El ministro de economía, Luis Caputo, reposteó el martes 26/08 un mensaje de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el que afirman cuándo sería la licitación de la hidrovía. Luego de una reunión con Nicolás Pino, presidente de la SRA, la organización escribió:
HIDROVIA
Luis Caputo y SRA anunciaron cúando sería la licitación de la hidrovia
Luego de una reunión entre el ministro Luis Caputo y Nicolás Pino, desde SRA anunciaron cuando sería la licitación de la hidrovía.
El posteo de la Sociedad Rural Argentina
Así se anunció que la tan postergada licitación será el próximo mes, septiembre, aunque aún no hay detalles sobre la fecha exacta, ni existen anuncios formales. Sin embargo, algunos medios han informado que los pliegos recién estarían listos como mínimo en octubre, y la licitación sería luego de las elecciones generales, pudiendo llegar a suceder en noviembre o diciembre, por los plazos de entrega de carpetas.
Esta licitación es de suma importancia para la competitividad argentina, ya que el 80% de las exportaciones de granos, harinas y aceites vegetales son transportadas por la hidrovía Paraná-Paraguay y compiten con países, como Brasil, que no tienen problemas de acceso de las grandes embarcaciones.
La hidrovía Paraná-Paraguay recorre 1.200 km, a lo largo de los cuales genera exportaciones por alrededor de US$ 28.000 anuales. Se estima que el negocio rinde alrededor de US$ 410 millones anuales a la concesionaria.
Negociaciones sobre puntos clave de la hidrovía
Días atrás, algunas de las asociaciones de usuarios se reunieron y convinieron el sistema tarifario y división de secciones de las rutas fluviales. Dentro de los presentes se encontraban la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados y la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).
En esa reunión se propuso mantener el sistema de secciones, pero con un límite de calado y de capacidad para las embarcaciones de hasta 32.000 toneladas de registro neto para el pago del peaje, para equilibrar las diferentes necesidades logísticas de los sectores.
También, los usuarios solicitaron a las autoridades que se acelere el cronograma para alcanzar una profundidad de 40 pies en el canal. Hoy la via navegable cuenta con 34 pies de profundidad, habilitando el paso de barcos Handy-size (32.000 toneladas), quedando fuera de circuito los Panamax, que pueden transportar 90.000 toneladas.
Según estimaciones privadas, ese aumento en la profundidad permitiría ahorrar US$ 10 por tonelada transportada, o US$ 150 millones anuales y permitiría pagar más al productor, que ahora cubre parte del costo extra que tienen los transportistas. Al tener que hacer una parada en puertos como el de Bahía Blanca, Necochea o Montevideo para cargar la mercadería en barcos más potentes, el costo del transporte aumenta considerablemente y disminuye la competitividad de los productos argentinos.
Finalmente, pidieron que las tarifas de peaje sean públicas para dar mayor transparencia a los costos de la operatoria.
Una vez que se abra la licitación, las empresas tendrán hasta 90 días para presentar sus carpetas. La concesión se hará por 20 años y no podrán participar empresas que dependan de estados extranjeros.
