Luis Caputo no encuentra la salida (y hay 'casting' en la City)

FOTO: Imagen xAI / Grok.
La pregunta que nadie quiere responder: ¿Fracasó Luis Caputo o Javier Milei? Otra: ¿Y el FMI asumirá su responsabilidad? Esperando una autocrítica de la City.

3 de septiembre de 2025 - 09:24

EN VIVO

No es la corrupción la topadora del castillo de naipes de Javier Milei. Es la economía de Luis Caputo. Pero ¿sólo de Luis Caputo? Paradojas argentinas: un economista es Presidente, autocalificado 'especialista en crecimiento', pero él 'no la ve' -apenas Alejandro Fantino, Luis Majul, Esteban Trebucq y Cristina Pérez creen que 'el Javo' conoce el laberinto que inventó. Eduardo Feinmann y Jonatan Viale han buscado excusas para bajarse antes-. Es un Presidente autobautizado 'libertario' pero no hay 'libertarios' en su equipo y su economía no es 'libertaria'. ¿Apenas fue un 'cliché' electoral? Todos saben que el esquema cambiario agotado es apenas lo más obvio del fracaso del que la City no es inocente. El problema de fondo es el nivel de actividad, que erosiona la recaudación o sea el dinero a distribuir a las provincias, la mayoría preexistentes a Nación. ¿Qué cree Ud. que supone el ascendente movimiento Provincias Unidas? ¿Por qué está de moda hablar de 'federalismo'? ¿Por Santiago Cúneo y su movimiento confederal? No. Esto que ocurre trasciende todo discurso electoral. Se llama 'necesidad'. Desde hace 2 meses el país se encuentra frenado. ¿Acaso pueden las pymes funcionar con tasas de interés en 80% contra una inflación supuesta del 26% anual? Aún entre las 'grandes' las inversiones entraron en pausa. El temor a una inflación en U se apodera de la mayoría de los agentes económicos. ¿Y qué hay más allá de la supuesta doma de la inflación? Nada. Las dificultades electorales de La Libertad Avanza demuestran que lo de 'Toto' & Amigos está en crisis total. Ya hay casting en la City. Dentro de La Libertad Avanza se preguntan si Federico Sturzenegger está entrenando en doble jornada, por las dudas. Una próxima derrota electoral resultaría más complicada que todos los audios juntos de Karina Milei y Diego Spagnuolo. En la política se aconseja el 'restarteo' de la Administración pero ¿qué capacidad tiene Javier Milei para reinventarse? Él no es tan flexible como lo requiere la coyuntura. Otra vez la Argentina en dirección a horas decisivas.

Bienvenidos al VIVO del miércoles 03/09 producido por Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

Federico Sturzenegger entrenando para el Palacio de Hacienda.

Javier Milei encabeza una reunión de gabinete en medio de tanta tensión

El presidente Javier Milei encabeza la primera reunión de gabinete luego de las filtraciones de los audios del extitular del ANDIS, Diego Spagnuolo y de los que se le atribuyen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que generaron una crisis en las filas libertarias.

Esta mañana, luego de la llegada del vocero presidencial, Manuel Adorni, el mandatario cruzó el Salón de los Bustos de Casa Rosada a las 8.57, para media hora más tarde, dar inicio al intercambio con los miembros de su equipo, y encarar un súper miércoles de actividades.

Desde las 9.30, en la mesa ovalada del salón Eva Perón, lo secundan el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich, Luis “Toto” Caputo, Luis Petri, Mario Lugones y Sandra Pettovello. Lo propio hizo Federico Sturzenegger, quien se sumó con el encuentro iniciado.

También se encuentran presentes el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y las secretarias Karina Milei y María Ibarzabal Murphy.

Completan la lista de presentes el asesor presidencia, Santiago Caputo; Adorni; y el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausilli.

Los únicos dos ausentes son el canciller Gerardo Werthein, quien aseguró tener algunas líneas de fiebre, y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), hasta el momento sin motivo aparente.

Alpine confirmó cambio de pilotos: ¿Qué pasa con Franco Colapinto?

Franco Colapinto no estará en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia en Monza. La escudería Alpine confirmó que su asiento será ocupado por el joven estonio Paul Aron, piloto de reserva del equipo. Esto se hace habitualmente ya que todos los equipos están obligados a ceder el auto cuatro veces a un rookie (novato o principiante) en cualquier momento.

Colapinto, que viene de conseguir su mejor resultado de la temporada, retomará la actividad en la segunda práctica del viernes en un circuito que le trae buenos recuerdos porque fue donde debutó con Williams el año pasado.

Aron, de 21 años, ya había hecho dos entrenamientos libres en Sauber en Fórmula 1. El piloto destacó que aprovechará la experiencia acumulada en el simulador y en pruebas privadas para colaborar con el desarrollo del auto. Además, aseguró que trabaja con la mira puesta en un asiento en la categoría para 2026.

El estonio y el argentino ya se enfrentaron en la Fórmula 2, donde protagonizaron duelos memorables. Uno de los más recordados fue en Imola 2024, cuando Colapinto le arrebató la victoria en la última vuelta de la carrera Sprint.

Internacionales: Trump manda saludos a Putin y Kim Jong-un que "conspiran contra Estados Unidos de América" | Maduro afirma que Washington quiere el crudo venezolano

  • Maduro sostiene que el actual asedio naval estadounidense cerca de las costas de Venezuela se debe a que Washington quiere el crudo venezolano. Vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas. Tenemos la principal reserva de petróleo de Venezuela y ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, le pertenece a ustedes Vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas. Tenemos la principal reserva de petróleo de Venezuela y ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, le pertenece a ustedes
  • En medio del megadesfile militar en Pekín, el cual congrega a líderes de Rusia, Corea del Norte y de grandes economías asiáticas y del Oriente, el presidente estadounidense Donald Trump acusa abiertamente a Vladímir Putin y a Kim Jong-un de "conspirar" contra Washington.

    Por favor, transmita mis más cálidos saludos a Vladímir Putin y a Kim Jong-un, mientras conspiran contra Estados Unidos Por favor, transmita mis más cálidos saludos a Vladímir Putin y a Kim Jong-un, mientras conspiran contra Estados Unidos

    En su publicación en Truth Social, Trump también se refiere en la gran ayuda que las tropas estadounidenses les prestaron a los militares chinos en la lucha contra el fascismo.

    "La gran pregunta que hay que responder es si el presidente Xi [Jinping] de China mencionará o no la enorme cantidad de apoyo y 'sangre' que Estados Unidos dio a China para ayudarla a asegurar su libertad frente a un invasor extranjero muy inamistoso", escribe el inquilino de la Casa Blanca.

Buen comienzo para los bonos argentinos

Tras el anuncio de intervención del mercado de cambios, buen comienzo de jornada para los bonos argentinos.

Axel Kicillof se desligó de la seguridad en Moreno y pidió poner "freno al desborde"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó una dura advertencia sobre el acto de cierre de campaña que el presidente Javier Milei encabezará este miércoles en Moreno, al sugerir que el oficialismo podría buscar un beneficio político a partir de un eventual incidente de seguridad.

Según la Agencia Noticias Argentinas, en una entrevista con El Destape, el mandatario provincial se mostró suspicaz ante los recientes problemas de seguridad en los actos libertarios y la reacción del Gobierno. "No vaya a ser cosa, porque ya van dos eventos que dijeron magnicidio, intento de magnicidio, que quieran utilizar esto electoralmente. También lo aviso", disparó Kicillof.

El gobernador fue muy crítico con la custodia presidencial y la planificación de los eventos. "Viene fallando mal la seguridad del presidente, fallando mal. No están cuidando al Presidente y a los hechos me remito", aseguró, y señaló una evidente falta de coordinación entre las fuerzas federales que comanda Patricia Bullrich y la Casa Militar.

A propósito de ello, Kicillof lanzó un extenso posteo en sus redes sociales: "Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos", señaló.

En otra parte, responsabilizó al propio Presidente de "cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse".

Recalculando: Tras rechazo del Congreso, el Gobierno dejó sin efecto los cambios en el INTA, Vialidad y otros organismos

El Poder Ejecutivo dio marcha atrás con una serie de cambios impulsados por decretos delegados que habían sido frenadas por el Congreso a fines de agosto. Así, mediante los DNU 627 y 628, publicados este miércoles en el Boletín Oficial, se restituyó la plena vigencia de las normas que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas.

Las nuevas normativas ordenaron expresamente la reposición de las disposiciones afectadas por los decretos531, 345, 351, 461, 462, 571, 583 y 585, que habían introducido cambios en varios organismos y regímenes sectoriales.

Las medidas delegadas originalmente abarcaron un amplio espectro: modificaciones al régimen laboral de la Marina Mercante y restricciones al derecho de huelga en sectores considerados esenciales o estratégicos; transformaciones respecto del Banco Nacional de Datos Genéticos; la disolución de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo; y ajustes en instituciones científicas y tecnológicas como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), además de cambios en entidades vinculadas a la cultura.

Visitando a Antonio Laje, Economía intenta limitar el daño autoinfligido

El Secretario de Finanzas, @pabloquirno, en el programa “Otra Mañana” de @A24COM: "No hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay rotura del esquema de bandas. El Tesoro va a participar activamente para prevenir los periodos de falta de liquidez que son los que generan mayor incertidumbre".

Secretario de Finanzas, Pablo Quirno:

"La política cambiaria está muy clara, esta dada por nuestro programa con el FMI, donde hemos recapitalizado al BCRA, compramos dólares en el piso de la banda, vendemos dólares en el techo de la banda", afirmó Quirno en A24.

Quirno explicó que "hemos visto una situación puntual de liquidez que estamos administrando con nuestros propios recursos, que generamos a partir del superávit fiscal. No se toca un dólar de las reservas ni del acuerdo con el Fondo Monetario (...) no estamos persiguiendo un nivel de tipo de cambio".

Solange Rial en Ámbito Financiero:

"(...) Ante esta decisión cabe preguntarse cuál es el poder de fuego que cuenta hoy el Tesoro para intervenir en esa plaza. (...) Cabe destacar que, en estos momentos, la autoridad monetaria dispone de reservas líquidas por US$ 20.639 millones, monto al que se llega si a las reservas totales se le descuenta la posición en yuanes y oro.

"En principio con el anuncio de hoy, el poder de fuego asciende a u$s1.700 millones. Aunque el Tesoro podría comprarle dólares al BCRA con sus depósitos en pesos. En ese caso, el Tesoro actuaría como medio intermediario entre el BCRA y el MULC, siendo una venta de dólares convencional, encubierta", le dijo a Ámbito, Federico Machado, economista de Economía Open. (...)".

Christian Buteler:

  • "El mercado no enfrenta un problema de liquidez ni de funcionamiento, sino un exceso de demanda sobre oferta. Esto impulsa la suba del dólar, agravada por medidas erróneas del gobierno que han deteriorado la confianza del mercado."
  • "Hace unas semanas el gobierno decía que la economía le garantizaba el éxito en el resultado electoral, hoy dicen esperar que un buen resultado electoral les vuelva a ordenar la economía."
  • "Lo cierto es que hoy enfrentamos tasas que duplican la inflación proyectada, encajes al 53%, una economía sin crecimiento y un dólar intervenido dentro de la banda. Todo esto, bajo la responsabilidad del gobierno. #TMAP"
Diego Giacomini:

Encajes remunerados; integración de encajes con bonos; venta de dólar futuro, transa de tasas estrambóticas con bancos; venta de dólares del Tesoro; mega CEPO a las empresas. El socialismo siempre fracasó @JMilei. Encajes remunerados; integración de encajes con bonos; venta de dólar futuro, transa de tasas estrambóticas con bancos; venta de dólares del Tesoro; mega CEPO a las empresas. El socialismo siempre fracasó @JMilei.

Los audios de Karina Milei tendrán un nuevo capítulo

El periodista Jorge Rial ante la Comisión de Libertad de Expresión: “Me sorprende mucho escuchar que esta comisión está casi clausurada hace un año. Me gustaría ver acá a la diputada (María Emilia) Orozco (LLA / Salta, titular de la Comisión) porque es su lugar natural y tendría que estar trabajando”.

Lejos de callarnos, les adelanto que mañana vamos a mostrar públicamente más investigaciones sobre esto y estamos dispuestos a compartirlo con la justicia porque el laburo del periodismo es esto. Lejos de callarnos, les adelanto que mañana vamos a mostrar públicamente más investigaciones sobre esto y estamos dispuestos a compartirlo con la justicia porque el laburo del periodismo es esto.

Rial:

  • "Vamos a mostrar más pruebas que no son solo audios, los ponen nerviosos los audios, no sé qué les pasa en la Casa Rosada. Es documentación que muestra cómo, de manera aleatoria se incentivaba a los empleados de la repartición a bajar subsidios a los discapacitados. Lo vamos a mostrar a partir de mañana”.
  • “No es fácil tener del otro lado al Estado, sobre todo a este que es muy voraz. Es un punto de quiebre esto porque se metieron con la libertad de expresión y si nos llevan puesto a nosotros, se van a llevar puesto todas las libertades porque no creen en la Constitución porque es como la criptonita para ellos”.
Su colega, Mauro Federico aclaró que no tiene relación con servicios de inteligencia:

No tengo ningún contacto con algún servicio de inteligencia bolivariano y al único ruso que conozco es a Ricardo Zielinski cuando dirigió Racing. No tengo ningún contacto con algún servicio de inteligencia bolivariano y al único ruso que conozco es a Ricardo Zielinski cuando dirigió Racing.

También negó tener vínculos con el empresario Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano y uno de los apuntados por el Gobierno como posible responsable de las filtraciones.

Él agradeció el apoyo de Rial:

  • “Nosotros investigamos con la espalda de este tipo, que tiene dos huevos como dos melones, y se bancó todas las presiones. Si no hubiera sido por Jorge yo no tendría trabajo hoy. Jorge puso el cuerpo, nos bancó”.
  • “Nunca negociamos una información porque nosotros no vendemos silencio. Nuestro trabajo es construir noticias. No tengo nada que ocultar, soy un laburante y hago bien mi laburo, por eso molestamos”.

Ahora entran todas las balas: Sebastián Pareja al desnudo

Investigación de la periodista Giselle Leclercq para Perfil: la Fundación Darío Donolo registró en agosto de 2024 el dominio del sitio web de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), "la usina de candidatos de Sebastián Pareja", según Noticias Argentinas. Y 6 meses después, en febrero de 2025, la Fundación fue beneficiada por Karina Milei con una importante donación de mercadería incautada por la Aduana".

Sebastián Pareja es el presidente de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires y candidato a diputado nacional.

El dato es que el presidente de la fundación, Darío Antonio Donolo, es 1 de los 97 procesados en la causa de la 'Mafia de la Aduana', elevada a juicio en mayo de 2024.

Donolo fue imputado por "asociación ilícita y contrabando agravado" y es considerado por los investigadores como un "actor clave" de la organización delictiva, llegando a ser descripto en el expediente como "la sombra" del fallecido cabecilla de la red.

La donación, firmada por Karina Milei, se oficializó en el Boletín Oficial el 17/02/2025: 26.243 unidades de artículos de primera necesidad y prendas de indumentaria, según Leclercq a través de un pedido de acceso a la información pública.

Obviamente Karina Milei pudo ser engañada en su buena fe pero acerca de Pareja y sus amigos mucho se le ha advertido ya... en vano.

Sebastián Pareja (LLA) y Cristian Ritondo (PRO) arquitectos de la alianza en la provincia de Buenos Aires.

Por las coimas, no hay Scatturice: Adiós al sueño de USA sin visa (2)

La cancelación de la negociación para levantar la exigencia de visas a argentinos que ingresen a USA es muy grave por varios motivos.

Por un lado, la forma en que ocurrió y se comunicó la cancelación desde la Administración Donald Trump: cuando la delegación argentina hacía una escala en Miami.

Por otra parte, porque sucede cuando varios en la Administración Javier Milei especulaban con un diálogo fluido con Marco Rusio, secretario de Estado.

En 3er. lugar, porque en Axios se mencionan las sospechas de corrupción en la Argentina. El emblema del tema es la superpoderosa hermana presidencial, Karina Milei.

En 4to. lugar, porque otra vez aparece al ausencia de nexo directo entre Donald Trump y Javier Milei.

En 5to. lugar, porque fracasa otra vez el diálogo con USA que articuló Santiago Caputo vía el 'vendehumo' Leonardo Scatturice y la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) de Barry Bennet.

Demasiados vulnerables los falsos libertarios.

Todo trucho: Leonardo Scatturice, Donald Trump y Barry Bennet.

Por las coimas, no hay Scatturice: Adiós al sueño de USA sin visa (1)

Según la agencia Noticias Argentinas, en base a un artículo del periodista Marc Caputo en el sitio Axios, la comitiva argentina, encabezada por el titular de la agencia de Aduanas y Recaudación (ARCA), Juan Pazo, fue notificada de la cancelación de la negociación para levantar la exigencia de visas a argentinos que ingresen a USA, cuando hacía una escala en Miami.

"(…) La delegación fue informada de que no debía continuar su viaje a Washington porque al acuerdo le "faltaba una firma". Además, en ese momento se le comunicó que el Departamento de Estado, conducido por Marco Rubio, tenía preocupaciones por el escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Javier Milei y deseaba tener más conversaciones al respecto antes de avanzar. Tras pasar dos días varada en Miami, la delegación argentina debió regresar al país con las manos vacías.

El artículo de Axios atribuye el "papelón" a una falta de comunicación interna en el gobierno estadounidense, señalando que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, impulsó el acuerdo sin la debida coordinación previa con el Departamento de Estado, lo que forzó la cancelación a último momento.

Un alto funcionario de la administración estadounidense, en condición de anonimato, calificó el hecho de bochornoso: "Digamos que no fue una gran imagen la que dimos... Es vergonzoso". Como parte del acuerdo que quedó trunco, Argentina se había comprometido a reemplazar los sistemas informáticos de origen chino en sus aduanas por tecnología estadounidense. (…)".

Kristi Noem: Teléfono roto.

OKX, Kucoin, Binance, Crypto.com, Coinbase, Lemon, Ripio...

En $LIBRA, el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Republicano Federal / Córdoba), dijo: “Tenemos que averiguar que hay 109 transferencias que son relevantes en la cual están involucrados Davis, su empresa Adventure, Novelli y Terrones Godoy”.

“Voy a pedir que se manden oficios a las billeteras OKX, Kucoin, Binance, Crypto.com, Ficshet Flow, Coinbase, Lemon, Bin X, Mex, Ripio, Buen Bit y Below”, anunció, según la web Parlamentario.

  • "Así las cosas, añadió que pedirá que se le pregunte sobre los informes de la especificación, montos, activos digitales y moneda fiduciaria involucradas; y también, por la identificación de las wallet de origen y destino, así como la modalidad de cada transacción."
  • "En 3ra. instancia, él solicitó información sobre los criterios de validación y control de la veracidad aplicados al usuario en cuestión; respecto a la vinculación de las billeteras con su deposito y usuario; datos, nombre, documento, correo, beneficiarios finales y accesos relevantes; depósitos, retiros y etiquetas de fondeo."
José Luis Espert, entre los hackers y las excusas

En la Comisión $LIBRA, Rodolfo Tailhade (UxP / PBA) dijo: “Vengo a pedir dos medidas de prueba que apuntan a establecer la presunta participación de José Luis Espert y el supuesto hackeo de su cuenta de X este 19 de marzo”.

Él recordó que aquella noche la cuenta del oficialista publicó un código de criptomoneda y consideró que “parecería la versión 2.0 del Caso $LIBRA”.

Luego él agregó: “Supongamos que le hackearon la cuenta, Espert tiene tilde gris y tiene doble verificación, y supongamos que Espert es un imbécil y lo hayan engañado 2 veces (...) si la perdió, la tuvo que haber recuperado para postear esto o salvo que el hacker, la haya hackeado y se arrepintió (...) hay dos posibilidades o Espert mintió y jamás perdió el control de su cuenta, o mintió y nunca perdió el control de su cuenta”.

También explicó que “si se denuncia hackeo, X te suspende la cuenta (...) la recuperó antes de las 48 horas porque nunca fue hackeado (…) ¿Por qué Espert publicó esto un mes después de $LIBRA sabiendo que era un ‘truchada’? Puede que tuviera programado el tuit y se haya olvidado de borrarlo; o que lo hayan apretado."

Tailhade reclamó las copias de la denuncia de Espert al Juzgado correspondiente por el delito informático por el “supuesto” hackeo.

Él comparó los mensajes del 19/03 en el perfil de Espert como “una serie de tuits como los que ponía Martín Menem cuando le descubrieron la cuenta fake”.

Citarán a Karina Milei ante la Comisión $LIBRA

La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA aprobó el reclamo al presidente Javier Milei de un informe escrito con un plazo de 5 días.

Patricia Selva (UxP / PBA) propuso citar a Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación, porque “su testimonio es fundamental para esta causa porque debe responder en torno a las graves acusaciones en los Tribunales de Nueva York en chats de Hayden Davis”.

La Libertad Avanza protestó. Álvaro Martínez (LLA / Mendoza) dijo que el reglamento luego aprobado "dice que va a pedir autorización para someter (la presencia) por la fuerza, pero está haciendo las funciones del Poder Judicial de la Nación”.

Silvana Giudici (PRO / CABA) coincidió en que "están queriendo violar la división de poderes”.

También se cita a Mauricio Novelli, Javier Terrones Godoy y Sergio Morales, imputados en la Causa $LIBRA; al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; a la designada por el Gobierno para investigar el caso $LIBRA, María Florencia Zicavo; al funcionario de Procuración General de la Nación, Luis Villanueva; y al juez funcionario de la OA, José Mazzoni.

Y al director de Traducciones de Presidencia de la Nación, Walter Kerr; a los empresarios Charles Hoskinson y Diógenes Casares; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al vocero presidencial Manuel Adorni; y al jefe del Consejo de Asesores, Demian Reidel.

Por si faltara alguien, a Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores; a Paul Starc -titular de la Unidad de Información Financiera-; a la subsecretaria de Asuntos Políticos de Interior, Giselle Castelnuovo; y a Ariel Parkinson, vinculado al universo de las criptomonedas.

