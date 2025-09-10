¿Y esto Milei?: Un exfuncionario de CFK como director de la agencia de Seguridad Vial

Cabe recordar que la ANSV es el organismo encargado de diseñar, coordinar y ejecutar políticas públicas en materia de seguridad vial, incluyendo campañas de concientización, fiscalización y estadísticas oficiales de siniestralidad en todo el país.

Además, la ANSV era uno de los organismos que el Gobierno nacional intentó desmantelar sin éxito cuando el Congreso rechazó los decretos de cierre. Sin poder eliminarlos, tuvo que designar a los directores, en algunos casos volvieron los designados oportunamente y en el caso de la ANSV se eligió a Nicolás Dapena Fernández para el puesto que dejó Pedro Scarpinelli.

Dapena Fernández, de la AA camporista a Milei

Nicolás Abelardo Dapena Fernández es reconocido como analista internacional y consultor. Trabajó con organizaciones como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Está especializado en control de armas, terrorismo y análisis de conflictos internacionales.

image El periodista Norberto Dupesso y una referencia al pasado de Dapena Fernández en Aerolíneas Argentinas.

Pero en su paso por la administración pública fue uno de los gerentes más importantes de Aerolíneas Argentinas en la era de dominio camporista. Según el periodista especializado en temas aeronáuticos, Norberto Dupesso, había sido designado por La Cámpora y Mariano Recalde.

Luego, Dapena Fernández se desempeñó como subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico durante la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un puesto más acorde con su área de conocimiento.

En ese cargo estuvo hasta 2019 cuando el presidente Alberto Fernández decidió disolver la subsecretaría y convertirla en una Dirección Nacional (Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico), bajo la órbita de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial.

Ahora Dapena Fernández parece volver a un cargo que no cuadra con su especialidad, la ANSV, pero más extraño es lo de Milei que lo regresa al Estado a pesar de su pasado en el mundo K.

