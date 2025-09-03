En medio del Andisgate y el dólar, Milei sumaría derrota en el Senado con intento de interpelar a Karina

El presidente ya parece resignado a que la Justicia no avalará su planteo de desactivar el rechazo a los vetos que implica objetar el trámite legislativo del Senado al afirmar que la sesión fue pedida por la oposición sin la formalización de la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Él mismo admitió: "Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los logramos judicializar; vamos a sacar la plata de otro lado".

Regulación de los DNU

Ante la sucesión de decretos a los que apeló Milei para sortear al Congreso, la oposición buscará regular su uso mediante un proyecto que modifica el régimen.

No está asegurado que esta iniciativa logre la media sanción, solo tiene asegurados los 34 votos del bloque peronista-kirchnerista pero al resto de la oposición no la termina de convencer el dictamen que se tratará en el recinto y que pretendió aceptar los aportes de otras bancadas.

La idea de la regulación de los decretos es que en un plazo de 90 días corridos se los debe aprobar por ambas cámaras de lo contrario se los considerará derogados. Otro cambio importante es que el rechazo de una de las cámaras dejará sin efecto al DNU, no como ocurre actualmente que ambas cámaras deben rechazarlo y mientras tanto surte efecto.

Cabe recordar que, de convertirse en ley este proyecto, Milei también podría vetarlo.

Interpelación a Karina Milei

La gran apuesta de la oposición será intentar aprobar una interpelación a Karina Milei. la hermana presidencial venía evitando la citación del Congreso por el caso $Libra pero los audios de Spagnuolo agregaron más motivos para pedir su presencia.

El problema es que no todos los opositores están seguros de ir ahora por la secretaria de presidencia y no quieren quedar ‘pegados’ a una movida con tinte electoral del kirchnerismo.

Ahí reside la dificultad del pedido de interpelación para el peronismo ya que tampoco tiene dictamen de comisión con lo cual necesita dos tercios para ser tratado sobre tablas, aunque luego se aprobará solo con mayoría simple.

