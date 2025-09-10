La licitación del Tesoro logró un rollover del 91% por tasas que doblan la inflación

TAMAR + 2% nominal anual.

BONCER + 22,91% TIREA.

Y los dolar linked quedaron desiertas.

Un respiro para el gobierno

El resultado de la licitación de hoy, miércoles 10/09, descomprime la urgencia del gobierno por reestructurar los vencimientos. Pudo obtener un rollover mayor al esperado y con tasas en general menores a las de la licitación del 27/08, cuando el interés de las LECAPS llegó al 75,66% TIREA y las TAMAR + 1,64% nominal anual.

Sin embargo hay algunas excepciones, como la LECAP S16E6, que en agosto se licitó por 3,53% TEM (mensual) y hoy subió a 3,94%.

Algunos especialistas explican que el aumento del dólar fue el que permitió la concreción de tasas más bajas que el mes pasado.

Quedaron "liberados" alrededor de $620.000 millones que el gobierno podría absorver mediante otros mecanismos.

Desde Sailing Inversiones comentaron a Urgente24:

A pesar de la caída de tasas de entre 15 y 17 puntos porcentuales respecto de la licitación anterior, los activos en pesos mantuvieron su atractivo, permitiendo al Tesoro fondearse a un costo más bajo en medio de la volatilidad. Y, al mismo tiempo, las licitaciones de dólar linked quedaron desiertas: el mercado no buscó cobertura en dólares a estos niveles de tipo de cambio, prefiriendo mantener exposición en instrumentos en pesos. A pesar de la caída de tasas de entre 15 y 17 puntos porcentuales respecto de la licitación anterior, los activos en pesos mantuvieron su atractivo, permitiendo al Tesoro fondearse a un costo más bajo en medio de la volatilidad. Y, al mismo tiempo, las licitaciones de dólar linked quedaron desiertas: el mercado no buscó cobertura en dólares a estos niveles de tipo de cambio, prefiriendo mantener exposición en instrumentos en pesos.

Y luego analizaron:

Esto representa un respaldo implícito al esquema del Gobierno y al BCRA pese al ruido político de las ultimas ruedas. Mientras la estrategia de absorción de pesos y control del tipo de cambio se mantenga, los inversores institucionales muestran que siguen dispuestos a financiar en moneda local. Esto representa un respaldo implícito al esquema del Gobierno y al BCRA pese al ruido político de las ultimas ruedas. Mientras la estrategia de absorción de pesos y control del tipo de cambio se mantenga, los inversores institucionales muestran que siguen dispuestos a financiar en moneda local.

