"Javier Milei asumió la conducción política de la campaña electoral y ya desplazó a Lule Menem"

“Son 3 mesas: la nacional sin Lule, bonaerense sin Pareja pero con Diego Santilli y la de gobernadores. A ellos les darían fondos del BID” dijo Cristina Pérez.

09 de septiembre de 2025 - 22:29
Cristina Pèrez y el ministro de Defensa Luis Petri

“A pesar del desplazamiento de Lule Menem de las campañas, Milei habría dicho que no iba a echar a ningún funcionario propio por los dichos de un mentiroso como Diego Spagnuolo, el ex titular de la Dirección Nacional de Discapacitadosapuntó Cristina Pérez en su editorial de LN+.

El Banco Interamericano de Desarrollo aportará US$ 1.000 millones para obras de infraestructura y estarán en manos de Guillermo Francos (ex funcionario de esa entidad). El actual jefe de gabinete utilizaría ese dinero para asistir a las provincias y conseguir la adhesión de los gobernadores.

“Entre algunos mandatarios opositores, como el riojano Ricardo Quintela, siguen con la idea del club del helicóptero. Creen que el gobierno libertario no llega siquiera a Octubre”

Cristina Pérez develó datos sobre la interna de LLA

La conductora y pareja del ministro de Defensa, Luis Petri, manifestó:

Santiago Caputo pide la salida de funcionarios a través del Gordo Dan en X. La interna sigue siendo muy fuerte puertas adentro. Lo que busca el presidente es acomodar a los jugadores y repartir el poder sin producir tantos cambios.

“Martín Menem queda en la mesa de decisión a nivel nacional porque ayudó a Karina Milei al armado de La Libertad Avanza en toda la Argentina”.

El presidente se pone como para rayos de muchos temas que lo afectan cuando debería preservarse y sacarse de encima algunos fusibles. Si no bajan un cambio en las discusiones internas, el más afectado termina siendo el propio Jefe de Estado”.

“Si de verdad lo quieren al presidente, deberían bajar un cambio y no volverse tóxicos. Cuando las relaciones son tóxicas, todo se complica”.

