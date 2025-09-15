Nico Paz le dejó un mensaje al ángulo a Scaloni y Mastantuono: no se va a rendir

El mensaje que le envió Nico Paz a Lionel Scaloni fue para que no se relaje. Un mensaje con la impronta característica de un futbolista de su jerarquía. Con un zurdazo al ángulo e inatajable, el volante marcó un gran gol en el empate del Como 1907 ante Genoa en la Serie A.
Nico Paz metió un zapatazo espectacular en el empate del Como. El volante no afloja y pone en aprietos a Scaloni y su decisión de llevarlo al Mundial 2026.
El mensaje de Nico Paz fue un misil teledirigido. Seco, rasante y, como ocurre con cuando lleva jerarquía, impredecible. Porque a Leali, arquero genovés, no se le ocurrió nunca que Nico Paz sacaría ese zapatazo. Iban apenas 13 minutos del primer tiempo, en el encuentro por la fecha 3 de la Serie A.
Fue en el marco de un contragolpe del Como (uno de los equipos revelación de Italia durante la temporada pasada, que tras ascender a la Serie A culminó en mitad de tabla y esta temporada va por más). El Génova había quedado partido, pero logró replegarse rápido y sumar 6 jugadores para defender el contraataque del rival.
Lo que pasa es que Nico Paz se puso creativo y, en un movimiento, desestabilizó todo el bloque genovés, encontró el hueco y la puso en un ángulo. Fue gracias a esa pausa, ese tiempo de más que se toman los que tratan bien a la pelota, y luego un gesto cada vez más característico suyo: el rodeo.
Lo ha hecho en otras oportunidades. Engañar con el cuerpo y girar, siempre protegiendo la pelota, para sacarse de encima la marca.
Estuvo a punto de ser el gol que le diera la victoria al equipo dirigido por Cesc Fábregas, pero con un gol agónico el Génova lo empató sobre la hora. Fue 1 a 1.
Más allá del empate, Nico Paz dio muestras de por qué es el proyecto más importante que tiene el Como 1907. "Es la base del proyecto, es nuestra marca y queremos que siga con nosotros muchos años. Sabemos lo que tenemos que hacer y trabajamos despacio y en silencio para tenerlo con nosotros", dijo Fábregas hace un tiempo.
Así lograron retenerlo para que no regresara al Real Madrid, que tiene la opción de repesca ya que el jugador todavía pertenece a la Casablanca.
Ante la abundancia de nombres en el mediocampo que acumulaba el equipo de Xabi Alonso, Nico Paz vio que el conjunto del norte de Italia era un buen sitio donde continuar consolidando su perfil. Entre esos nombres en el Madrid estaba el de Franco Mastantuono, quien parece disputarle también el boleto al Mundial 2026 con la Selección Argentina.
Parecía Nico Paz, pero apareció Franco Mastantuono: ¿Dos futbolistas para un puesto?
El ascenso meteórico de Mastantuono, casi sin parangón, obligó a todos los entrenadores que lo tuvieron a darle mayor lugar del que imaginaban. Ocurrió con Marcelo Gallardo en River, con Alonso en el Real Madrid y con Lionel Scaloni en la Selección.
Tan solo en enero de 2025 Mastantuono era suplente de Echeverri en el Sudamericano Sub 20, bajo las órdenes de Diego Placente. Hoy ya tiene encima un debut oficial con la Mayor ingresando desde el banco de suplentes y también un debut como titular.
Su irrupción le cambió los planes a Lionel Scaloni. En un rol para el que barajaba nombres como Nico Paz, Valentín Carboni o Claudio Echeverri (la lista podría seguir con Matías Soulé, por ahora algunos escalones por debajo en la consideración), ahora es Mastantuono quien subió muchas posiciones.
De cara al Mundial 2026, el cupo parecería debatirse entre el ex River y el del Como. Las fecha de Eliminatorias pasada quizá haya dejado con un sinsabor a este último. Mastantuono jugó de titular en el primer partido, y en el segundo recibió un fuerte gesto simbólico al tener la 10 (tras la ausencia de Messi y Almada).
Paz, a pesar de ser del gusto del DT, no jugó. Esta tarde, con su zapatazo al ángulo ante Genoa, le avisó a Scaloni que no se rinde. Que sus cualidades también lo pueden llevar a la próxima Copa del Mundo.