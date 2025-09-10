Mundial 2026: ¿Cómo están las eliminatorias a 4 fechas del final?

Hasta el momento los equipos que están consiguiendo la clasificación al Mundial 2026 son: Eslovaquia, Suiza, Francia, Dinamarca, España, Portugal, Países Bajos, Bosnia, Noruega, Macedonia del Norte, Inglaterra y Croacia. Mientras que al repechaje estarían yendo: Irlanda del Norte, Escocia, Kosovo, Islandia, Georgia, Armenia, Polonia, Austria, Italia, Bélgica, Albania y República Checa.

La sorpresa, Alemania se está quedando afuera de todo, pero tiene el puesto de repechaje asegurado por la Liga de las Naciones, la cual entrega 4 cupos para el repechaje, y uno de esos es de los teutones por ganar una de las zonas de la Liga “A”.

image

Concacaf lleno de sorpresas

En Concacaf están en la última etapa, donde 12 equipos divididos en 3 zonas buscarán los 3 boletos directos (hay 3 clasificados por ser organizadores, EEUU, México, Canadá) y el del repechaje, que en este caso son dos para Concacaf.

Hasta el momento los que están yendo directamente al Mundial son: Surinam, Jamaica y Honduras, mientras que al repechaje se estarían metiendo Curazao y El Salvador. Pero todo se definirá en las dos próximas fechas FIFA.

repechaje 2 Los 6 cupos para el repechaje para el Mundial 2026.

Asia no definió, y el repechaje

En Asia no inició la última fase para entregar los últimos boletos y el pasaje al repechaje. Esta etapa iniciará en octubre y se definirá en noviembre, por eso no hubo actividad en el continente en septiembre, hubo descanso.

El repechaje es otro sistema que entregará boletos, en este caso 2. Son 6 equipos los que lo disputarán, y hasta el momento Bolivia y Nueva Caledonia son los únicos clasificados. Los 6 equipos se dividirán en llaves eliminatorias, cada una tendrá una final y entregará un boleto al Mundial.

repechaje El sistema de juego del repechaje que entrega dos boletos al mundial.

De los 6 equipos los 2 mejores clasificados en el ranking FIFA pasarán directamente a las dos finales por los dos boletos al Mundial. Mientras los otros 4 jugarán dos semifinales y los ganadores enfrentarán a los mejores renqueados que ya esperan en la final. Por el ranking que tiene Bolivia y los posibles clasificados de cada continente es posible que deba arrancar en semifinales y no pueda pasar directamente a la final.

