La licitación del Tesoro logró un rollover del 91% por tasas que doblan la inflación

En la licitación del Tesoro de hoy, el gobierno logró más del 91% de rollover a tasas de interés de casi 60%, el doble de la inflación.

10 de septiembre de 2025 - 18:01
La licitación del Tesoro logró un rollover de 91%.

En una semana difícil para el gobierno nacional, luego de la derrota en las elecciones provinciales en Buenos Aires y frente a una creciente presión por la falta de resultados económicos, hoy cerró una nueva licitación del Tesoro. Terminó con un rollover del 91% y con tasas de hasta casi 60%.

El Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, publicó en sus redes sociales:

Se adjudicaron $6,633 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $7,418 billones, lo que implica un rollover del 91,43% de los vencimientos del día.

Los resultados de la licitación por instrumento

Las LECAPS se adjudicaron por tasas que van desde 3,94% a 3,97% TEM (tasa efectiva mensual), lo cual equivale a 58,93% a 59,90% TIREA (tasa interna de retorno efectivo anual).

TAMAR + 2% nominal anual.

BONCER + 22,91% TIREA.

Y los dolar linked quedaron desiertas.

Un respiro para el gobierno

El resultado de la licitación de hoy, miércoles 10/09, descomprime la urgencia del gobierno por reestructurar los vencimientos. Pudo obtener un rollover mayor al esperado y con tasas en general menores a las de la licitación del 27/08, cuando el interés de las LECAPS llegó al 75,66% TIREA y las TAMAR + 1,64% nominal anual.

Sin embargo hay algunas excepciones, como la LECAP S16E6, que en agosto se licitó por 3,53% TEM (mensual) y hoy subió a 3,94%.

Algunos especialistas explican que el aumento del dólar fue el que permitió la concreción de tasas más bajas que el mes pasado.

Quedaron "liberados" alrededor de $620.000 millones que el gobierno podría absorver mediante otros mecanismos.

Desde Sailing Inversiones comentaron a Urgente24:

A pesar de la caída de tasas de entre 15 y 17 puntos porcentuales respecto de la licitación anterior, los activos en pesos mantuvieron su atractivo, permitiendo al Tesoro fondearse a un costo más bajo en medio de la volatilidad. Y, al mismo tiempo, las licitaciones de dólar linked quedaron desiertas: el mercado no buscó cobertura en dólares a estos niveles de tipo de cambio, prefiriendo mantener exposición en instrumentos en pesos. A pesar de la caída de tasas de entre 15 y 17 puntos porcentuales respecto de la licitación anterior, los activos en pesos mantuvieron su atractivo, permitiendo al Tesoro fondearse a un costo más bajo en medio de la volatilidad. Y, al mismo tiempo, las licitaciones de dólar linked quedaron desiertas: el mercado no buscó cobertura en dólares a estos niveles de tipo de cambio, prefiriendo mantener exposición en instrumentos en pesos.

Y luego analizaron:

Esto representa un respaldo implícito al esquema del Gobierno y al BCRA pese al ruido político de las ultimas ruedas. Mientras la estrategia de absorción de pesos y control del tipo de cambio se mantenga, los inversores institucionales muestran que siguen dispuestos a financiar en moneda local. Esto representa un respaldo implícito al esquema del Gobierno y al BCRA pese al ruido político de las ultimas ruedas. Mientras la estrategia de absorción de pesos y control del tipo de cambio se mantenga, los inversores institucionales muestran que siguen dispuestos a financiar en moneda local.

CONSPIRACIONES