación o crecimiento que solo profundizan la desigualdad".

Asimismo, distintas organizaciones paraguayas, entre ellas, la Unión Nacional de Trabajadores del Estado (UNTE-SN), expresaron su rechazo a la visita del presidente de Argentina.

"No nos sorprende que el gobierno de Santiago Peña haya cursado una invitación al presidente argentino, ya que comparten la misma política económica e ideológica", manifestó la organización que nuclea a los estatales paraguayos.

"Desde nuestro gremio, en solidaridad con la clase trabajadora del pueblo argentino, denunciamos al gobierno libertario de ultra derecha de Milei, quien lleva adelante un ataque sistemático contra los derechos de los trabajadores, jubilados y poblaciones más vulnerables, negándoles derechos fundamentales como el derecho a la salud, la educación, el empleo y recortando beneficios sociales", añade el comunicado.

La UNTE-SN insta a los sectores sociales y populares "a repudiar la presencia del presidente argentino, como así también al gobierno de Santiago Peña, quien lleva adelante una política económica similar a la de su aliado, queriendo privatizar las empresas estratégicas [… ] y presentando proyectos de leyes para recortar derechos de los trabajadores/as".

Cadena nacional: Javier Milei ya grabó el mensaje y Toto pide que no se lo pierdan

El Presidente y su ministro de Economía realizaron publicaciones en X sobre la cadena nacional. Hay temor en el Gobierno por el bajo rating que puede tener la misma.

BCRA perdió hoy US$461 millones: Reservas quedan por debajo de los US$40.000M

El BCRA perdió hoy US$461 millones de las reservas, que ya quedaron por debajo de los US$40.000 millones.

Sube la tensión: Trump anunció otro ataque a lancha con “narcoterroristas de Venezuela” (Video)

El presidente de USA, Donald Trump, anunció que lanzó un ataque contra una lancha y mató a tres personas a bordo en el Caribe.

"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque (...) contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos", indicó Trump en su red Truth Social.

Trump aseguró que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como "terroristas".

Cabe recordar que el pasado 2 de septiembre, Estados Unidos hundió una primera lancha que, según Trump, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente, además de condenar el ataque.

El segundo ataque se produce en medio del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela a raíz del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

El "mantra de Milei" en crisis y "dilapidación" de dólares ante vencimientos de deuda

Gustavo Reija en El Economista también advierte por la "dilapidación" de divisas para contener al tipo de cambio ante un escenario complejo de vencimientos de deuda próximos:

"Mantener artificialmente el valor superior de la banda cambiaria mediante intervenciones sistemáticas del BCRA representa un ejercicio de dilapidación de recursos escasos. Cada dólar utilizado para sostener un tipo de cambio sobrevaluado constituye un dólar menos disponible para enfrentar los vencimientos de deuda externa que Argentina deberá honrar en los próximos años.

La lógica económica fundamental sugiere que 'rifar dólares' para defender una paridad insostenible genera distorsiones que se acumulan y eventualmente estallan en crisis más profundas. Como demostró la experiencia argentina en múltiples episodios históricos, los regímenes cambiarios rígidos tienden a colapsar precisamente cuando las reservas se agotan.

(…) El argumento del gobierno de que un dólar más alto impactaría sobre la inflación se contradice directamente con el mantra de Milei: 'La inflación es, en todo lugar y todo momento, un fenómeno monetario'. Si el Presidente está convencido de esto, un incremento del valor de la divisa extranjera, en un marco de superávit fiscal y no emisión, no debiera impactar sobre la tasa de inflación. ¿O será que Milei no está convencido de sus dichos?

Más fundamentalmente, la flotación cambiaria devolvería al BCRA el control sobre su política monetaria, permitiendo que las tasas de interés se orienten hacia el control inflacionario en lugar de la defensa cambiaria. Esta reorientación de prioridades resulta esencial para construir credibilidad institucional genuina.

En el contexto actual, donde Argentina enfrenta vencimientos de deuda significativos, cada dólar gastado en sostener la banda representa un recurso sustraído de la acumulación de reservas necesaria para despejar dudas sobre la capacidad de pago soberana.

La caída en el precio de los bonos y, el consiguiente aumento en el Riesgo País, vuelve más lejano el acceso al mercado internacional de financiamiento y la posibilidad de 'rollear' los vencimientos de deuda.

La paradoja resulta evidente: un gobierno que proclama la ortodoxia fiscal implementa una política cambiaria intervencionista que erosiona sistemáticamente los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad de esa misma ortodoxia".

El economista Christian Buteler opina en ese sentido:

El gobierno de Kicillof pide que el Presupuesto 2026 "tenga en cuenta las necesidades de las provincias" (ATN)

“Esperemos que en la presentación de presupuesto tenga en cuenta las necesidades que tienen todas las provincias y que tiene todo el pueblo argentino en materia de salud pública, de educación pública, de universidad pública, de seguridad pública, de obra pública. Soy bastante escéptico al respecto ”, puntualizó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

“Ojalá que haya entendido el mensaje de las urnas del domingo pasado el Presidente”, agregó. Para el funcionario de Kicillof el resultado de la elección -con el peronismo ganando por casi 14 puntos- también fue “un plebiscito del pueblo bonaerense a las políticas de Milei”.

Live Blog Post

Vencen US$8.100 millones hasta enero y "el Tesoro no tiene los fondos"

Solange Rial en Ámbito.com: "Tras la venta de divisas para controlar al dólar en la previa de las elecciones legislativas en terreno bonaerense, el Tesoro se quedó con aproximadamente u$s1.100 millones en las arcas en el Banco Central (BCRA) pero los abultados vencimientos de deuda hasta enero inclusive ascienden a u$s8.100 millones. Esto implica que la administración de Luis Caputo al frente de la cartera de Economía tiene los días contados para conseguir las divisas que le faltan. En efecto, la city ya analiza cuáles son los escenarios posibles, desde el más pesimista, un default de deuda, algo improbable por el momento, como el más optimista: una reducción del riesgo país -a partir de una buena elección en octubre-, que permita el acceso al mercado internacional de crédito.

Según constató Ámbito con Facimex, entre septiembre y enero la administración nacional afronta vencimientos de deuda en dólares con privados y organismos multilaterales por u$s8.100 millones, de los cuales u$s3.800 millones corresponden a los pagos de Globales y Bonares en enero, u$s3.100 millones a organismos multilaterales y u$s1.200 millones a los Bopreal. Pero, si se tiene en cuenta que el Tesoro posee en estos momentos montos cercanos a u$s1.100 millones, le faltarían al menos u$s7.000 millones para poder afrontar sus vencimientos tan solo en los próximos cuatro meses. Cabe preguntarse, entonces, qué opciones tiene para conseguir fondos frescos.

Para Martín Polo, economista y jefe de Estrategia en Cohen Aliados Financieros, en charla con este medio, opinó que 'el mejor escenario es que consigan bajar el riesgo país y salgan a buscar fondeo en el mercado', pero si no lo logran, 'el peor escenario es usar buscar fuentes alternativas, como préstamos del FMI, préstamos Repo o algún puente hasta julio, considerando que no es un monto muy grande'. Lo que no cree que suceda es otra reestructuración de deuda y ve como el escenario menos probable 'un default por tan pocos vencimientos'.

(…) 'El mejor escenario es que el oficialismo gane las elecciones con claridad, eso baje el riesgo país y permita acceder a crédito externo para rollear los compromisos. Pero el peor escenario, sin acceso al crédito externo y con un mercado que no convalida más deuda en pesos, es el default', también coincidió con el análisis Leonardo Anzalone. Cabe remarcar que, en estos momentos, el riesgo país se disparó a un nivel cercano a los 1.200 puntos básicos, y para que Argentina pueda volver a acceder al mercado internacional de crédito, a tasas razonables, este indicador debería bajar al menos hasta los 600 puntos básicos.

'El programa económico necesita que Argentina recupere el acceso al mercado para dejar de pagar vencimientos con reservas. Para eso Argentina necesita un riesgo país en zona de 550pbs (hoy es el doble), algo que hace tiempo esperábamos que suceda hacia fin de año y ahora luce más lejano. La dinámica no será lineal y dependerá crucialmente de la elección de octubre, razón por la cual las próximas 6 semanas serán clave para el programa de los próximos 2 años', le dijo a Ámbito, Tobias Pejkovich Balbiani, economista de Facimex.

El economista Amílcar Collante, también en charla con Ámbito, opinó: 'Con el actual nivel de riesgo país y los dólares que tiene el Tesoro, necesariamente el Gobierno tiene que anunciar un programa de compras de reservas. Esto implica recalibrar el esquema de bandas cambiarias ya que esta cerca del techo la cotización. Entiendo que aun en un escenario que recobra la centralidad y le va bien en las elecciones tiene que anunciar como comprara los dólares necesarios y asi podrá bajar la incertidumbre al mercado'".

Live Blog Post

Presupuesto 2026: En Fuerza Patria hablan de "estrategia del simulacro”

La diputada nacional Julia Estrada (Unión por la Patria) puso en duda las intenciones del Gobierno y el anuncio del presidente Javier Milei sobre el proyecto de Presupuesto 2026, y advirtió sobre lo que denominó “la estrategia del simulacro”, porque el Ejecutivo lleva dos años sin esa ley fundamental.

“Ya llevamos dos años sin presupuesto, el año pasado fue un simulacro, (el Presidente) lo anunció pero nunca quisieron que se aprobara y esto es importante decirlo, porque ojo con la estrategia del simulacro, lo dicen para la tribuna pero después no se aprueba”, expresó la diputada.

En diálogo con el programa “Sin corbata” (Splendid AM 990), Strada manifestó, como ejemplo de las dificultades para aprobar el Presupuesto Nacional, que el diputado José Luis Espert, presidente de Presupuesto y Hacienda “nunca quiso que la comisión funcionara”.

“El año pasado hicieron las reuniones informativas con algunos funcionarios”, pero sin embargo “nunca apareció el ministro de Economía (Luis) Caputo y tampoco apareció (el ministro de Desregulación, Federico) Sturzenegger, que estaba detrás tomando decisiones”.

Añadió que, además, el tratamiento del proyecto se trabó cuando “en el medio de la discusión del Presupuesto metieron la privatización de Aerolíneas Argentinas, que ni siquiera estaba en el proyecto”.

Según Strada, la elaboración del Presupuesto se ve dificultada ya que Milei “tiene serias limitaciones para el ejercicio del Gobierno”, porque “no viaja a las provincias, no conoce el territorio argentino, desconoce la realidad productiva nacional”.

De cara al mensaje de esta noche del Presidente por cadena nacional, la legisladora señaló: “ Me imagino algo muy parecido a lo del año pasado. Emisión cero. Voy a cortar la mano al que emite, pero todo es un simulacro”.

“Nosotros el miércoles tenemos sesión para insistir contra los vetos, y esa insistencia también tiene que ver con que no hay presupuesto. Por eso legislamos con emergencia, en salud pediátrica, en emergencia universitaria, en materia jubilatoria”, señaló.

Finalmente manifestó que lo que está haciendo el Gobierno “no es normal”, porque “la Constitución no prevé que esto pase, prevé que haya un presupuesto”.

