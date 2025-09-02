Eliminatorias Sudamericanas: ¿Qué se juega cada selección en la última doble fecha?

El que está entre meterse e ir al repechaje

Luego viene Colombia con 22 puntos, con pocas chances de caer en repechaje, pero al enfrentar a los dos seleccionados que pelean directamente por el lugar del repechaje (Venezuela y Bolivia) los expone un poco y no podemos decir que ya tienen su lugar asegurado.

image Los convocados por Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas.

Los que solo pueden entrar por repechaje

Más abajo aparecen Venezuela con 18 puntos en la 7º ubicación y Bolivia con 17 en la 8º, ambos lucharán hasta el final por el lugar del repechaje, ya que es difícil que uno se meta en lugar de Colombia, uno de ellos irá al repechaje, el cual no será fácil.

Los eliminados

Por último, aparecen los que ya están eliminados Perú, y Chile, dos seleccionados que se despidieron tempranamente del Mundial y que firmaron un gran fracaso, ya que siendo solo 3 los que quedan eliminados de 10 seleccionados es una campaña muy mala para equipos de la talla de Chile y Perú.

Las dos fechas que restan serán las siguientes:

Jueves 4/9

20:30hs – Colombia vs Bolivia

20:30hs – Argentina vs Venezuela

20:30hs – Uruguay vs Perú

20:30hs – Paraguay vs Ecuador

21:30hs – Brasil vs Chile

Martes 9/9

20hs – Argentina vs Ecuador

20:30hs – Bolivia vs Brasil

20:30hs – Venezuela vs Colombia

20:30hs – Perú vs Paraguay

20:30hs – Chile vs Uruguay

