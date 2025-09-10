Llora la Selección Argentina por el ranking FIFA y la ligó hasta Bélgica

La "buena noticia" para Argentina es que si acaso llega al Mundial en cualquier puesto que no sea el primero, evitará la maldición del primer puesto. Históricamente, todo equipo que llegó como líder del ranking FIFA no pudo luego coronar en la Copa del Mundo. No obstante, hay un fantasma que asusta, que es el del campeón defensor despidiéndose en la primera ronda del torneo ecuménico.

Lo sufrió Italia en 2010 (había sido campeón en el Mundial 2006), a España en 2014 (luego de haber obtenido su primera Copa Mundial en 2010) y a Alemania en 2018 (dio la vuelta olímpica en 2014), por citar algunos ejemplos...

image La maldición del Campeón del Mundo. (Foto: Cortesía CNN).

Por el tercer puesto de Argentina en el ranking FIFA, la ligó Bélgica

Luego de que trascendiera que la Selección Argentina caería al tercer puesto del ranking FIFA, muchos tuiteros reocrdaron que Bélgica sostuvo de manera muy prolongada su liderazgo en la clasificación mundial por su gran performance en el Mundial de 2018, en el que la selección europea culminó en el tercer puesto, detrás de Croacia -subcampeón- y Francia -campeón-.

"Bélgica estuvo primera por un tercer puesto. Bastante serio el ranking FIFA che", comentó irónicamente un usuario, visiblemente molesto por la caída argentina y desmereciendo los criterios que utiliza el órgano rector del fútbol para armar estos listados. "Argentina salió campeón del Mundial y de las ultimas Copas Americas y no va a ser ni segunda del ranking FIFA", indicó otro usuario en X. "Bélgica estuvo primero como por 10 años y ahora perdes un partido y bajas 100 puestos", manifestó otro cybernauta.

No obstante, una estadística que proliferó en redes sociales y que ilusionó a muchos es que, para el Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina llegó tercera en el ranking de selecciones, detrás de Brasil y Bélgica. Hoy, la Scaloneta ocupa ese mismo puesto.

image Lionel Scaloni en conferencia de prensa post 0-1 ante Ecuador. (Foto: @Argentina - X).

La agenda de la Selección Argentina