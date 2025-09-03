El multimillonario inversor Ray Dalio lanzó una nueva advertencia sobre la creciente fragilidad del sistema financiero estadounidense. Según el fundador de Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo, Estados Unidos está entrando en una etapa avanzada de lo que él denomina “el gran ciclo de la deuda ”.
ALERTA POR LA DEUDA
Ray Dalio advierte sobre posible "infarto económico por la deuda" en Estados Unidos
Ray Dalio señala que los mercados de bonos están en una fase crítica y el descontrol fiscal podría desencadenar un colapso económico. La deuda en la mira.
Si no se corrige el rumbo, advierte, el país podría enfrentar un “infarto económico inducido por la deuda” en los próximos tres años.
Los intereses de deuda en la mira
Sus declaraciones llegan en medio de una fuerte ola de ventas en los mercados de bonos gubernamentales. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años superó el 5% esta semana, marcando su nivel más alto desde julio. Este repunte en los rendimientos refleja una creciente desconfianza del mercado hacia la sostenibilidad fiscal del país.
Dalio, quien se retiró de la gestión activa de Bridgewater en 2022, alertó además que los pagos por intereses de la deuda del gobierno estadounidense ya rondan el billón de dólares al año y están en aumento. Con cerca de US$ 9 billones en deuda a punto de vencer en 2025, el desafío de refinanciación se vuelve cada vez más apremiante.
En un extenso posteo, el inversor también cuestionó la cobertura de sus declaraciones realizada por el Financial Times, alegando que el medio tergiversó parte de sus comentarios. Como respuesta, Dalio publicó la versión completa de su intercambio con el periódico. Un portavoz del FT sostuvo que mantienen la validez de su reporte, según Barron's.
La independencia de la Fed de Estados Unidos
Una de las preocupaciones centrales de Dalio es el impacto de la presión política sobre la Reserva Federal. El presidente Donald Trump ha intensificado sus intentos por influir en la política monetaria, buscando una reducción de tasas para aliviar la carga de la deuda. Tras la reciente renuncia de la gobernadora Adriana Kugler y el despido polémico de Lisa Cook, Trump busca consolidar el control del organismo con aliados como Michelle Bowman y Christopher Waller.
Dalio advirtió que esta injerencia podría erosionar la credibilidad de la Fed:
El oro y las criptomonedas, que se mantienen cerca de sus máximos históricos, reflejan este cambio en las preferencias de los inversores. Según Dalio, los tenedores internacionales están reduciendo sus posiciones en bonos estadounidenses y migrando hacia activos considerados más seguros frente a un dólar en declive.
Quienes se vuelcan al oro son más conservadores frente a los osados que empiezan a invertir en criptomonedas.
En este escenario, la advertencia de Dalio suena como un llamado a reequilibrar la política fiscal y proteger la integridad institucional del sistema financiero estadounidense.
