Luis Caputo y SRA anunciaron cúando sería la licitación de la hidrovia

La hidrovía Paraná-Paraguay recorre 1.200 km, a lo largo de los cuales genera exportaciones por alrededor de US$ 28.000 anuales. Se estima que el negocio rinde alrededor de US$ 410 millones anuales a la concesionaria.

image La hidrovía es el camino fluvial por el que se transporta el 80% de las exportaciones agrícolas argentinas.

Negociaciones sobre puntos clave de la hidrovía

Días atrás, algunas de las asociaciones de usuarios se reunieron y convinieron el sistema tarifario y división de secciones de las rutas fluviales. Dentro de los presentes se encontraban la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados y la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

En esa reunión se propuso mantener el sistema de secciones, pero con un límite de calado y de capacidad para las embarcaciones de hasta 32.000 toneladas de registro neto para el pago del peaje, para equilibrar las diferentes necesidades logísticas de los sectores.

También, los usuarios solicitaron a las autoridades que se acelere el cronograma para alcanzar una profundidad de 40 pies en el canal. Hoy la via navegable cuenta con 34 pies de profundidad, habilitando el paso de barcos Handy-size (32.000 toneladas), quedando fuera de circuito los Panamax, que pueden transportar 90.000 toneladas.

image Los usuarios de la hisrovía plantearon la necesidad de que sea más eficiente para generar competitividad.

Según estimaciones privadas, ese aumento en la profundidad permitiría ahorrar US$ 10 por tonelada transportada, o US$ 150 millones anuales y permitiría pagar más al productor, que ahora cubre parte del costo extra que tienen los transportistas. Al tener que hacer una parada en puertos como el de Bahía Blanca, Necochea o Montevideo para cargar la mercadería en barcos más potentes, el costo del transporte aumenta considerablemente y disminuye la competitividad de los productos argentinos.

Finalmente, pidieron que las tarifas de peaje sean públicas para dar mayor transparencia a los costos de la operatoria.

Una vez que se abra la licitación, las empresas tendrán hasta 90 días para presentar sus carpetas. La concesión se hará por 20 años y no podrán participar empresas que dependan de estados extranjeros.

Más noticias de Urgente24

La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar

Los Menem no le dan paz a Javier Milei: $1.450 millones por seguridad al ANDIS

ANDISgate: Fingir demencia no concede impunidad

Lanús 1 - River 1: empate agónico del Granate, en una floja noche de ambos equipos

Julio fue malo, pero agosto ya es una pesadilla para Javier Milei