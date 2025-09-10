Durante años, el cobre ha sido considerado un pilar clave en la transición hacia una economía verde. Su papel en turbinas eólicas, vehículos eléctricos y redes eléctricas es fundamental. Sin embargo, en el panorama actual, dos nuevas fuerzas impulsaron aún más su protagonismo: la inteligencia artificial (IA) y el aumento del gasto militar global.
IMPULSO MINERO
Locos por el cobre: IA y gasto militar impulsan una megainversión de US$ 53.000 millones
La creciente demanda de cobre necesita fuertes inversiones. La inteligencia artificial y el gasto militar motorizan a la inversión minera en diferentes países.
La reciente propuesta de fusión por US$ 53.000 millones entre Anglo American y Teck Resources —la más grande en el sector minero en una década— es una clara señal del renovado interés por este metal. La operación busca capitalizar la creciente demanda de cobre, que no se ve acompañada por una oferta capaz de seguir su ritmo.
Aumenta la demanda de cobre
La IA está generando un apetito inesperado por el cobre. Los centros de datos necesarios para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial consumen enormes cantidades de electricidad y, por tanto, requieren grandes volúmenes de cobre para su construcción y mantenimiento. Según BloombergNEF, estos centros demandarán más de 4,3 millones de toneladas métricas de cobre en la próxima década, equivalente a casi un año completo de producción de Chile, el principal productor mundial.
Anna Wiley, ejecutiva de BHP, prevé un aumento del 70 % en la demanda del metal hacia 2050. Le dijo a Wall Street Journal:
La demanda de cobre en el plano militar
A este impulso tecnológico se suma el rearme global. La fabricación de armas, aviones de combate, sistemas de misiles y demás equipamiento militar depende del cobre. Con la administración Trump exigiendo a los países de la OTAN mayores presupuestos de defensa y China intensificando su gasto militar, el cobre se consolida como un insumo esencial para la industria bélica.
Michael Haigh, de Société Générale, estima que si el gasto militar global aumenta al 4% del PBI mundial (niveles de la Guerra Fría), se necesitarán 170.000 toneladas adicionales de cobre. Aunque el mercado prevé un leve superávit para el próximo año, esta proyección no considera el nuevo empuje militar.
La presión también crece en Estados Unidos por asegurar el suministro interno de cobre, especialmente para usos militares. Trump ha pedido aumentar la producción nacional, aunque grandes proyectos como la mina de Arizona enfrentan años de retrasos y oposición local.
Aunque existen tecnologías emergentes como cables superconductores más eficientes, su presencia en el mercado aún es marginal. Por eso, las grandes mineras optan por fusiones para asegurar activos estratégicos, como lo demuestra el acuerdo entre Anglo y Teck.
Mientras tanto, la transición energética no se detiene. La Agencia Internacional de Energía estima inversiones de US$ 2,2 billones en energía limpia para 2025. Solo el sector de vehículos eléctricos duplicará su consumo de cobre para 2030.
“El impulso por una economía más electrificada sigue ahí”, concluye Haigh en diálogo con el mismo medio. “Simplemente, ahora comparte el escenario con nuevas prioridades”.
