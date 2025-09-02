El nuevo escándalo de corrupción de la gestión de La Libertad Avanza, que recayó en el PAMI, tiene un señalado como el "cerebro" detrás del entramado que gestó la compras sobre las que pesan los sobreprecios, y sería un hombre de estrecha relación con el ministro de Salud, Mario Lugones, y con Santiago Caputo.
Sobreprecios millonarios en el PAMI: Se destapa la olla y aparece un hombre de Santiago Caputo y Mario Lugones
Desde sectores gremiales, apuntan a un "viejo conocido" muy cercano a Santiago Caputo y Mario Lugones como el cerebro que provocó el escándalo por sobreprecios en PAMI.
Es un ex gerente del Sanatorio Güemes, del cual el actual ministro de Javier Milei fue fundador y presidente, y un ex dirigente de Guernica que saltó del PRO a las filas libertarias.
El nombre del apuntado es Guido Giana, que también fue funcionario del PAMI durante los cuatro años del gobierno de Macri. Pero tras la derrota electoral, saltó como gerente de Administración al Sanatorio Güemes, propiedad de Mario Lugones, padre de Rodrigo, socio también de Santiago Caputo en la consultora Move y de ahí la ascendencia del asesor presidencial en el área de salud.
Cuentan que la amistad de los Lugones y Giana habría nacido en los pasillos del Sanatorio Güemes.
En ese trayecto Giana se convirtió, adicionalmente, en un hombre de confianza de Diego Chaher (titular de la Unidad Ejecutora de Empresas), y, junto a Caputo, pasó a ser una figura clave en el armado político del nuevo gobierno. En agosto del año pasado, por ejemplo, se destacó como uno de los funcionarios que más autorizaciones de ingreso firmó para Casa Rosada.
Pero, ¿cómo llegó hasta allá? Pues, el empresario se hizo famoso en el 2017 en la toma de Guernica cuando un grupo de gente tomó un campo que estaba pegado al suyo en la localidad de Presidente Perón en la Provincia de Buenos Aires.
"Luego de sufrir esa toma, comenzó su ascendente carrera en la política donde pasó de ser concejal del PRO en esa localidad hasta perder la intendencia para llegar a la Gerencia Financiera del PAMI con el macrismo entre el 2015 y el 2019 bajo la gestión de Carlos Regazzoni y luego de Jorge Cassinotti", dijo un empresario amigo.
Él es el señalado en el escándalo del PAMI en el que el organismo llegó a pagar casi diez veces más que el precio de mercado por lentes intraoculares que se usan en las cirugías de cataratas.
Lo señalan como "el cerebro detrás del entramado que gestó las cuestionadas compras de lentes intraoculares sobre los que pesa la denuncia de sobreprecios", publicó el sitio 'InfoGremiales'.
Hasta julio cada médico compraba los lentes directamente a los laboratorios y luego rendía la factura al PAMI, que reintegraba el monto junto con los honorarios fijos por la práctica quirúrgica. El costo era transparente: alrededor de $35.000 por cada lente monofocal, un valor de mercado en el que coincidían los cuatro laboratorios productores.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) aprobó en julio la adjudicación parcial de la Licitación Pública Nº 12/25 para la provisión de lentes intraoculares destinados a la atención de afiliados de todo el país. La contratación, que se extenderá por doce meses con posibilidad de prórroga, asciende a un monto estimado de $80.730 millones y fue adjudicada a 5 empresas proveedoras del sector e implica el pago de hasta $230.000 por cada lente.
Según publicó el mencionando sitio de fuentes gremiales vinculadas al mundo de la salud y de la institución, el personaje clave en el entramado sería este 'viejo conocido', que ya durante su gestión macrista en PAMI apareció en una investigación judicial por presunta estafa multimillonaria al organismo a través de retornos ilegales.
Finalmente, cabe mencionar que Guido Giana era quién sonaba en las últimas horas como una de las apuestas de Mario Lugones, cada vez más salpicado por los escándalos, para ingresar a "normalizar" la intervención de PAMI...
