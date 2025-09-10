Locos por el cobre: IA y gasto militar impulsan una megainversión de US$ 53.000 millones

Se requieren cantidades significativas de cobre para construir, abastecer y mantener refrigerados estos centros. Se requieren cantidades significativas de cobre para construir, abastecer y mantener refrigerados estos centros.

La demanda de cobre en el plano militar

A este impulso tecnológico se suma el rearme global. La fabricación de armas, aviones de combate, sistemas de misiles y demás equipamiento militar depende del cobre. Con la administración Trump exigiendo a los países de la OTAN mayores presupuestos de defensa y China intensificando su gasto militar, el cobre se consolida como un insumo esencial para la industria bélica.

Michael Haigh, de Société Générale, estima que si el gasto militar global aumenta al 4% del PBI mundial (niveles de la Guerra Fría), se necesitarán 170.000 toneladas adicionales de cobre. Aunque el mercado prevé un leve superávit para el próximo año, esta proyección no considera el nuevo empuje militar.

Pese a la volatilidad provocada por las políticas comerciales de Trump, como los aranceles al cobre, el precio del metal sigue en alza. Actualmente ronda los US$ 9.800 por tonelada, pero Haigh proyecta un promedio de US$ 11.500 entre 2026 y 2027.

La presión también crece en Estados Unidos por asegurar el suministro interno de cobre, especialmente para usos militares. Trump ha pedido aumentar la producción nacional, aunque grandes proyectos como la mina de Arizona enfrentan años de retrasos y oposición local.

image Las proyecciones de aumento de demanda del cobre impulsan inversiones mineras.

Aunque existen tecnologías emergentes como cables superconductores más eficientes, su presencia en el mercado aún es marginal. Por eso, las grandes mineras optan por fusiones para asegurar activos estratégicos, como lo demuestra el acuerdo entre Anglo y Teck.

La nueva empresa combinada, Anglo Teck, será uno de los cinco mayores productores de cobre del mundo, con activos en países de bajo riesgo como Chile, Perú y Canadá.

Mientras tanto, la transición energética no se detiene. La Agencia Internacional de Energía estima inversiones de US$ 2,2 billones en energía limpia para 2025. Solo el sector de vehículos eléctricos duplicará su consumo de cobre para 2030.

“El impulso por una economía más electrificada sigue ahí”, concluye Haigh en diálogo con el mismo medio. “Simplemente, ahora comparte el escenario con nuevas prioridades”.

