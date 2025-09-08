España: Tomó medicamento de su mujer por error y lo sancionaron 10 meses

“Una vez finalizada la fase de instrucción, el órgano disciplinario de la UEFA ha dictado resolución y ha impuesto a Yeray Álvarez una sanción de diez meses. En su decisión, la UEFA reconoce que no hubo intencionalidad por parte del jugador, considerando probado que la ingestión de la sustancia prohibida se debió al tomar incorrectamente un medicamento preventivo contra la caída del cabello de su pareja que contenía dicha sustancia, sin voluntad de doparse. El organismo federativo recuerda que, conforme a la normativa vigente, el deportista es responsable de sus actos y, en consecuencia, debía haber confirmado si el medicamento estaba permitido antes de haberlo consumido.”

¿Qué es la alopecia?

La alopecia es un problema de pérdida de cabello en cualquier parte del cuerpo, no solo en el cuero cabelludo, puede ser en la barba en el caso de los hombres o en todo el resto del cuerpo. La causa más común de la alopecia pasajera es el estrés, pero hay otras causas que pueden producir la pérdida definitiva del cabello.

Sus causas pueden ser hereditarias, hormonales, autoinmunes como en el caso de la alopecia areata, o resultado de tratamientos médicos como la quimioterapia. En algunos casos es reversible y en otros no, como en el caso de la calvicie masculina por la edad.

Este es el problema que estaba atravesando la esposa de Yeray Álvarez y la razón por la cual estaba tomando su medicamento, el cual fue injerido por el jugador y por lo cual fue sancionado.

+ de Golazo24

Finalissima: Revelan las posibles sedes para Argentina vs España

Raphinha, de FC Barcelona, denunció racismo contra su hijo

Palmeiras es un escándalo: La interna que mira de reojo River Plate