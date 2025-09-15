Este miércoles (17/9) a las 21:30hs de Argentina, River se juega la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores cuando enfrente en el partido de ida de cuartos de final a Palmeiras en el Estadio Monumental. La razón por la que decimos que el equipo de Gallardo se juega todo es porque debe sacar un triunfo si o si, ya que por la superioridad de Palmeiras los brasileros ganarán en San Pablo.
PALMEIRAS
Copa Libertadores: Increíble lo que Boca pudo lograr y River no
River se juega todo esta semana ante Palmeiras en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Más Monumental.
El increíble logro de Boca que quiere alcanzar River
River y Palmeiras se vieron las caras en instancias definitivas en solo dos ocasiones, semifinales ambas, una en 1999 y la otra en 2020 y en ambas el que clasificó claramente fue el equipo brasilero. En 1999 fue 1-0 para River en Buenos Aires y 3-0 para Palmeiras en San Pablo, mientras que en 2020 también fue 3-0 para Palmeiras pero en Argentina y 2-0 para River en Brasil.
De esta forma el equipo de Marcelo Gallardo buscará eliminar por primera vez a Palmeiras, inclusive ambos entrenadores son los mismos que se enfrentaron en 2020, del lado de River Marcelo Gallardo y de Palmeiras el portugués Abel Ferreira.
Ahora el que si puede decirse es la verdadera bestia negra de Palmeiras es Boca Juniors, archirrival de River y al cual el “Millonario” querrá imitar. Si bien la victoria más abultada entre ambos se dio a favor de Palmeiras (6-1 en Libertadores 1994), fue en fase de grupos y no en etapa eliminatoria.
Boca le ganó a Palmeiras la final del 2000, y las semifinales de 2001, 2018 y 2023. Pero por si eso fuera poco, en las últimas 7 ediciones (2018-2024) Palmieras fue eliminado solo por un equipo no brasilero, y ese equipo fue Boca. De las 7 ediciones el “Verdao” ganó 2, fue eliminado por Boca en dos ocasiones y por distintos equipos brasileros en 3 ocasiones.
Para que se aprecie más lo que hizo Boca damos este último dato estadístico. Palmeiras jugó en las últimas 8 ediciones (contando la actual) 12 llaves eliminatorias contra equipos no brasileros, ganando 10 y perdiendo solo 2, bueno, las 2 que perdió fue contra Boca.
Por eso decimos que quizás Marcelo Gallardo deba ver algún que otro video de las eliminaciones recientes que Boca le propinó a Palmeiras, las de 2018 y 2023, ya que el entrenador también era Abel Ferreira. Veremos si Gallardo hace los deberes.
+ de Golazo24
Copa Intercontinental: El rival que Boca no pudo vencer en el Mundial de Clubes fue eliminado
Tras la descalificación de Independiente, hinchas de la U de Chile protagonizaron incidentes