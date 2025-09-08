Racing venció al Real Madrid y es finalista del Mundial de Clubes

En cuartos de final en un partidazo derrotó al otro equipo de Sevilla, el Betis, fue 5 a 4 en un partido increíble y muy cambiante, de esa forma se clasificó a jugar la semifinal nada más y nada menos que ante el Real Madrid, que en cuartos de final derrotó a River por 2 a 0.

En semifinales Racing dio la sorpresa y derrotó al Real Madrid por 2 a 1y ahora disputará la final del torneo ante otro equipo español, Barcelona. El conjunto de la ciudad condal empató con Palmeiras 2 a 2 en el tiempo regular y luego lo derrotó 4-2 a los penales.

Ahora Racing y Barcelona se enfrentarán el día miércoles a las 21hora local (16hs de Argentina) para definir quién es el campeón del mundo de clubes de la categoría sub-18, un título nada despreciable si vemos que estos jugadores pueden ser las estrellas de dentro de unos años. Además, el mérito de los jugadores de Racing es que se midieron ante las juveniles de los mejores equipos del mundo, esperemos que regresen con la copa a Argentina.

+ de Golazo24

Impactante discurso del plantel de Independiente: pide apoyo a los clubes argentinos

España: Tomó medicamento de su mujer por error y lo sancionaron 10 meses

Sacachispas ya tiene de hijo a Milei: "Felices por el triunfo..."