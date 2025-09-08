El equipo juvenil de Racing de Avellaneda venció en la semifinal del Mundial de Clubes de la categoría al Real Madrid por 2 a 1 y se metió en la final del torneo que se está disputando en la ciudad de Córdoba, España. River es el otro equipo que participó, pero ya fue eliminado.
HISTÓRICO
Racing venció al Real Madrid y es finalista del Mundial de Clubes
La Sub-18 de Racing le ganó por 2 a 1 al Real Madrid y se clasificó a la final del Mundial de Clubes Juvenil.
El Mundial de Clubes Sub-18 del que Racing es finalista
Luego de 5 años se volvió a disputar el Mundial de Clubes Juvenil, ya que después de la Pandemia no se había disputado de nuevo. Esta es la 16º edición, donde participaron 12 equipos entre ellos Racing y River, la “Academia” es finalista mientras que el “Millonario” se quedó en cuartos de final.
Este año participaron del mismo Racing, River, Palmeiras, Barcelona, Real Madrid, Benfica, Pogba Academy, Sevilla, Corinthians, Como, Betis y Córdoba FC. El Torneo se lleva a cabo desde el 1 al 10 de septiembre en la ciudad de Córdoba, España.
Racing quedó emparejado en el grupo “A” junto a Corinthians, Sevilla, y Pogba Academy, el cual terminó ganando con puntaje perfecto al vencer a sus tres rivales de grupo. Comenzó el torneo derrotando 2 a 1 a Sevilla, luego venció a Corinthians 1 a 0, y cerró goleando al equipo francés por 4 a 1.
En cuartos de final en un partidazo derrotó al otro equipo de Sevilla, el Betis, fue 5 a 4 en un partido increíble y muy cambiante, de esa forma se clasificó a jugar la semifinal nada más y nada menos que ante el Real Madrid, que en cuartos de final derrotó a River por 2 a 0.
En semifinales Racing dio la sorpresa y derrotó al Real Madrid por 2 a 1y ahora disputará la final del torneo ante otro equipo español, Barcelona. El conjunto de la ciudad condal empató con Palmeiras 2 a 2 en el tiempo regular y luego lo derrotó 4-2 a los penales.
Ahora Racing y Barcelona se enfrentarán el día miércoles a las 21hora local (16hs de Argentina) para definir quién es el campeón del mundo de clubes de la categoría sub-18, un título nada despreciable si vemos que estos jugadores pueden ser las estrellas de dentro de unos años. Además, el mérito de los jugadores de Racing es que se midieron ante las juveniles de los mejores equipos del mundo, esperemos que regresen con la copa a Argentina.
+ de Golazo24
Impactante discurso del plantel de Independiente: pide apoyo a los clubes argentinos
España: Tomó medicamento de su mujer por error y lo sancionaron 10 meses
Sacachispas ya tiene de hijo a Milei: "Felices por el triunfo..."