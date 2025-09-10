Misiones impulsa una ampliación del Norte Grande hacia Córdoba y Santa Fe

El planteo central apunta a lograr una agenda autónoma, que no dependa de las definiciones de los grandes espacios nacionales, sino que ponga en el centro las necesidades de los productores de las distintas economías regionales."

Una aclaración de Urgente24: Provincias Unidas nació tal como lo hizo el Norte Grande pero luego devino en fuerza político partidaria en expansión. En Provincias Unidas hay una del Norte Grande: Jujuy, y una patagónica: Chubut. Pero, tal como lo expresó en la reciente elección en Provincia de Buenos Aires, donde apostó por los Passaglia, ganadores en la 2da. Sección Electoral, es un proyecto de poder. El Norte Grande es un acuerdo de cooperación comercial que apuesta por las economías regionales. Habrá que ver cómo engarzar ambos proyectos de índole diferente.

