Entre el 4 y 9 de septiembre se jugarán las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, por lo cual todo terminará en esta doble fecha FIFA, será el segundo continente (luego de Oceanía) en tener todas sus plazas definidas. Los 10 países de Sudamérica conocerán su suerte.
CAMINO AL MUNDIAL
Eliminatorias Sudamericanas: ¿Qué se juega cada selección en la última doble fecha?
Las Eliminatorias Sudamericanas finalizarán en esta doble fecha FIFA de septiembre y todo quedará definido, 6 clasificados y 1 al repechaje.
Lo que se juega cada selección en esta doble fecha FIFA
La tabla de Eliminatorias Sudamericanas se puede dividir claramente en tres, los clasificados (o los que están por hacerlo), los del repechaje, y los eliminados, ya hay lugares que no se moverán, tanto arriba como abajo, resta definir un poco el medio.
Los clasificados y los que están cerca
Argentina líder y ganador de las Eliminatorias Sudamericanas con 35 puntos, Ecuador y Brasil con 25, segundo y tercero respectivamente, son los tres seleccionados que ya sacaron boleto para el Mundial 2026 que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.
Luego aparecen Uruguay y Paraguay, virtualmente clasificado ya que con el empate les alcanza, o con el empate de Venezuela con Argentina, cualquier resultado de eso los mete en el Mundial. Por eso se los considera virtualmente clasificados.
El que está entre meterse e ir al repechaje
Luego viene Colombia con 22 puntos, con pocas chances de caer en repechaje, pero al enfrentar a los dos seleccionados que pelean directamente por el lugar del repechaje (Venezuela y Bolivia) los expone un poco y no podemos decir que ya tienen su lugar asegurado.
Los que solo pueden entrar por repechaje
Más abajo aparecen Venezuela con 18 puntos en la 7º ubicación y Bolivia con 17 en la 8º, ambos lucharán hasta el final por el lugar del repechaje, ya que es difícil que uno se meta en lugar de Colombia, uno de ellos irá al repechaje, el cual no será fácil.
Los eliminados
Por último, aparecen los que ya están eliminados Perú, y Chile, dos seleccionados que se despidieron tempranamente del Mundial y que firmaron un gran fracaso, ya que siendo solo 3 los que quedan eliminados de 10 seleccionados es una campaña muy mala para equipos de la talla de Chile y Perú.
Las dos fechas que restan serán las siguientes:
Jueves 4/9
- 20:30hs – Colombia vs Bolivia
- 20:30hs – Argentina vs Venezuela
- 20:30hs – Uruguay vs Perú
- 20:30hs – Paraguay vs Ecuador
- 21:30hs – Brasil vs Chile
Martes 9/9
- 20hs – Argentina vs Ecuador
- 20:30hs – Bolivia vs Brasil
- 20:30hs – Venezuela vs Colombia
- 20:30hs – Perú vs Paraguay
- 20:30hs – Chile vs Uruguay
