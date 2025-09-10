Oscar Herrera Ahuad es el presidente de la Legislatura misionera, ex gobernador de Misiones, de la confianza total de Carlos Rovira, y todo conocer qué significa eso en Misiones. Vayamos al texto de Griselda Segovia en Misiones Online:
GRAN MESA FEDERAL
Misiones impulsa una ampliación del Norte Grande hacia Córdoba y Santa Fe
Provincias Unidas suma a Santa Fe, Córdoba, Chubut, Jujuy y Corrientes. El Norte Grande por lo menos a Misiones, Santiago del Estero, Catamarca y Chaco.
"Gobernadores y legisladores integrantes del Norte Grande realizan intensas gestiones y llamados telefónicos para la creación de la “Gran Mesa del Norte Grande Federal”, en respuesta a la convocatoria del Gobierno Nacional, para presentar agenda propia vinculada a las economías regionales, por fuera de la agenda porteña y de los intereses de otras provincias, sin patrones centrales. Las conversaciones ya incluyen a las provincias de Córdoba, Santa Fe y provincias patagónicas. La iniciativa corresponde a Oscar Herrera Ahuad.
El Norte Grande trabaja en la conformación de un nuevo espacio de articulación política y productiva: la Gran Mesa del Norte Grande Federal. Según trascendió, dirigentes de la región mantendrían conversaciones con gobernadores y diputados de diferentes provincias con el objetivo de poner en marcha una agenda propia que priorice a las economías regionales.
Entre las gestiones realizadas, se realizaron contactos con Santa Fe y Córdoba para proponer una mesa orientada a la restitución y fortalecimiento de las producciones locales, con la intención de consolidar un frente que podría actuar como masa crítica en el plano nacional.
“La idea es constituirnos en miembros federales para hacer valer nuestros productos. Con las provincias del Norte y también con las patagónicas buscamos mejorar la situación de la yerba mate, la madera, la leche y el chivito, entre otros sectores productivos”, habrían señalado desde la organización.
El planteo central apunta a lograr una agenda autónoma, que no dependa de las definiciones de los grandes espacios nacionales, sino que ponga en el centro las necesidades de los productores de las distintas economías regionales."
Una aclaración de Urgente24: Provincias Unidas nació tal como lo hizo el Norte Grande pero luego devino en fuerza político partidaria en expansión. En Provincias Unidas hay una del Norte Grande: Jujuy, y una patagónica: Chubut. Pero, tal como lo expresó en la reciente elección en Provincia de Buenos Aires, donde apostó por los Passaglia, ganadores en la 2da. Sección Electoral, es un proyecto de poder. El Norte Grande es un acuerdo de cooperación comercial que apuesta por las economías regionales. Habrá que ver cómo engarzar ambos proyectos de índole diferente.
