España: Tomó medicamento de su mujer por error y lo sancionaron 10 meses

Yeray Álvarez dio doping positivo de canrenona, una sustancia prohibida en el fútbol, en las semifinales de la pasada Europa League en donde su equipo el Athletic de Bilbao de España jugó ante el Manchester United. El jugador tomó un medicamento contra la caída del cabello de su mujer por error y por eso dio positivo. A pesar que la UEFA le creyó por las pruebas que presentó, igual lo sancionó.
Yeray Álvarez fue uno de los que se realizó el control antidoping en las semifinales de la Europa League de este año ante el Manchester United. El análisis reveló la presencia de canrenona, sustancia prohibida dentro y fuera de competición en la categoría S5. Dicha sustancia estaba en el medicamento de su esposa para combatir la alopecia y que el futbolista tomo por error.
A pesar que la UEFA comprobó que lo que el jugador decía era cierto, la realidad dice que el reglamento deja en claro que cada jugador es responsable de sus actos, por este motivo el jugador fue sancionado de igual manera, pero con una pena mínima. Estará 10 meses afuera de las canchas pudiendo regresar a jugar el día 2 de abril de 2026. Previamente, dos meses antes se le permite entrenar con el equipo para ponerse en forma.
Sobre todo, esto el Athletic de Bilbao lanzó un comunicado:
“Una vez finalizada la fase de instrucción, el órgano disciplinario de la UEFA ha dictado resolución y ha impuesto a Yeray Álvarez una sanción de diez meses. En su decisión, la UEFA reconoce que no hubo intencionalidad por parte del jugador, considerando probado que la ingestión de la sustancia prohibida se debió al tomar incorrectamente un medicamento preventivo contra la caída del cabello de su pareja que contenía dicha sustancia, sin voluntad de doparse. El organismo federativo recuerda que, conforme a la normativa vigente, el deportista es responsable de sus actos y, en consecuencia, debía haber confirmado si el medicamento estaba permitido antes de haberlo consumido.”
¿Qué es la alopecia?
La alopecia es un problema de pérdida de cabello en cualquier parte del cuerpo, no solo en el cuero cabelludo, puede ser en la barba en el caso de los hombres o en todo el resto del cuerpo. La causa más común de la alopecia pasajera es el estrés, pero hay otras causas que pueden producir la pérdida definitiva del cabello.
Sus causas pueden ser hereditarias, hormonales, autoinmunes como en el caso de la alopecia areata, o resultado de tratamientos médicos como la quimioterapia. En algunos casos es reversible y en otros no, como en el caso de la calvicie masculina por la edad.
Este es el problema que estaba atravesando la esposa de Yeray Álvarez y la razón por la cual estaba tomando su medicamento, el cual fue injerido por el jugador y por lo cual fue sancionado.
