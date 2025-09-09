"Javier Milei asumió la conducción política de la campaña electoral y ya desplazó a Lule Menem"

“A pesar del desplazamiento de Lule Menem de las campañas, Milei habría dicho que no iba a echar a ningún funcionario propio por los dichos de un mentiroso como Diego Spagnuolo, el ex titular de la Dirección Nacional de Discapacitados” apuntó Cristina Pérez en su editorial de LN+.
“Son 3 mesas: la nacional sin Lule, bonaerense sin Pareja pero con Diego Santilli y la de gobernadores. A ellos les darían fondos del BID” dijo Cristina Pérez.
“Entre algunos mandatarios opositores, como el riojano Ricardo Quintela, siguen con la idea del club del helicóptero. Creen que el gobierno libertario no llega siquiera a Octubre”
La conductora y pareja del ministro de Defensa, Luis Petri, manifestó:
“Martín Menem queda en la mesa de decisión a nivel nacional porque ayudó a Karina Milei al armado de La Libertad Avanza en toda la Argentina”.
“ El presidente se pone como para rayos de muchos temas que lo afectan cuando debería preservarse y sacarse de encima algunos fusibles. Si no bajan un cambio en las discusiones internas, el más afectado termina siendo el propio Jefe de Estado”.
“Si de verdad lo quieren al presidente, deberían bajar un cambio y no volverse tóxicos. Cuando las relaciones son tóxicas, todo se complica”.