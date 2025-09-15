La Premier League regulará a los dueños de los clubes

La Premier League y el fútbol inglés es el mejor del mundo, pero esta afirmación no se debe solo a lo que sucede dentro de la cancha y las figuras de todos los rincones del planeta que juegan allí, sino que también porque siempre están un paso adelantados con respecto a las reglas y regulaciones más allá del fútbol.
En esta ocasión crearon un el Independent Football Regulator (IFR por sus siglas en inglés), un ente que regulará el manejo de los dueños de los clubes, o sea, ser dueño de un club inglés no significará hacer lo que se le plazca como en otras ligas. Lo que sucede es que quieren evitar casos como el de Morecambe o Sheffield Wednesday, que por el mal manejo de los dueños casi desaparecen.
La Premier League acaba de crear un ente regulador de dueños de clubes, y su nombre es Independent Football Regulator o IFR por sus siglas en inglés. Este ente se encargará de controlar las finanzas de los clubes, y en caso de manejo indebido tendrá las facultades de aplicar desde penas leves hasta penas graves como la venta del club.
Cuando las finanzas de un club no estén claras y este corra peligro por un mal manejo del propietario el IFR podrá aplicar multas económicas que van desde el 10% de los ingresos anuales hasta obligar al dueño a vender el club. Pero eso no es lo peor, en caso que el propietario de un club no colabore con la presentación de comprobantes de todos los movimientos financieros o entorpezca una investigación podría hasta ir preso.
Esto es una novedad en todo el mundo, ya que es moneda corriente que un dueño que no supo manejar un club (porque manejar una empresa es una cosa y un club otra) termine fundiendo a la institución, y ahora esto no sucederá en el fútbol inglés. Todos los propietarios deberán andar bien y hacer las cosas como corresponden o tendrán graves problemas.
Esto seguramente será un éxito, así como cuando erradicaron a los hooligans, y no tardarán en el resto del mundo empezar a copiarles su idea, porque en realidad que el club sea una sociedad anónima no está mal (no soy de esa idea, prefiero que el club sea de los socios) siempre y cuando se regulen las acciones de los dueños y el club no vaya a la quiebra.
