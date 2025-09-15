La Premier League regulará a los dueños de los clubes

Esto es una novedad en todo el mundo, ya que es moneda corriente que un dueño que no supo manejar un club (porque manejar una empresa es una cosa y un club otra) termine fundiendo a la institución, y ahora esto no sucederá en el fútbol inglés. Todos los propietarios deberán andar bien y hacer las cosas como corresponden o tendrán graves problemas.

Esto seguramente será un éxito, así como cuando erradicaron a los hooligans, y no tardarán en el resto del mundo empezar a copiarles su idea, porque en realidad que el club sea una sociedad anónima no está mal (no soy de esa idea, prefiero que el club sea de los socios) siempre y cuando se regulen las acciones de los dueños y el club no vaya a la quiebra.

