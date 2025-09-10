Esta dieta reduce los síntomas de depresión en un enorme 70%, según estudio

En total, 16 estudiantes completaron el ensayo piloto, respondieron encuestas sobre síntomas depresivos y recibieron información sobre la dieta cetogénica.

Conocida como dieta keto, es una dieta muy baja en carbohidratos y alta en grasas que busca que el cuerpo entre en cetosis.

A los participantes se les aconsejó comer cuando tuvieran hambre, terminar de comer cuando estuvieran llenos y no preocuparse por las calorías. También realizaron una serie de pruebas cognitivas, detalla la Universidad Estatal de Ohio.

En general, los investigadores encontraron que la dieta cetogénica bien formulada se asoció con una disminución notable de los síntomas de depresión, tanto autoinformada, como evaluada por un médico.

Además aumentó el bienestar general de los estudiantes, mejoró su rendimiento cognitivo y perdieron peso corporal.

“Mucha gente está sufriendo ahora mismo, así que es gratificante proponer una posible solución”, afirmó Jeff Volek, doctor en filosofía, autor principal del estudio y profesor de ciencias humanas en la Universidad Estatal de Ohio.

“Aún queda mucho por hacer, pero dado que existe evidencia de sus beneficios, ampliar el acceso a una dieta cetogénica bien formulada como complemento al tratamiento de la depresión es algo que merece la pena considerar”, agregó.

Menor número de síntomas de depresión

Fueron varios los hallazgos importantes de este estudio. Aquí, algunos datos concretos que destaca la Universidad Estatal de Ohio:

Las puntuaciones de depresión autoinformadas disminuyeron un 37 % en la segunda semana y alcanzaron una mejora del 69 % entre las semanas 10 y 12. La gravedad de los síntomas varió, pero ninguno empeoró .

disminuyeron un 37 % en la segunda semana y alcanzaron una mejora del entre las semanas 10 y 12. La varió, pero . Las evaluaciones de depresión calificadas por el médico en la semana seis y en la semana 10 a 12 disminuyeron en un 59% y un 71% , respectivamente.

en la semana seis y en la semana 10 a 12 disminuyeron en un , respectivamente. En la segunda semana, las calificaciones percibidas del bienestar global se habían duplicado, y mejoraron a casi el triple al final de la intervención.

global se habían duplicado, y mejoraron a al final de la intervención. Como grupo, los participantes perdieron un promedio de 11 libras y su grasa corporal disminuyó un 2,4%; la mayoría superó la caída clínicamente significativa del 5% de pérdida de peso.

Como grupo, el desempeño de los participantes mejoró en las tareas cognitivas que evaluaban la memoria episódica, la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva.

“El efecto promedio de los medicamentos y la terapia después de 12 semanas es de aproximadamente el 50%, y observamos un resultado sustancialmente mayor”, afirmó el coautor Ryan Patel, DO, un psiquiatra de la Oficina de Asesoramiento y Servicio de Consulta de Vida Estudiantil de la Universidad Estatal de Ohio

“Es un hallazgo impresionante: en general, en este contexto real, todos mejoraron, y en general, nuestros participantes no necesitaron más tratamiento ni intervención de emergencia”, añadió.

El estudio fue publicado en la revista Translational Psychiatry.

