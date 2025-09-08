urgente24
El Reino Unido, al borde del abismo financiero

Los costos de deuda se disparan y el Reino Unido planea subir impuestos otra vez. ¿Se avecina una crisis fiscal que podría contagiar a otras potencias?

08 de septiembre de 2025 - 19:44
El Reino Unido en plena crisis de deuda, podría traccionar a los países del G7.

La semana pasada, los costos de deuda a largo plazo del Reino Unido alcanzaron su nivel más alto en décadas, generando inquietud en los mercados financieros y reavivando el debate sobre la sostenibilidad fiscal del país. Sin embargo, la jefa del Tesoro británico, Rachel Reeves, minimizó los temores de una crisis inminente, rechazando las comparaciones con una posible debacle financiera.

Aunque la mayoría de los economistas comparten, por ahora, la visión cautelosa de Reeves, también advierten que la situación del Reino Unido podría ser una señal de alerta para otras economías avanzadas con altos niveles de deuda, como Estados Unidos y Francia. Según expertos, el Reino Unido podría estar desempeñando el papel del proverbial "canario en la mina de carbón", un indicador temprano de los riesgos crecientes para los países altamente endeudados, según publicó Wall Street Journal.

image
Rachel Reeves, directora del Tesoro del Reino Unido.

“El Reino Unido no está solo en esta situación”, señaló Ruth Gregory, economista jefe adjunta para el Reino Unido en Capital Economics, a WSJ. Y agregó:

Existe un denominador común en muchos países del G-7: las condiciones parecen estar dadas para una posible crisis fiscal, aunque eso no significa que sea inminente ni inevitable. Existe un denominador común en muchos países del G-7: las condiciones parecen estar dadas para una posible crisis fiscal, aunque eso no significa que sea inminente ni inevitable.

Las opciones del Reino Unido

Ante un panorama fiscal cada vez más complejo, el gobierno laborista británico se enfrenta al reto de mantener la estabilidad económica sin ahogar a la ciudadanía con nuevas cargas tributarias.

El año pasado, se implementó la mayor subida de impuestos en una generación, con la intención de cerrar el déficit fiscal y asegurar a los inversores que el país mantiene su compromiso con la responsabilidad financiera. No obstante, se espera que Reeves vuelva al Parlamento en noviembre con una nueva solicitud para aumentar la carga impositiva.

La presión proviene de varios frentes: los costes de financiación siguen en ascenso, el crecimiento económico se mantiene por debajo de lo esperado y los intentos del gobierno por reducir el elevado gasto social han encontrado obstáculos políticos y sociales.

Crisis de deuda en el G7

Esta combinación de factores ha encendido las alarmas entre los analistas, que advierten sobre una posible tendencia que podría repetirse en otras economías avanzadas.

Durante más de dos décadas, los gobiernos occidentales se beneficiaron de tipos de interés históricamente bajos, lo que facilitó una acumulación récord de deuda pública. Pero con el cambio de ciclo monetario y el aumento de los tipos de interés, los costos de financiación han crecido de forma abrupta. Ahora, muchos gobiernos enfrentan el dilema de recortar el gasto o subir impuestos, ambos caminos políticamente impopulares.

image
Bonos de deuda a 10 a&ntilde;os del G7.

Bonos de deuda a 10 años del G7.

Francia, por ejemplo, podría enfrentar una crisis política inminente debido a la resistencia social ante recortes propuestos y la eliminación de días festivos como medida para aumentar la recaudación.

Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que la deuda pública de las economías avanzadas ha alcanzado cerca del 80 % del PBI colectivo y podría superar el 100% a nivel global hacia finales de la década.

En 2024, los pagos netos de intereses sobre la deuda gubernamental a nivel mundial aumentaron un 11,2 %, alcanzando los US$ 2,72 billones. La inflación persistente ha mantenido elevadas las tasas de interés, alimentando un círculo vicioso que pone en jaque la sostenibilidad fiscal de las naciones más endeudadas.

