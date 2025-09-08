El Reino Unido, al borde del abismo financiero

Las opciones del Reino Unido

Ante un panorama fiscal cada vez más complejo, el gobierno laborista británico se enfrenta al reto de mantener la estabilidad económica sin ahogar a la ciudadanía con nuevas cargas tributarias.

El año pasado, se implementó la mayor subida de impuestos en una generación, con la intención de cerrar el déficit fiscal y asegurar a los inversores que el país mantiene su compromiso con la responsabilidad financiera. No obstante, se espera que Reeves vuelva al Parlamento en noviembre con una nueva solicitud para aumentar la carga impositiva.

La presión proviene de varios frentes: los costes de financiación siguen en ascenso, el crecimiento económico se mantiene por debajo de lo esperado y los intentos del gobierno por reducir el elevado gasto social han encontrado obstáculos políticos y sociales.

Crisis de deuda en el G7

Esta combinación de factores ha encendido las alarmas entre los analistas, que advierten sobre una posible tendencia que podría repetirse en otras economías avanzadas.

Durante más de dos décadas, los gobiernos occidentales se beneficiaron de tipos de interés históricamente bajos, lo que facilitó una acumulación récord de deuda pública. Pero con el cambio de ciclo monetario y el aumento de los tipos de interés, los costos de financiación han crecido de forma abrupta. Ahora, muchos gobiernos enfrentan el dilema de recortar el gasto o subir impuestos, ambos caminos políticamente impopulares.

image Bonos de deuda a 10 años del G7.

Francia, por ejemplo, podría enfrentar una crisis política inminente debido a la resistencia social ante recortes propuestos y la eliminación de días festivos como medida para aumentar la recaudación.

Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que la deuda pública de las economías avanzadas ha alcanzado cerca del 80 % del PBI colectivo y podría superar el 100% a nivel global hacia finales de la década.

En 2024, los pagos netos de intereses sobre la deuda gubernamental a nivel mundial aumentaron un 11,2 %, alcanzando los US$ 2,72 billones. La inflación persistente ha mantenido elevadas las tasas de interés, alimentando un círculo vicioso que pone en jaque la sostenibilidad fiscal de las naciones más endeudadas.

