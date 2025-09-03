Ray Dalio advierte sobre posible "infarto económico por la deuda" en Estados Unidos

Dalio, quien se retiró de la gestión activa de Bridgewater en 2022, alertó además que los pagos por intereses de la deuda del gobierno estadounidense ya rondan el billón de dólares al año y están en aumento. Con cerca de US$ 9 billones en deuda a punto de vencer en 2025, el desafío de refinanciación se vuelve cada vez más apremiante.

En un extenso posteo, el inversor también cuestionó la cobertura de sus declaraciones realizada por el Financial Times, alegando que el medio tergiversó parte de sus comentarios. Como respuesta, Dalio publicó la versión completa de su intercambio con el periódico. Un portavoz del FT sostuvo que mantienen la validez de su reporte, según Barron's.

La independencia de la Fed de Estados Unidos

Una de las preocupaciones centrales de Dalio es el impacto de la presión política sobre la Reserva Federal. El presidente Donald Trump ha intensificado sus intentos por influir en la política monetaria, buscando una reducción de tasas para aliviar la carga de la deuda. Tras la reciente renuncia de la gobernadora Adriana Kugler y el despido polémico de Lisa Cook, Trump busca consolidar el control del organismo con aliados como Michelle Bowman y Christopher Waller.

image La independencia de la Fed está en la mira, mientras la crisis de deuda aumenta en Estados Unidos.

Dalio advirtió que esta injerencia podría erosionar la credibilidad de la Fed:

Si la independencia de la Reserva Federal se reduce hasta el punto en que los inversores piensen que hay un alto riesgo de que las tasas de interés se bajen de forma antinatural, veremos una caída malsana del valor del dinero. Si la independencia de la Reserva Federal se reduce hasta el punto en que los inversores piensen que hay un alto riesgo de que las tasas de interés se bajen de forma antinatural, veremos una caída malsana del valor del dinero.

El oro y las criptomonedas, que se mantienen cerca de sus máximos históricos, reflejan este cambio en las preferencias de los inversores. Según Dalio, los tenedores internacionales están reduciendo sus posiciones en bonos estadounidenses y migrando hacia activos considerados más seguros frente a un dólar en declive.

Quienes se vuelcan al oro son más conservadores frente a los osados que empiezan a invertir en criptomonedas.

En este escenario, la advertencia de Dalio suena como un llamado a reequilibrar la política fiscal y proteger la integridad institucional del sistema financiero estadounidense.

Más noticias en Urgente24

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

Luis Caputo no encuentra la salida (y hay 'casting' en la City)

Javier Milei en su laberinto, pero la crisis ya es inocultable

Jorge Rial quiso cancherear y Yanina Latorre lo dejó en ridículo: "No te olvides que..."

La miniserie de 10 episodios que pocos descubrieron y es imperdible