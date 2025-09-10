Solo quedan dos fechas FIFA, o sea cuatro partidos, para definir a los 48 clasificados al Mundial 2026. Hasta el momento solo 2 confederaciones finalizaron sus eliminatorias, Conmebol y OFC (Oceanía) y son 18 los equipos clasificados, quedan 30 selecciones por definir en solo 4 fechas más el repechaje que otorga 2 boletos.
FALTA POCO
Mundial 2026: ¿Cómo están las eliminatorias a 4 fechas del final?
Con solo 18 participantes de 48 definidos finalizó una nueva etapa de eliminatorias al Mundial FIFA 2026 alrededor del mundo. Queda poco y mucho por definir.
Eliminatorias al Mundial 2026 alrededor del mundo
Antes de comenzar a repasar como están las cosas en cada una de las confederaciones hay que aclarar que tanto Oceanía como Sudamérica definieron a sus clasificados, directos y al repechaje. El único boleto directo que tienen los oceánicos fue para Nueva Zelanda, mientras que el puesto de repechaje fue para Nueva Caledonia.
Por el lado de Conmebol los clasificados fueron Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Mientras que Bolivia se quedó con el boleto al repechaje en el último partido y cuando parecía todo perdido sucedió el milagro boliviano, derrotaron a Brasil y van al repechaje.
Europa sin clasificados
En Europa solo quedan 4 para finalizar las eliminatorias y UEFA todavía no tiene a ningún representante. Los seleccionados están divididos en 12 zonas, donde los ganadores de cada grupo van directamente al Mundial 2026 y los escoltas al repechaje europeo.
Hasta el momento los equipos que están consiguiendo la clasificación al Mundial 2026 son: Eslovaquia, Suiza, Francia, Dinamarca, España, Portugal, Países Bajos, Bosnia, Noruega, Macedonia del Norte, Inglaterra y Croacia. Mientras que al repechaje estarían yendo: Irlanda del Norte, Escocia, Kosovo, Islandia, Georgia, Armenia, Polonia, Austria, Italia, Bélgica, Albania y República Checa.
La sorpresa, Alemania se está quedando afuera de todo, pero tiene el puesto de repechaje asegurado por la Liga de las Naciones, la cual entrega 4 cupos para el repechaje, y uno de esos es de los teutones por ganar una de las zonas de la Liga “A”.
Concacaf lleno de sorpresas
En Concacaf están en la última etapa, donde 12 equipos divididos en 3 zonas buscarán los 3 boletos directos (hay 3 clasificados por ser organizadores, EEUU, México, Canadá) y el del repechaje, que en este caso son dos para Concacaf.
Hasta el momento los que están yendo directamente al Mundial son: Surinam, Jamaica y Honduras, mientras que al repechaje se estarían metiendo Curazao y El Salvador. Pero todo se definirá en las dos próximas fechas FIFA.
Asia no definió, y el repechaje
En Asia no inició la última fase para entregar los últimos boletos y el pasaje al repechaje. Esta etapa iniciará en octubre y se definirá en noviembre, por eso no hubo actividad en el continente en septiembre, hubo descanso.
El repechaje es otro sistema que entregará boletos, en este caso 2. Son 6 equipos los que lo disputarán, y hasta el momento Bolivia y Nueva Caledonia son los únicos clasificados. Los 6 equipos se dividirán en llaves eliminatorias, cada una tendrá una final y entregará un boleto al Mundial.
De los 6 equipos los 2 mejores clasificados en el ranking FIFA pasarán directamente a las dos finales por los dos boletos al Mundial. Mientras los otros 4 jugarán dos semifinales y los ganadores enfrentarán a los mejores renqueados que ya esperan en la final. Por el ranking que tiene Bolivia y los posibles clasificados de cada continente es posible que deba arrancar en semifinales y no pueda pasar directamente a la final.
