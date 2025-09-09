La Selección Argentina cayó 1 a 0 ante Ecuador en Guayaquil, por la fecha 18 de las Eliminatorias. En el último partido por la competencia sudamericana rumbo al Mundial 2026, la Tri se impuso a la Albiceleste gracias a un penal muy controversial que debió ser revisado por el VAR.
Argentina 0 - Ecuador 1: un partido incómodo y un plan alternativo que no funcionó
La Selección Argentina propuso un estilo diferente pero nunca se sintió cómodo ante Ecuador. La expulsión de Otamendi obligó a recalcular.
La sensación es agridulce porque el partido de cierre de las Eliminatorias no refleja el gran torneo que hizo la Selección Argentina. Terminó con liderazgo absoluto en la tabla de posiciones y 38 puntos, 9 más que su escolta, Ecuador.
La Tri, por su parte, se recompuso de su opaca pero sólida performance durante todo este 2025. El equipo de Sebastián Beccacece había finalizado los últimos cuatro partidos 0 a 0 y el combinado nacional llegaba con muchos cuestionamientos. A la falta de gol, eso sí, la balanceaba con la firmeza defensiva. De hecho, Ecuador termina las Eliminatorias siendo el país menos goleado: apenas 5.
Scaloni decidió probar un nuevo plan. Con el boleto a la Copa del Mundo ya abrochada, vio que el rival era una buena oportunidad para evaluar al equipo en otro registro: uno más pragmático, menos asociativo y más directo. Con menos juego interno y más protagonismo por las bandas. La inclusión de Giuliano Simeone y Nicolás González eran parte de esa idea, más precisamente para colaborar en tareas defensivas.
La propuesta no salió. Más allá de que la expulsión temprana de Nicolás Otamendi (que jugó su último partido oficial por Eliminatorias) obligó a cambiar los papeles, al equipo le costó sentirse cómodo con el nuevo plan.
Acostumbrado a dominar con la pelota en los pies y desde el pase, con sus piezas jugando juntas y asociándose, nunca se encontró con esta postura.
Así y todo, la idea de Scaloni no fue mala per sé. Quiso evaluar a los suyos en una nueva faceta y eso también es parte de lograr un equipo completo: los partidos no siempre se desarrollan de la misma manera y a veces exigen salir de la zona de confort para adaptarse a nuevas circunstancias o al rival.
Esta noche, frente a un rival duro físicamente, intenso y veloz, probó cómo se sentiría Argentina teniendo que sufrir y correr un poco más. Lógicamente, era un registro en el que el Ecuador se sentía más cómodo. Por eso dominó a la Albiceleste y jugó mejor.
Y si había algún tipo de análisis de Argentina en esa tónica, todo quedó en un segundo plano cuando al minuto 30´del primer tiempo Otamendi se fue expulsado con una roja directa por último hombre. Estuvo bien sancionado.
El entrenador reconfiguró la defensa: ingresó Foyth y se fue Simeone. Quedó una línea de tres centrales: Balerdi y Tagliafico de stoppers, Foyth de líbero; en el lateral derecho se mantuvo Montiel y el lateral izquierdo fue tomado por Nico González.
A partir de entonces, Argentina aguantó como pudo. La Tri ya había tenido algunos arrimos al arco de Dibu Martínez, y sobre el final del primer tiempo el árbitro Wilmar Roldán consideró que Tagliafico había elevado el brazo en el área y había golpeado a Preciado. Lo fue a ver al VAR. Fue curioso: revisó la jugada una, y otra, y otra, y otra vez. Si hay que repasar tantas veces una jugada, ¿no será que evidentemente no hay nada?
Para Roldán sí. Un árbitro polémico con actitudes controversiales, conocido por los equipos argentinos por sus actuaciones en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
