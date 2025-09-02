Sobreprecios millonarios en el PAMI: Se destapa la olla y aparece un hombre de Santiago Caputo y Mario Lugones

Pero, ¿cómo llegó hasta allá? Pues, el empresario se hizo famoso en el 2017 en la toma de Guernica cuando un grupo de gente tomó un campo que estaba pegado al suyo en la localidad de Presidente Perón en la Provincia de Buenos Aires.

"Luego de sufrir esa toma, comenzó su ascendente carrera en la política donde pasó de ser concejal del PRO en esa localidad hasta perder la intendencia para llegar a la Gerencia Financiera del PAMI con el macrismo entre el 2015 y el 2019 bajo la gestión de Carlos Regazzoni y luego de Jorge Cassinotti", dijo un empresario amigo.

Él es el señalado en el escándalo del PAMI en el que el organismo llegó a pagar casi diez veces más que el precio de mercado por lentes intraoculares que se usan en las cirugías de cataratas.

Lo señalan como "el cerebro detrás del entramado que gestó las cuestionadas compras de lentes intraoculares sobre los que pesa la denuncia de sobreprecios", publicó el sitio 'InfoGremiales'.

Hasta julio cada médico compraba los lentes directamente a los laboratorios y luego rendía la factura al PAMI, que reintegraba el monto junto con los honorarios fijos por la práctica quirúrgica. El costo era transparente: alrededor de $35.000 por cada lente monofocal, un valor de mercado en el que coincidían los cuatro laboratorios productores.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) aprobó en julio la adjudicación parcial de la Licitación Pública Nº 12/25 para la provisión de lentes intraoculares destinados a la atención de afiliados de todo el país. La contratación, que se extenderá por doce meses con posibilidad de prórroga, asciende a un monto estimado de $80.730 millones y fue adjudicada a 5 empresas proveedoras del sector e implica el pago de hasta $230.000 por cada lente.

Según publicó el mencionando sitio de fuentes gremiales vinculadas al mundo de la salud y de la institución, el personaje clave en el entramado sería este 'viejo conocido', que ya durante su gestión macrista en PAMI apareció en una investigación judicial por presunta estafa multimillonaria al organismo a través de retornos ilegales.

Finalmente, cabe mencionar que Guido Giana era quién sonaba en las últimas horas como una de las apuestas de Mario Lugones, cada vez más salpicado por los escándalos, para ingresar a "normalizar" la intervención de PAMI...

