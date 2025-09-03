Luis Caputo no encuentra la salida (y hay 'casting' en la City)

No es la corrupción la topadora del castillo de naipes de Javier Milei. Es la economía de Luis Caputo. Pero ¿sólo de Luis Caputo? Paradojas argentinas: un economista es Presidente, autocalificado 'especialista en crecimiento', pero él 'no la ve' -apenas Alejandro Fantino, Luis Majul, Esteban Trebucq y Cristina Pérez creen que 'el Javo' conoce el laberinto que inventó. Eduardo Feinmann y Jonatan Viale han buscado excusas para bajarse antes-. Es un Presidente autobautizado 'libertario' pero no hay 'libertarios' en su equipo y su economía no es 'libertaria'. ¿Apenas fue un 'cliché' electoral? Todos saben que el esquema cambiario agotado es apenas lo más obvio del fracaso del que la City no es inocente. El problema de fondo es el nivel de actividad, que erosiona la recaudación o sea el dinero a distribuir a las provincias, la mayoría preexistentes a Nación. ¿Qué cree Ud. que supone el ascendente movimiento Provincias Unidas? ¿Por qué está de moda hablar de 'federalismo'? ¿Por Santiago Cúneo y su movimiento confederal? No. Esto que ocurre trasciende todo discurso electoral. Se llama 'necesidad'. Desde hace 2 meses el país se encuentra frenado. ¿Acaso pueden las pymes funcionar con tasas de interés en 80% contra una inflación supuesta del 26% anual? Aún entre las 'grandes' las inversiones entraron en pausa. El temor a una inflación en U se apodera de la mayoría de los agentes económicos. ¿Y qué hay más allá de la supuesta doma de la inflación? Nada. Las dificultades electorales de La Libertad Avanza demuestran que lo de 'Toto' & Amigos está en crisis total. Ya hay casting en la City. Dentro de La Libertad Avanza se preguntan si Federico Sturzenegger está entrenando en doble jornada, por las dudas. Una próxima derrota electoral resultaría más complicada que todos los audios juntos de Karina Milei y Diego Spagnuolo. En la política se aconseja el 'restarteo' de la Administración pero ¿qué capacidad tiene Javier Milei para reinventarse? Él no es tan flexible como lo requiere la coyuntura. Otra vez la Argentina en dirección a horas decisivas.