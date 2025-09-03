El rey está desnudo y Martín Llaryora lo probó frente a Guillermo Francos

CÓRDOBA. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, puso a prueba ayer su discurso de tono crítico al Gobierno nacional que su espacio, Provincias Unidas, encarará para las próximas elecciones legislativas. El mandatario aprovechó el escenario del 17° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba para cruzarse, en vivo, con nada menos que Guillermo Francos.
El enfrentamiento, que siempre se mantuvo en los márgenes del respeto institucional, se generó a partir de la subida de ambos al estrado, donde expusieron los hitos de sus gestiones y hablaron de las complicaciones que han recibido desde “el otro lado” del Estado. Todo inició a partir del discurso de Francos, donde ponderó el apoyo de los mandatarios provinciales a la Ley Bases pero criticó la falta de acción fiscal para reducir cargas internas y la permanente presión para el retome de la obra pública y otros ítems coparticipables.
Con Llaryora en el recinto, el jefe de Gabinete aprovechó para ahondar la crítica contra las gestiones provinciales y señaló una alta proporción de responsabilidad de los gobernadores por detrás de la falta de recursos nacionales a esta altura. “Nos demandan infraestructura, nos reclaman rutas, pero fueron parte del sistema que generó un déficit crónico. No es legítimo pedir ahora lo que ellos mismos destruyeron”, apuntó.
Martín Llaryora y las debilidades de Casa Rosada
En respuesta, Llaryora aprovechó para exponer frente a un influyente auditorio todas las tareas que su administración debió asumir tras el retiro de Nación de ciertas obligaciones federales. Con un discurso marcadamente crítico, el gobernador cordobés reafirmó su cambio de postura y pudo “testear”, en términos electorales, la reacción frente a un público concreto.
“El recorte en Córdoba fue más grande que el nacional. Porque no solo sufrimos la caída de la actividad, sino que además tuvimos que cubrir los programas que la Nación dejó de financiar. Eso también es parte del esfuerzo. No podemos seguir cobrando impuestos sin poner la parte que corresponde, por ley, a la infraestructura”, dijo ante la presencia del jefe de Gabinete. Además ahondó en la crítica exhibiendo la tolerancia política que su gestión ha tenido con la oposición, justo cuando el Gobierno nacional enfrenta una grave crisis devenida de los enfrentamientos con bandos opuestos.
Llaryora y Guillermo Francos
El cruce entre Llaryora y Francos marcó el reencuentro de ambos funcionarios tras varios meses de desencuentros. En los últimos meses, el jefe de Gabinete visitó la provincia mediterránea en varias oportunidades pero nunca dio con la presencia del gobernador cordobés tras un 2024 de varias reuniones entre ambos.
Para Llaryora, un reproche presencial y frente a la prensa había sido un escenario impensado en 2024. Durante ese año, el gobernador apoyó a pleno la gobernabilidad de Javier Milei, teniendo un diálogo fluido con Francos.
Esa distancia quedó plasmada como una nueva postura del Gobierno cordobés, que enfrentará electoralmente a La Libertad Avanza con la candidatura de Juan Schiaretti como punta de lanza. La competencia, que se prevé ajustada, le servirá como plataforma de lanzamiento al ex gobernador quien pretende generar una oferta electoral nacional de cara al 2027.
Dentro de esa apuesta, Llaryora apoyaría su reelección al calor de un posible cambio de administración nacional. La intención del mandatario cordobés es acompañar a su antecesor y el armado de Provincias Unidas hasta que se convierta en la punta de un triángulo que aún no existe con el kirchnerismo y los libertarios.
