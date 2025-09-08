Finalissima: Revelan las posibles sedes para Argentina vs España

Para ponerlo en contexto, el equipo de Lionel Scaloni lidera las Eliminatorias Conmebol con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo, Brasil. Curiosamente, la misma diferencia separa a la Verdeamarela del séptimo puesto, ocupado por Venezuela.

España, por su parte, comenzó de gran manera su camino al Mundial de Norteamérica 2026.

Ganó sus dos primeros encuentros por una buena diferencia (3-0 y 6-0) y mete miedo al resto de los seleccionados del mundo.

Por esto mismo, el partido entre estos dos seleccionados es esperado por muchos aunque otros preferirían no jugarlo (dígase Lionel Scaloni).

Posible sede de la Finalissima: ¿qué dice Lionel Scaloni?

Lionel Scalonni, entrenador de la Selección Argentina, no tuvo problema en apuntar a España por la fecha de la Finalissima.

El DT de la Albiceleste, declaró hace apenas unos días: "Hubiese preferido no jugarla antes del Mundial, hubo tiempo para hacerlo antes. España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató".

Es lógico, entendiendo que quien pierda este partido, podría llegar golpeado al Mundial que se disputará apenas tres meses después.

En cuanto a la fecha, todo parece indicar que el partido entre ambos seleccionados se disputará en el mes de marzo. Diario Marca, aseguró: "El partido se disputará en la ventana FIFA del mes de marzo entre el 23 y 31".

Lo que aún no está claro, es la sede para el partido en cuestión.

El medio español El Desmarque, dio a conocer cuáles son las 4 posibles sedes para que se dispute la Finalissima. Estas son:

Estadio Centenario (Uruguay): entendiendo que la pasada edición fue en Europa, Sudamérica es una posibilidad para el siguiente capítulo.

Lusail Stadium (Qatar) : el dinero qatarí es una chance para que se juegue este encuentro.

Hard Rock Stadium (EEUU): Estados Unidos, una de las sedes del Mundial, podría albergar la Finalissima.

Wembley Stadium (Inglaterra): al igual que en 2022, Londrés aparece como una de las posibilidades.

