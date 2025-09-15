Copa Libertadores: Increíble lo que Boca pudo lograr y River no

Boca le ganó a Palmeiras la final del 2000, y las semifinales de 2001, 2018 y 2023. Pero por si eso fuera poco, en las últimas 7 ediciones (2018-2024) Palmieras fue eliminado solo por un equipo no brasilero, y ese equipo fue Boca. De las 7 ediciones el “Verdao” ganó 2, fue eliminado por Boca en dos ocasiones y por distintos equipos brasileros en 3 ocasiones.

Para que se aprecie más lo que hizo Boca damos este último dato estadístico. Palmeiras jugó en las últimas 8 ediciones (contando la actual) 12 llaves eliminatorias contra equipos no brasileros, ganando 10 y perdiendo solo 2, bueno, las 2 que perdió fue contra Boca.

Por eso decimos que quizás Marcelo Gallardo deba ver algún que otro video de las eliminaciones recientes que Boca le propinó a Palmeiras, las de 2018 y 2023, ya que el entrenador también era Abel Ferreira. Veremos si Gallardo hace los deberes.

