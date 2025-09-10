Polémica: Figura mundial dice que el mundo del fútbol da asco

Kylian Mbappé es el hombre en cuestión. El francés hizo polémicas declaraciones sobre el mundo del fútbol y que si no fuera porque lo apasiona lo habría dejado, ya que considera al mundo que rodea al fútbol un verdadero asco. Además, dijo que se lo toma como un trabajo, firma contrato y cobra un sueldo por hacer lo que debe dentro de la cancha. Además, elogió al DT de Francia.
Kylian Mbappé habló de todo, de su salida del PSG, del DT de Francia y de lo que es el mundo del fútbol hoy en día, al cual criticó duramente. El actual jugador del Real Madrid arrancó así:
"Me gusta decir que la gente que va al estadio tiene la suerte de venir ‘solo’ a ver un espectáculo y no saber lo que ocurre entre bastidores. Sinceramente, si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría dado asco hace mucho tiempo".
El francés arrancó sin pelos en la lengua, y no dijo nada que los espectadores y apasionados del fútbol no sepamos, pero que lo diga una figura de talla mundial como él sorprende. Luego continuó:
"Hay quienes pasan toda su carrera esperando reconocimiento o que la gente los conozca de verdad. Tienes que aprender a vivir con eso. Desperdicias mucha energía si te pasas el tiempo luchando contra ello, y nunca ganarás".
Luego habló de su conflicto con el PSG y la salida del equipo:
"Es mi responsabilidad por derecho, es la legislación laboral. Firmé un contrato de trabajo. Solo quería que me pagaran".
"Tengo amigos en el equipo y quienes me conocen saben que la amistad es importante para mí. No se puede escupir a un equipo donde están tus amigos, aunque no fuera el PSG. Mi historia terminó y me fui sin remordimientos. Cuando jugué allí, estuvimos muy cerca, llegamos a dos semifinales y una final. No ganamos y mi tiempo se acabó. El Real Madrid me llamó; siempre ha sido mi sueño; podría haber ido antes".
Por último, elogió al entrenador de Francia, Didier Deschamps que dirigirá a la Selección de Francia por última vez en el Mundial 2026 (si Francia clasifica).
"Quiero acompañar a Deschamps hasta el final, y algunos de nosotros también. El seleccionador dejó una huella imborrable en la historia de la selección francesa, y sin duda es un acontecimiento que este sea el último Mundial de Didier Deschamps al frente de la selección francesa".
De esta forma tocó todos los temas, y no se quiso meter mucho en el nombre del próximo entrenador, aunque el periodista le preguntó directamente por Zidane, posible reemplazante, pero el delantero Merengue no quiso meterse mucho en el tema.
