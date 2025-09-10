Polémica: Figura mundial dice que el mundo del fútbol da asco

"Hay quienes pasan toda su carrera esperando reconocimiento o que la gente los conozca de verdad. Tienes que aprender a vivir con eso. Desperdicias mucha energía si te pasas el tiempo luchando contra ello, y nunca ganarás".

Luego habló de su conflicto con el PSG y la salida del equipo:

"Es mi responsabilidad por derecho, es la legislación laboral. Firmé un contrato de trabajo. Solo quería que me pagaran".

"Tengo amigos en el equipo y quienes me conocen saben que la amistad es importante para mí. No se puede escupir a un equipo donde están tus amigos, aunque no fuera el PSG. Mi historia terminó y me fui sin remordimientos. Cuando jugué allí, estuvimos muy cerca, llegamos a dos semifinales y una final. No ganamos y mi tiempo se acabó. El Real Madrid me llamó; siempre ha sido mi sueño; podría haber ido antes".

Por último, elogió al entrenador de Francia, Didier Deschamps que dirigirá a la Selección de Francia por última vez en el Mundial 2026 (si Francia clasifica).

"Quiero acompañar a Deschamps hasta el final, y algunos de nosotros también. El seleccionador dejó una huella imborrable en la historia de la selección francesa, y sin duda es un acontecimiento que este sea el último Mundial de Didier Deschamps al frente de la selección francesa".

De esta forma tocó todos los temas, y no se quiso meter mucho en el nombre del próximo entrenador, aunque el periodista le preguntó directamente por Zidane, posible reemplazante, pero el delantero Merengue no quiso meterse mucho en el tema.

