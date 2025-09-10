Racing y Vélez consumidos por el miedo: acordaron sin visitantes en Libertadores

Será una serie verdaderamente atrapante. Se trata de dos equipos que se conocen bien del fútbol argentino, pero además son dos de los mejores equipos de la actualidad. Quizás el conjunto de Guillermo Barros Schelotto llegue mejor pisado por la buena racha que atraviesa en el Torneo Clausura, campeón de la Supercopa Argentina mediante.

Vélez 2 - Central Córdoba 0: en un partidazo, el Fortín fue más efectivo y gritó campeón Vélez alzó su segundo título del año el sábado pasado, tras vencer a Central Córdoba FOTO: LUIS SANTILLAN/NA.

El elenco de Gustavo Costas, por su parte, atraviesa sacudones emociones y futbolísticos de un equipo que no puede terminar de agarrar continuidad.

Otro de los condimentos atrapantes del partido era uno de los factores que más conmueven del fútbol argentino y que lo destacan por sobre el resto del fútbol del mundo: su hinchada.

En medio del paulatino regreso de las parcialidades visitantes a las canchas del país, el duelo Racing-Vélez cayó como un nuevo examen. Sin embargo, ni la dirigencia de Diego Milito ni la de Fabián Berlanga vieron con buenos ojos contar con público visitante en sus estadios.

La medida parece estar más vinculada al temor por cómo pueda influir la hinchada rival en el partido que por alguna de las otras razones que mencionan en el solemne comunicado.

image Vélez irá por el ¿batacazo? FOTO: (X/REDES@Libertadores)/NA.

Así todo, la decisión de ambos clubes no resulta llamativa en un contexto en el que varios clubes de la Primera División vienen manifestando su desinterés por contar con público visitante en las tribunas propias.

El comunicado conjunto entre Racing y Vélez

"Racing Club y Vélez Sarsfield informan de manera conjunta que han acordado disputar los encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, programados para los días 16 y 23 de septiembre, exclusivamente con la presencia de público local en cada uno de los partidos. La decisión fue tomada en un marco de diálogo y entendimiento mutuo, con el objetivo de priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes, así como de garantizar que los socios y socias de ambas instituciones tengan un mayor acceso a las localidades disponibles para alentar a sus equipos contemplando la baja cantidad de localidades habilitadas para los visitantes. Ambos clubes están comprometidos en promover un espectáculo deportivo a la altura de la competencia más importante del continente y en generar un clima de celebración, respeto y pasión por el fútbol, donde prevalezcan los valores que identifican a nuestras instituciones. Racing y Vélez reafirman su compromiso con el juego limpio, la convivencia en el deporte y el fortalecimiento de los lazos entre clubes del fútbol argentino, y agradecen de antemano a sus hinchas por acompañar esta medida con responsabilidad y compromiso".

