El rey está desnudo y Martín Llaryora lo probó frente a Guillermo Francos

Martín Llaryora y las debilidades de Casa Rosada

En respuesta, Llaryora aprovechó para exponer frente a un influyente auditorio todas las tareas que su administración debió asumir tras el retiro de Nación de ciertas obligaciones federales. Con un discurso marcadamente crítico, el gobernador cordobés reafirmó su cambio de postura y pudo “testear”, en términos electorales, la reacción frente a un público concreto.

“El recorte en Córdoba fue más grande que el nacional. Porque no solo sufrimos la caída de la actividad, sino que además tuvimos que cubrir los programas que la Nación dejó de financiar. Eso también es parte del esfuerzo. No podemos seguir cobrando impuestos sin poner la parte que corresponde, por ley, a la infraestructura”, dijo ante la presencia del jefe de Gabinete. Además ahondó en la crítica exhibiendo la tolerancia política que su gestión ha tenido con la oposición, justo cuando el Gobierno nacional enfrenta una grave crisis devenida de los enfrentamientos con bandos opuestos.

En Córdoba podemos pensar distinto y trabajar juntos. No nos movemos con el insulto ni con el agravio. Respetamos las instituciones y la libertad de prensa también. Ese es un valor que se hizo carne, destacó generando aplausos entre la audiencia, compuesta por empresarios de alto perfil y responsables de todo tipo de PYME. En Córdoba podemos pensar distinto y trabajar juntos. No nos movemos con el insulto ni con el agravio. Respetamos las instituciones y la libertad de prensa también. Ese es un valor que se hizo carne, destacó generando aplausos entre la audiencia, compuesta por empresarios de alto perfil y responsables de todo tipo de PYME.

Defender la #industria es defender la posibilidad de progreso de la Argentina, es defender el trabajo.

Fue un honor participar junto a representantes del pujante sector industrial cordobés en el 17° Coloquio de la @UICba.



— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 2, 2025

Llaryora y Guillermo Francos

El cruce entre Llaryora y Francos marcó el reencuentro de ambos funcionarios tras varios meses de desencuentros. En los últimos meses, el jefe de Gabinete visitó la provincia mediterránea en varias oportunidades pero nunca dio con la presencia del gobernador cordobés tras un 2024 de varias reuniones entre ambos.

Para Llaryora, un reproche presencial y frente a la prensa había sido un escenario impensado en 2024. Durante ese año, el gobernador apoyó a pleno la gobernabilidad de Javier Milei, teniendo un diálogo fluido con Francos.

Esa distancia quedó plasmada como una nueva postura del Gobierno cordobés, que enfrentará electoralmente a La Libertad Avanza con la candidatura de Juan Schiaretti como punta de lanza. La competencia, que se prevé ajustada, le servirá como plataforma de lanzamiento al ex gobernador quien pretende generar una oferta electoral nacional de cara al 2027.

Dentro de esa apuesta, Llaryora apoyaría su reelección al calor de un posible cambio de administración nacional. La intención del mandatario cordobés es acompañar a su antecesor y el armado de Provincias Unidas hasta que se convierta en la punta de un triángulo que aún no existe con el kirchnerismo y los libertarios.

Martín Llaryora criticó al gobierno nacional en la Unión Industrial de Córdoba

