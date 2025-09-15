Cumbre de VOX in memoriam Charlie Kirk: Javier Milei (desde Baires) embiste

“¡Viva la reconquista!”, “¡Ganaremos!” ante el "califato de Bruselas" y catalogar a la izquierda como “asesina, mentirosa, inútil, ladrona, vaga y criminal”, fueron algunas frases que dejó la cumbre Europa Viva 2025 en España, cuyo anfitrión fue VOX, con grandes oradores como Javier Milei, Giorgia Meloni y Viktor Orbán.

La primer ministra italiana, Giorgia Meloni, habló en la cumbre de la ultraderecha mundial sobre la necesidad de la existencia de un estado palestino y un estado de Israel, por lo que defendió “la construcción de una perspectiva de paz que reconozca el derecho de los palestinos a tener un Estado propio y a Israel a vivir seguro sin la amenaza del terrorismo”.

Mientras tanto, la opositora venezolana al régimen de Maduro, María Corina Machado, embistió contra los gobiernos socialistas, poniendo como ejemplo el caso de Caracas: “Lo que empezó como una revolución socialista terminó desembocando en su consecuencia inherente, una trama criminal en la que el odio a nuestros valores occidentales se despliega a través del uso sistemático de la mentira”, dijo.

También el alcalde de Lima, Perú, el nacionalista Rafael López Aliaga, reivindicó los valores cristianos, de la familia, el liberalismo económico y la propiedad privada, todo lo que —según él— la izquierda quiere eliminar de la faz de la Tierra.

Viva Dios. Viva Cristo. Viva la familia. Viva el emprendimiento. Viva la propiedad. Viva el Estado pequeño Viva Dios. Viva Cristo. Viva la familia. Viva el emprendimiento. Viva la propiedad. Viva el Estado pequeño

Asimismo, en el evento, se escucharon frases fuertes contra Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español y líder del partido de izquierda PSOE. En varios momentos, se lo abucheó o se coreaba su nombre con insultos.

España “pertenece a los españoles, no a las élites corruptas” ni “a los burócratas de Bruselas”, declaró a viva voz Tom Van Grieken, líder del partido de ultraderecha Vlaams Belang (Flandes, Bélgica)

image El líder de Vox, Santiago Abascal, en el acto 'Europa Viva 25' este domingo en Madrid. | GENTILEZA EL MUNDO

Javier Milei aparece en clip de Europa Viva 2025 de VOX

El presidente Javier Milei, apareció este domingo en un video en Europa Viva 2025, la cumbre de ultraderecha de VOX que reúne a los líderes conservadores del mundo para debatir políticas de estado contrahegemónicas de las directrices de Bruselas y que garanticen que las fronteras europeas no sean permeables para la inmigración irregular, a la que culpan por el aumento de la criminalidad.

“Quiero que sepan que mi corazón está con ustedes y que hoy, circunstancialmente, físicamente, me ha tocado estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión”, dijo Javier Milei en su participación por videoconferencia desde Buenos Aires en el evento organizado en Madrid por Vox, el partido de Santiago Abascal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OPRArgentina/status/1967240043128631801&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Javier Milei en Europa Viva 25. pic.twitter.com/NH3Cn2On2J — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 14, 2025

Milei, amigo de Abascal, fue presentado como el líder “que hace llorar a cualquier zurdo” y comenzó agradeciéndole a su colega español, quien también preside Patriotas, la fuerza política que nuclea a la extrema derecha europea: “Siempre me recibió aun cuando todos me daban la espalda”, declaró Milei.

El líder libertario, además, se refirió al asesinato de Charlie Kirk y afirmó que es un "mártir de la libertad",.

Lamentablemente, esto hecho (el asesinato) sólo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro, odio y resentimiento (JAVIER MILEI) Lamentablemente, esto hecho (el asesinato) sólo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro, odio y resentimiento (JAVIER MILEI)

“Paradójicamente, este atentado fue perpetrado y celebrado por los mismos que nos acusan de violentos a nosotros, que lo único que hacemos es expresar con vehemencia la veracidad de nuestros argumentos”, agregó Milei.

Y añadió: “Tanto a Kirk como a cualquiera de nosotros, los izquierdistas y los progres nos tildan de ultras o extremos, cuando en realidad somos así porque no queremos a delincuentes adueñándose de nuestras calles, no queremos una invasión migratoria, no queremos que quemen y destruyan nuestras ciudades y tampoco vamos a aceptar que nos disparen por decirles lo que pensamos”.

