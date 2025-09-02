urgente24
Javier Milei en su laberinto, pero la crisis ya es inocultable

Javier Milei luce perdido en su laberinto y cada vez es más confusa la defensa del Gobierno en el Andisgate, mientras la crisis política (y económica) arrecia.

2 de septiembre de 2025 - 17:48

EN VIVO

Con buen tino, Javier Milei decidió (en rigor, 'lo hicieron decidir', según se comenta...) no viajar a Las Vegas a ver el show de su ex novia, Fátima Florez. En medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno, no era una buena señal que el Presidente de la Nación -que aún no pudo identificar a los 'topos' dentro de su Gobierno y habla de "maniobra de inteligencia ilegal" vinculada a grupos rusos y/o venezolanos (¡!) desviando el foco de las coimas- dedicara tiempo (y fondos públicos) al ocio...

Si julio fue malo, y agosto una pesadilla para Javier Milei, septiembre arrancó todavía peor. El tiempo dirá... Mientras tanto, sigamos los acontecimientos más importantes de la jornada.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Otro tuit explosivo de CFK: "¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó"

Cristina Fernández de Kirchner volvió a su cuenta de X para lanzar durísimas críticas contra Javier Milei por la intervención en el mercado de cambios.

Cristina Kirchner en @CFKArgentina:

"¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario.

¡La vas a chocar mal!

Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen “fuga de capitales”), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones.

Y de los pesos… mejor no hablemos…

Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordás?)...

Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)…

Chau al crédito bancario. ¿Supongo que sabés que el descubierto de cuenta corriente está casi al 100% de costo financiero total, no? O sea... sin crédito y con caída del consumo.

Así estamos, 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'... SIN PESOS Y SIN DÓLARES.

Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca.

¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son!

Hace más de un año te dije (por escrito y en más de 30 páginas) que el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario, agravada por un criminal endeudamiento en dólares. En fin…

P/D1: Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada?

¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!

P/D2: ¡Ah… me olvidaba! El próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación (cosa que ocurrió) el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas... Imaginen si estuviera vigente hoy.

¡De nada… queridos amigos y amigas!"

Quién es Michael Milken, 'el rey de los bonos basura' con el que se reunirá Milei

Tal como se mencionó anteriormente, Javier Milei suspendió su visita a Las Vegas pero sí viajará a Los Ángeles donde tendría prevista una reunión con empresarios de distintos rubros organizada bajo el paraguas del economista Michael Milken, director del Milken Institute, donde Milei ya habló en dos oportunidades en el último año y medio.

En esta oportunidad, Milei no disertará en una conferencia, sino que se reunirá directamente con los empresarios. Desde el Gobierno no dieron mayores precisiones.

Pero vale recordar lo que escribió Urgente24 sobre Milken, cuando en mayo de 2024, el Presidente disertó en el foro del Milken Institute (y quedó relegado por el actor Ashton Kutcher):

En los años 90, el empresario Michael Milken, quien ofreció su fundación como foro de expresión para Javier Milei, se declaró culpable de cargos relacionados al fraude, manipulación de precios y evasión de impuestos y fue sentenciado a 10 años de prisión.

Conocido como " el rey de los bonos basura", Milken formó parte de la conformación de un mercado de bonos de alto rendimiento con el que se hizo mega millonario cuando fue ejecutivo del banco Drexler Burnham Lambert. Llegó a ser el hombre mejor pagado de la historia de Wall Street y su fama lo llevó a inspirar la creación del villano de la película de 1987 Wall Street por el cual el actor Michael Douglas iba a ganar su único premio Oscar. Pero, en los años 90, Michael se declaró culpable de seis cargos relacionados con fraude, manipulación precios y evasión de impuestos.

Fue multado con el pago de 600 millones de dólares y sentenciado a 10 años de prisión, aunque luego terminó liberado tras cumplir dos años de la pena gracias a que cooperó con los investigadores gubernamentales.

En 2020, recibió el perdón definitivo por parte del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una serie de indultos y conmutaciones de pena a influyentes personajes que cometieron crímenes de “guante blanco”.

Tras salir de prisión, el empresario reinventó su perfil público como filántropo, donando millones de dólares a las investigaciones científicas para combatir el cáncer, una enfermedad que había contraído. Milken tiene prohibido de por vida trabajar en la industria de valores.

El gobierno bonaerense habría alertado a la Rosada sobre "riesgos" del acto de Milei en Moreno

La periodista Daniela Ballester informó que el gobierno de Axel Kicillof le envió un informe a Casa Militar para alertar sobre los "riesgos" de que Javier Milei realice el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, tras los incidentes en Lomas de Zamora.

Hasta este momento, no hay información oficial al respecto.

Crece la tensión: Trump anuncia que "eliminó" un barco venezolano cargado de "muchas drogas"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó hace instantes que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un "ataque letal" contra un barco cargado con "drogas" procedente de Venezuela, poco después de que lo adelantara el presidente Donald Trump.

Esto ocurre en medio de un espectacular despliegue de fuerzas estadounidenses cerca de las costas venezolanas que mantiene en alerta al gobierno de Nicolás Maduro por la posibilidad de una ofensiva contra su país.

Las fuerzas estadounidenses "dispararon contra una embarcación (...) que transportaba drogas, muchas drogas", dijo Trump en la Casa Blanca."Así que la eliminamos", anunció desde el Salón Oval de la Casa Blanca, cuando había convocado a la prensa para otro tema.

Comisión $LIBRA: Reglamento aprobado e interpelación a Javier Milei

La comisión investigadora por el caso $LIBRA aprobó que se le enviara una serie de preguntas al presidente Javier Milei para que las responda por escrito. El Presidente tendrá cinco días hábiles en devolver el cuestionario respondido.

Asimismo, se aprobó el reglamento de la comisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ddeurieta/status/1962979289441435990&partner=&hide_thread=false
¿A qué va Javier Milei a Los Ángeles?

Julián Alvez en Infobae:

"Javier Milei decidió alterar el cronograma de su inminente viaje a los Estados Unidos, que iba a incluir paradas en las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas, en donde tenía prevista reunión con empresarios. Altísimas fuentes de la Casa Rosada confirmaron que no irá al estado de Nevada y que mudará todas sus actividades a California. Esto le permitirá volver a la Argentina un día antes de lo previsto.

(...) El Presidente partirá rumbo a Los Ángeles el miércoles a la noche una vez de finalizar su participación en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en el municipio de Moreno. En el entorno del libertario explican que concentrarán todas las actividades el jueves, fecha en donde estaba prevista una reunión con empresarios de distintos rubros organizada bajo el paraguas del economista Michael Milken, director del Milken Institute, donde Milei ya habló en dos oportunidades en el último año y medio.

En esta oportunidad, Milei no disertará en una conferencia, sino que se reunirá directamente con aproximadamente 80 empresarios de diferentes rubros que buscan conocer la coyuntura y el rumbo de la gestión.

Después de su paso por el estado de California, el Presidente preveía partir rumbo a Las Vegas. La reunión con directivos de cadenas hoteleras parecía ser una ocasión imperdible para que pudiera extender su estadía para ver una obra de teatro de su expareja Fátima Florez, quien se presentará en el Hotel Casino Sahara durante el viernes y sábado de esta semana, como parte de las celebraciones oficiales por el Mes de la Hispanidad. Todavía no tienen la certeza de cuántos de los empresarios hoteleros irán a Los Ángeles.

En las altas esferas de la Casa Rosada creían realmente necesario que no asista a ese evento como para evitar que la oposición pudiera pegarle al Gobierno con ese tema a días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. 'El horno no está para bollos', alegó otra fuente de la Presidencia".

Christian Buteler: "Lo de hoy fue la peor señal que el Gobierno podía transmitir"

El economista Christian Buteler habló en 'Crónica Anunciada' (Futurock) sobre el anuncio de Pablo Quirno, acerca de la intervención del Tesoro en el mercado de cambios. Algunas de sus definiciones:

"Lo de hoy fue la peor señal que el gobierno podía transmitir".

"Viene bastante afectada la credibilidad económica del gobierno, vienen de parche en parche".

"No podes seguir en este escenario 7 semanas más hasta las elecciones de octubre".

"El 'todo marcha acorde al plan' quedó más que desacreditado".

"El equipo económico termina siendo un meme, nunca es buena la soberbia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/futurockOk/status/1962980827551215957&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1962973519064732059&partner=&hide_thread=false

