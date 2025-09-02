La Justicia desafía al Gobierno con un pedido millonario en plena era del ajuste: Cuánto pidieron

El pedido de la Justicia: Sueldos y polémica por las prioridades

Casi el 95% del presupuesto solicitado está destinado al pago de salarios, lo que refleja el peso del gasto en personal dentro de la estructura judicial. Sin embargo, el plenario del Consejo no aprobó el esquema por unanimidad: los representantes vinculados al kirchnerismo votaron en contra, argumentando que se privilegiaban obras como la ampliación del edificio de Comodoro Py por sobre otras necesidades edilicias más urgentes.

Pese a esas críticas, la propuesta fue avalada por una mayoría compuesta por jueces, abogados, académicos y legisladores del PRO y la UCR.

Sin presupuesto propio desde hace dos años

El reclamo del Poder Judicial se da en un contexto particular: desde 2023 el Congreso no aprueba un presupuesto general, por lo que toda la administración pública funciona con prórrogas y partidas especiales definidas por el Ejecutivo. En el caso de la Justicia, esa dependencia se acentúa y coloca a Rosatti, como presidente tanto de la Corte como del Consejo, en el centro de las decisiones.

El pedido ahora será analizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien deberá consolidarlo junto con las demandas del resto de la administración pública. Luego será girado al Congreso, donde históricamente los montos suelen sufrir recortes.

En medio de la política de austeridad que promueve Milei, el contrapunto entre las necesidades de la Justicia y el discurso del “gasto cero” promete convertirse en un nuevo foco de tensión entre el oficialismo, el Poder Judicial y las críticas que lloverán por parte de la oposición.

