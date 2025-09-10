En una semana difícil para el gobierno nacional, luego de la derrota en las elecciones provinciales en Buenos Aires y frente a una creciente presión por la falta de resultados económicos, hoy cerró una nueva licitación del Tesoro. Terminó con un rollover del 91% y con tasas de hasta casi 60%.
DEUDA
La licitación del Tesoro logró un rollover del 91% por tasas que doblan la inflación
En la licitación del Tesoro de hoy, el gobierno logró más del 91% de rollover a tasas de interés de casi 60%, el doble de la inflación.
El Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, publicó en sus redes sociales:
Se adjudicaron $6,633 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $7,418 billones, lo que implica un rollover del 91,43% de los vencimientos del día.
Los resultados de la licitación por instrumento
Las LECAPS se adjudicaron por tasas que van desde 3,94% a 3,97% TEM (tasa efectiva mensual), lo cual equivale a 58,93% a 59,90% TIREA (tasa interna de retorno efectivo anual).
TAMAR + 2% nominal anual.
BONCER + 22,91% TIREA.
Y los dolar linked quedaron desiertas.
Un respiro para el gobierno
El resultado de la licitación de hoy, miércoles 10/09, descomprime la urgencia del gobierno por reestructurar los vencimientos. Pudo obtener un rollover mayor al esperado y con tasas en general menores a las de la licitación del 27/08, cuando el interés de las LECAPS llegó al 75,66% TIREA y las TAMAR + 1,64% nominal anual.
Sin embargo hay algunas excepciones, como la LECAP S16E6, que en agosto se licitó por 3,53% TEM (mensual) y hoy subió a 3,94%.
Algunos especialistas explican que el aumento del dólar fue el que permitió la concreción de tasas más bajas que el mes pasado.
Quedaron "liberados" alrededor de $620.000 millones que el gobierno podría absorver mediante otros mecanismos.
Desde Sailing Inversiones comentaron a Urgente24:
Y luego analizaron:
Más noticias en Urgente24
El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer
Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)
Boca, Morena Beltrán y Lucas Blondel: Qué está pasando con el jugador y la periodista
Bancos de inversión alertan: La tormenta financiera que amenaza a la Argentina
Escándalo en Estudiantes de La Plata por lo que pasó con Esteban Trebucq