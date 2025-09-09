"Javier Milei asumió la conducción política de la campaña electoral y ya desplazó a Lule Menem"

Santiago Caputo pide la salida de funcionarios a través del Gordo Dan en X. La interna sigue siendo muy fuerte puertas adentro. Lo que busca el presidente es acomodar a los jugadores y repartir el poder sin producir tantos cambios. Santiago Caputo pide la salida de funcionarios a través del Gordo Dan en X. La interna sigue siendo muy fuerte puertas adentro. Lo que busca el presidente es acomodar a los jugadores y repartir el poder sin producir tantos cambios.

“Martín Menem queda en la mesa de decisión a nivel nacional porque ayudó a Karina Milei al armado de La Libertad Avanza en toda la Argentina”.

“ El presidente se pone como para rayos de muchos temas que lo afectan cuando debería preservarse y sacarse de encima algunos fusibles. Si no bajan un cambio en las discusiones internas, el más afectado termina siendo el propio Jefe de Estado”.

“Si de verdad lo quieren al presidente, deberían bajar un cambio y no volverse tóxicos. Cuando las relaciones son tóxicas, todo se complica”.